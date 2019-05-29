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Все про:здоровье (1244) смертность (133) Супрун Ульяна (503)

 Украинцы живут на 10 лет меньше европейских соседей, в том числе из-за высокой распространенности неинфекционных болезней, - Супрун

Неинфекционные болезни - рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства и хронические обструктивные заболевания легких - самые частые причины смерти украинцев.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во время Национальной конференции по неинфекционным заболеваниям, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Неинфекционные болезни занимают первое место не только в Украине, но и в мире как причина смертности. В то же время это болезни, которые можно и нужно предупредить. Мы должны уделять внимание первичной помощи. Чтобы каждый человек при малейших симптомах имел возможность обращаться к своему семейному врачу и оставаться здоровым", - сказала Супрун.

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Она подчеркнула, что Минздрав будет развивать стратегию неинфекционных болезней, которая уже принята Кабмином.

"Мы умираем на 10 лет раньше, чем наши европейские соседи, в том числе и из-за высоких показателей распространенности неинфекционных болезней. Если будут выполняться цели и задачи по борьбе с неинфекционными болезнями, Украина достигнет европейских показателей по продолжительности жизни за десятилетия", - подчеркнула Супрун.

Развитие неинфекционных заболеваний можно предупредить, соблюдая здоровый образ жизни, в частности правильное питание, активную физическую нагрузку и своевременно обращаясь к врачам при малейших симптомах болезни.

Также читайте: Минздрав "отправил в отставку" электрофорез и грязевые ванны

Источник: https://censor.net.ua/n3129409
 
   
 Топ комментарии
 
А тобі чого треба? Ти просто брехливий зебіл.
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Звичайно, що після бєніного дефолту пенсіонери почнуть вмирати. Є ще гірший варіант, коли за кордон виїдуть усі, хто може працювати. Я вже бачу в Києві зранку, коли їду на работу л ше старих, як я. Майже нема молоді, яка вміє і хоче працювати.
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Тут медицина безсила
Украинцы живут на 10 лет меньше европейских соседей, в том числе из-за высокой распространенности неинфекционных болезней, - Супрун - Цензор.НЕТ 6681
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Походу завтра порохоботы будут штурмовать аптеки...или топиться с кирпичем на шее.
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А я думав, що проблема в недоступності ліків і якісного лікування....
А виявляється достатньо просто мити руки, добре, що воно ще Українців не відправляє богу молитися коли вадкохворі...
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Супрун дивна людина, яка весь час дуже багато говорить. Співчуваю тим, хто має таку дружину🤔 Але щодо смертності і того, що українці живуть на 10 років менше - правда. Другим фактором, який вплинув на програш Порошенка було рішення щодо підвищення пенсійного віку для жінок. Зрозуміло, що МВФ це вимагав, але це шлях в безодню. Якщо нова влада знову змінить пенсійний закон, то її чекає ще гірша доля.
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Як тобі вночі на шпагат розкарячуватись не набридає,мазохіст якийсь
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А тобі чого треба? Ти просто брехливий зебіл.
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Для достижения европейского уровня долголетия, нужно стать цивилизованной европейской страной..Пока, превуалирует,- воровской быдляк...К сожалению... Украинцы живут на 10 лет меньше европейских соседей, в том числе из-за высокой распространенности неинфекционных болезней, - Супрун - Цензор.НЕТ 131
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Правление банды днепровского рейдера укоротит этот срок ещё на десять лет.
"Буде весело" (С)
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Звичайно, що після бєніного дефолту пенсіонери почнуть вмирати. Є ще гірший варіант, коли за кордон виїдуть усі, хто може працювати. Я вже бачу в Києві зранку, коли їду на работу л ше старих, як я. Майже нема молоді, яка вміє і хоче працювати.
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Надо сделать так чтобы Беня не смог удрать. В час Х, слить керосин из его литака, и наглухо закрыть все границы.
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Це дуже важко, бо є традиція не чіпати олігархів. Головне, щоб після бєніних крадіжок не почалася брудна хвиля антисемітизму і ксенофобії.😏
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Не будет ни антисемитизма, ни ксенофобии.
Гройсман тоже еврей, но ничего общего с Беней имеет: железную дорогу в Борисполь построил, 3000 километров дорог заасфальтировал.
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Нужно узнать статистику смертности украинцев, которые живут заграницей и в Украине. Сравним и будем знать, кто виноват и что делать.
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Первые три номера: курево, пьянство, ДТП.
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Є ще порушення генетики, бо багато людей працювали у шкідливих умовах.
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Нет, во всем виновата медицина. Там где она развита и доступна всем слоям населения, там люди и живут дольше. Просто их есть кому спасать, кому лечить и самое главное - чем лечить.
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Всё верно, но только ПОСЛЕ того как исключены первые три фактора.
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Так вроде ж во всех странах: курят, пьют и шумахерят. Немцы и англичане пьют много, французы и итальянцы в обед уже бутылочку вина приговаривают. Если у украинцев будут средства на лекарства, операции и обследования, если и украинцам будут вовремя оказывать экстренную помощь, мы тоже будем жить дольше. Почему бы у нас не сделать службу парамедиков, которые бы в считаные минуты могли доставить пациента с инфарктом, инсультом, с тяжелой травмой прямо в руки специалистов.
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У нас в Австралии 99,9% населения пристёгиваются в авто. В Украине сколько ? 15% ?
У нас курение практически исчезло.
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Ну, это как-то к здравоохранению несильно относится.
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Сердечно-сосудистые заболевания - 70%, онкозаболевания - 15%, внешние факторы ( в т.ч. ДТП и самоубийства) - 5%, 10% - остальные болезни (в т.ч. цирроз печени, диабет и т.п).
Так что основные причины смертности украинцев - хронический стресс и некачественное питание. И конечно, последствия Чернобыля.
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американцы тоже сильно болеют от диабета и сердечно сосудистых заболеваний, кто их вылечит тот пусть и советы даёт
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеУкраинцы живут на 10 лет меньше европейских соседей, в том числе из-за высокой распространенности неинфекционных болезней, - Супрун
 
 
 
 
 
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