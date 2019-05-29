 Украинский воин пропал без вести в ходе боя с ДРГ врага возле Попасной, ликвидированы двое террористов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает 54-я отдельная механизированная бригада на своей странице в Facebook.

"В ходе проведения проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений части в районе н.п. Попасная группа саперов была атакована диверсионно-разведывательной группой противника. Завязался бой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе боя саперами были уничтожены двое военнослужащих противника и один ранен. Для поддержки ДРГ противником было применено запрещенное минскими договоренностями оружие.

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"К сожалению во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, но положительных результатов они пока не дали", - говорится в сообщении.