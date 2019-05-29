 За прошедшую неделю на водных объектах погибли 32 человека, во время пожаров - 11, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
С начала недели зарегистрировано 1 681 чрезвычайное происшествие. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 30 человек.
"Ликвидировано 999 пожаров, спасены на пожарах 16 человек и не допущено уничтожение огнем 368 зданий и 39 ед. техники. На пожарах погибли 11 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 714 тыс. грн.", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 233 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 978 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погибли 32 человека.
конце города. Снарядили мужика доставить сие транспортное средство на съёмочную площадку.
Благо, автобус на ходу, мужик сел, завёл, поехал. По дороге решил перекусить, тормознулся у кафешки, а ради прикола припарковался так, что вмятина
пришлась как раз на фонарный столб. Зашёл внутрь, перекусил. Выходит - а внутри сидят с десяток евреев с порезами и царапинами на фейсах и названивают
по сотовым своим адвокатам.