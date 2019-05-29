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Все про:Киев (17540) Кличко (2648) мост (437)

 На новом пешеходном мосту в Киеве могут поставить бронестекло, - КГГА

На велопешеходном мосту в Киеве, который был поврежден на следующий день после открытия, могут установить бронированное стекло вместо защитной стеклопленки.

 Об этом заявил заместитель мэра Киева Александр Спасибко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт Киевской горгосадминистрации.

"Безопасность киевлян – самая главная ценность. Если продолжатся акты вандализма, то рассматриваем различные варианты замены. Возможен вариант замены верхнего слоя стеклопленки на бронированное стекло", – сказал Спасибко.

По его словам, состояние моста постоянно проверяется. Также проводятся регламентные работы.

Спасибко подчеркнул, что для проверки снимают и проверяют стеклопленку на других участках моста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пешеходно-велосипедный мост открыт в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мост, который соединяет два туристических маршрута – Владимирскую горку и Крещатый парк, торжественно открыли 25 мая. Во время церемонии мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что площадь стеклянного пола составляет 70 м², он проверил его прочность, попрыгав вместе с братом Владимиром. По словам мэра, стоимость строительства всего комплекса – около 400 млн грн.

26 мая на двух стеклянных участках моста появились трещины. Представители муниципальной стражи рассказали ТСН, что это произошло после обеда, когда на мосту активно прыгала группа неизвестных.

Кличко назвал произошедшее актом вандализма и не исключил, что по мосту стреляли. Он заверил, что поврежденные участки восстановят в течение суток.

27 мая треснуло стекло еще одного окна смотровой площадки моста.

Источник: https://censor.net.ua/n3129403
 
 
 Топ комментарии
 
А могут и не поставить.... Шутка ли 16 миллионов баксов простое стекло стоило а бронированное минимум приведёт к удорожанию проекта в трое если не в четверо. Могу себе предствить как наи#али братьев-акробатьев когда они на тех небронированных стёклах пригали.... Должны были смайнать на тот бетон и похоронили бы в зале славы бокса на премию Дарвина, но Боженька идиотов бережёт... Видимо для всестороннего аудита Горадминистрации, с последующей отсидкой с почестями.) На новом пешеходном мосту в Киеве могут поставить бронестекло, - КГГА - Цензор.НЕТ 9819
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Кличко дал 1 сутки на замену стекла. Сегодня шел по мосту (прошло 2 суток) - почти все стекла огорожены. Думаете , потому что на всех вандалы прыгали и стреляли? Нет - потому что поняли, что брак у всех стекол.
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кстати 400 милионов гривен это 550!!! километров тротуара шириной 1,5 метра с укладкой из тротуарной плитки.
что нужней ????
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а 550 километров это протяженность всех улиц одного райцентра на 50 тыс жителей (в обе стороны) или всех улиц в селах этого же района.
в райцентре на эти деньги можно проложить тротуар по обе стороны всех дорог, в селах по одну сторону.
но 210 метров моста для сталицы важней
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Це була відповідь Кличка на Керченський міст. Але першим тріснув місточок Кличка.
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Сколько черепаху не корми, а у танка броня толще.
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А могут и не поставить.... Шутка ли 16 миллионов баксов простое стекло стоило а бронированное минимум приведёт к удорожанию проекта в трое если не в четверо. Могу себе предствить как наи#али братьев-акробатьев когда они на тех небронированных стёклах пригали.... Должны были смайнать на тот бетон и похоронили бы в зале славы бокса на премию Дарвина, но Боженька идиотов бережёт... Видимо для всестороннего аудита Горадминистрации, с последующей отсидкой с почестями.) На новом пешеходном мосту в Киеве могут поставить бронестекло, - КГГА - Цензор.НЕТ 9819
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хіба цьому бидлу щось гарне будувати можна? Воно ж тільки паскудити може, та в усьому звинувачувати керівництво... блювота людоподібна...
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це такий фрік-гумор в стилі кварталу?...це твій максимум...співчуваю...
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Идиот, не было ни вандалов, ни обстрела моста. Затекла вода, стекла сами потрескались, свидетелей чему хватает.
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цитата статті: "Кличко назвал произошедшее актом вандализма и не исключил, что по мосту стреляли. Он заверил, что поврежденные участки восстановят в течение суток.
Источник: https://censor.net.ua/n3129403"...ти хоч читати навчися, дебіл!!!
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Ясно, ты Кличко веришь (причем одновременно и в то что стреляли по мосту, и в то что прыгали на стеклах и повредили). Это диагноз.
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Вы себя к быдлу относите? Или всех кроме себя? У вас не наблюдается мания величия?
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а як назвати тих, хто сцить в під'їздах, кидає сміття попід ноги, руйнує те, що будується ( міст в данному випадку)??? у вас є інша назва для таких? Маю повне право називати виродків саме тим словом, на яке вони заслуговують...Ви щось маєте проти?
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Я задал вам 3 вопроса. Ни на один из них вы не ответили.
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Кришталевий міст - мрія кожного принца. А якщо принца два - то як мінімум - броньований кришталь.
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бронестекло....наверное не поможет..проще надо было делать,без особых изысков и вые.онов.
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В Италии тоже существуют стеклянные мосты. Но на них высоченные стеклянные бока. Чтоб никто не свалился.
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стеклянный борт это конечно помощ если у тебя под ногами лопается стеклоплита.
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Честно говоря, ту стеклоплиту нужно убрать! Зимой и в дождь там будет скользко. Лопнет. Т.е. она несёт много рисков.
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Хоть у китайцев поинтересуйтесь как делать стеклянные вставки.


