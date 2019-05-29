 С 1992 года около 45 тысяч украинских военных приняли участие в миротворческих операциях, - полковник Левчик

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Валентин Левчик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

По словам офицера, украинские военнослужащие привлекались к выполнению целого спектра задач.

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"Наши миротворцы выполняли боевые задачи в странах бывшей Югославии (Босния и Герцеговина, Восточная Славония, Македония, Сербия и Черногория, Хорватия), на Африканском континенте (Ангола, Сьерра-Леоне, Судан, Либерия и Кот-д'Ивуар) в странах Ближнего и Среднего востока (Ливан, Таджикистан, Кувейт, Ирак) и других регионах мира. Они проводили мероприятия по разъединению конфликтующих сторон, восстанавливали дороги и инфраструктуру, проводили разминирование местности, осуществляли перевозку войск, персонала миссий и гражданских лиц, проводивших мероприятия медицинской эвакуации, обеспечивали безопасность при проведении выборов в странах пребывания и т.д., - сообщил полковник Валентин Левчик. - К большому сожалению, 55 военнослужащих ВС Украины потеряли жизнь во время участия в этих операциях".

В целом за период миротворческой деятельности Украины, было проведено транспортировки воздушным, морским и сухопутным транспортом более 91 тысяч военнослужащих; выполнено более 56 тысяч вылетов самолетов и вертолетов, перевезено более 200 тысяч тонн грузов.

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