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 Один украинский воин получил ранения на Донбассе. Уничтожены 3 террориста, за сутки - 11 обстрелов, - штаб

28 мая вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- возле населенного пункта Широкино - из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм;
- вблизи населенного пункта Пищевик - из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Лебединское - из минометов калибра 120 мм;
- дважды возле населенных пунктов Каменка и Водяное - из станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи села Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи населенного пункта Чермалык - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны дважды:
- вблизи города Попасная - из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- возле населенного пункта Зализне - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сообщении.

По данным разведки Объединенных сил, 28 мая трое оккупантов были уничтожены, еще один - ранен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины нанесли мощный удар по террористам на Донбассе: позиции врага уничтожены, потери оккупантов уточняются. ВИДЕО

С начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции украинских сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
- вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм;
- возле города Марьинка - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - сообщили в штабе.

Также в штабе добавили, что объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Один украинский воин получил ранения на Донбассе. Уничтожены 3 террориста, за сутки - 11 обстрелов, - штаб 01
Один украинский воин получил ранения на Донбассе. Уничтожены 3 террориста, за сутки - 11 обстрелов, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3129413
 
 
 Топ комментарии
 
Раненому выздоровления.
А то что трое задвухсотились - это гуд.
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Знищено трьох терористів, за добу - 11 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 9532
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Найшвидшого одужання!
Горіть у пеклі москалі!!!
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Раненому выздоровления.
А то что трое задвухсотились - это гуд.
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Знищено трьох терористів, за добу - 11 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 9532
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Найшвидшого одужання!
Горіть у пеклі москалі!!!
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спасибо, что живые!
пораненому Воїну найскорішого одужання...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин получил ранения на Донбассе. Уничтожены 3 террориста, за сутки - 11 обстрелов, - штаб
 
 
 
 
 
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