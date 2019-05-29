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 Политика Украины, За рубежом
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 Встреча в "нормандском формате" будет назначена, как только для этого сложатся политические условия, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что может созвать встречу в "нормандском формате" с участием Германии, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Макрон отметил, что будет общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. "У нас будут контакты, я буду говорить с ним очень скоро, у нас будет новый диалог, возможно, визит", - отметил он. По его словам, как только политические условия будут готовы с этой стороны, встреча будет созвана.

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Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель "нормандский формат".

Последняя на сегодняшний день встреча министров иностранных дел стран "Нормандской четверки" состоялась 11 июня 2018 года в Берлине. Главы МИД Украины, Франции, Германии и России впервые обсудили размещение международного миротворческого контингента ООН в ОРДЛО.

В мае того же года состоялась встреча Порошенко, Меркель и Эммануэля Макрона в Аахене. Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в работе "Нормандской четверки" с марта 2018 года, когда было сделано совместное заявление лидеров четырех государств. Последняя на сегодняшний день встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялась в Берлине в октябре 2016 года.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал вероятным временем встречи в "Нормандской четверки" июль при условии согласования с Киевом и Москвой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129410
 
 
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Мягко-французская аналогия переводится на русский язык так: "с вашей бандой бениных м*дозвонов мы ни о чём разговаривать не будем"
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такі зустрічи готують місяц чи два голови МІС кожної країни,- а хто буде розмовляти з в. о. і нерукопожатим, так що чекаємо місяців за 2 після виборів,- вересень чи жовтень реально, це макрон і мав на увазі,- спочатку у себе розберіться а потім суньтеся
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"ОНИ" уже не верят никаким словам и обещаниям из Украины!
Когда Зеленский начнет сажать в тюрьму воровавших "попередников" , тогда уже можно будет говорить о благоприятных политических условиях....
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Да им вообще всё равно воруют тут или не воруют. Мы же не в ЕС, на них никак не влияем. У Макрона во Франции проблем выше крыши. Зеленский в гостях был у него, Макрону тоже положено куда то ездить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВстреча в "нормандском формате" будет назначена, как только для этого сложатся политические условия, - Макрон
 
 
 
 
 
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