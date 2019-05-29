 В праздничные дни на новом пешеходно-велосипедном мосту одновременно находились от 8 до 15 тыс. человек, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Мы открыли в столице действительно уникальный объект! Этот пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов, вызывал восхищение киевлян и невероятный ажиотаж. Мы даже не ожидали, что будет такое огромное количество посетителей" – рассказал Спасибко
По его словам, на следующий день после открытия пешеходно-велосипедного моста появились трещины на защитном слое стеклопленки, на некоторых фрагментах стеклянного пола. Главная версия - акт вандализма.
"Я надеюсь, что правоохранители найдут вандалов, которые нанесли ущерб новому туристическому объекту. А подобные действия недоброжелателей больше не повторятся. Сейчас полиция открыла уголовное производство. Основное же - закаленное стекло - не пострадало. 1 метр квадратный такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг. Сейчас идет процесс замены верхнего слоя - защитной стеклопленки. Поврежденные элементы уже заменили", - рассказал Спасибко.
"Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимают и еще раз обрабатывают герметиком", - отметил заместитель председателя КГГА.
Спасибко пояснил, что на мосту происходит постоянное научно-техническое сопровождение и ведутся регламентные работы.
- Абрам, как поживаешь?
- Живу бедно, Яша. Сыр с плесенью ем, вино старое пью, машина без крыши, телефон без кнопок...
- Вот и у меня те же проблемы.
вот кто мост повредил
Пєдалік хоч уявляє - скільки це 15 тис. людей? Скільки штабєлєй треба, щоб їх всіх на цей міст помістити?
але зробили це "для туристів", а здається для відволікаловки)-піяру!
оновлення))), на карман, але завжди треба зелю) приплести - він хто в Києві?!
Просто интересно.
міст, на Труханів острів є - пішохідний!!! але без шкла)!
Вот когда на протесты в Киеве против порошенко, которые организовывал Саакашвили, выходила колонна людей, растянувшаяся на несколько улиц, то власть говорила, что вышло 2000 людей, от силы.
А тут во сколько насчитали!