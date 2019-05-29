 Балух согласился написать заявление на перевод его в тюремную больницу, - журналистка Ивлева

Об этом пишет в Facebook российская журналистка и гражданский активист Виктория Ивлева, передает Цензор.НЕТ.
"По словам Надежды Александровны (Егоровой. - Ред.), выглядит он плохо. Она распорядилась выдать Вове комплект теплого белья. Кроме того, а, может быть, и важнее того, Балух согласился написать заявление на перевод его в тюремную больницу. Руководство колонии не возражало. Вова ждет приезда своего адвоката, чтобы принять окончательное решение про перевод", - сообщила она.
Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.
25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.
Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.
Российского друга и коллегу Зеленского внесли в базу «Миротворца»
Российского актера Михаила Галустяна внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Его данные появились в разделе «Чистилище» 27 мая.
«Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Незаконная коммерческая деятельность в аннексированном Крыму», - говорится в сообщении о причинах внесения Галустяна в базу сайта.
Сообщается также, что с мая 2016 года Галустян входит в главный штаб военно-патриотического движения «Юнармия».
«В ходе президентских выборов 2018 года вошел в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина, и инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру политика», - отмечает «Миротворец».
В сообщении также подчеркивается, что центр «Миротворец» «просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений».http://rusjev.net/2019/05/28/rossiyskogo-druga-i-kollegu-zelenskogo-vnesli-v-bazu-mirotvortsa/