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Скупий платить двічі, а лох завжди На новом пешеходном мосту в Киеве могут поставить бронестекло, - КГГА - Цензор.НЕТ 9692
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А полностью звучало так: Скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох - по жизни.
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надоеще 2 бронетранспортера поставить и к мосту близко никого не пускать. На новом пешеходном мосту в Киеве могут поставить бронестекло, - КГГА - Цензор.НЕТ 7061
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Кличко дал 1 сутки на замену стекла. Сегодня шел по мосту (прошло 2 суток) - почти все стекла огорожены. Думаете , потому что на всех вандалы прыгали и стреляли? Нет - потому что поняли, что брак у всех стекол.
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Стекла могут быть нормальными. А вот АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ может стекла и порушить.
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Стекла нормальные, но видимо с уплотнителями что то не то - проникла влага и началось саморазрушение.
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Саморазрушение у стекол только от динамики. А жто значит неучтенные колебания
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вспомнились совейские детские площадки и завязанные узлом железные трубы...кто? как ? какую цель и упорство нужно иметь чтоб сотворить такое?
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Архимед, точку опоры нашел. Мы тоже так делали, надо просто много детей. У нас была штанга во дворе,тока мы нету пятом классе толпой в узел завязали, а глобус оторвали и катались в нем типа тренировки в космонавты.
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До чого пішоходи ,він для того й зроблений,щоб по ньому ходити,чи тільки дивитись.Китайці збудували у двічі довший та втричі дешевший і нічого не тріскаєтся.стрибають,бігають і нічого,може він хрустальний а педалік не зізнаєтся
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У инженеров Сопромат уже отменили? Тогда бетонируйте дыры, хватит позориться.
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Так це літо,перепади температури чепуха,а що буде до зими,повний аут
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Одна надія - Верховна Рада скасує вплив температур навколишнього середовища на розширення - звуження матеріалів.
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Таки так,якщо не допоможе,пряма дорога до Генеральної Асамблеї ООН
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Это амплитуда . Только она способна порушить бронированное стекло
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Возможно. Там может быть совокупность нескольких факторов. Без строительной документации и проведения экспертизы на месте можно лишь гадать. Одно точно - это не вандалы. )
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100 процентов амплитуда - это классика. А если резонанс - то и мосту хана 😀😀😀а он может быть от перегруженного потока машин, вибрация склона
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Уточню для ЗЕбилов- речь идет о потоке машин по Владимирскому спуску. А то щас вой поднимут
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Спасибо Спасибко , что о людях думает , об их спасении в случае чего. На новом пешеходном мосту в Киеве могут поставить бронестекло, - КГГА - Цензор.НЕТ 1414
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А може вийдуть на пресс-конференцію Луценко,Грицак та Порошенко і скажуть,з мостом все в порядку,то була інсценіровка
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При Пете и дефолт не допустили. А Беня запахнет 20 млрд ЗВЗ И БЛИЦКРИГ УДАЛСЯ . А Украине дефолт
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Мда Маруся,синька до добра не доводи
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У тебя видно богатый опыт.. Часто наверно синьку пьешь,? Синька - это чем белье подсинивают?
А ТЫ ЗНАЧИТ ПЬЕШЬ 😀😀😀 ну и дурак.
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Шо за критиния, там шо не триплекс стоит? Ска в Киеве херова туча контор которые триплекс заливают и обрабатывают, если бы меня менты не затягали потом я бы вам сам лично стекло порезал, обработал ,накатал бы фасет и закалил бы на Альтисе ,залил бы между стеклами на стенде расплюснутых сепаров полимером при чем набрал бы толщину 19ку в пару слоёв шоб свд держала, шо за гониво такое, закинте гребаного приемщика заказа с исполнителем с моста Метро, через 3 дня вытащите хоть раков поедите, не позорьте Киев рукожопостью крысячей . И да, крашеный пескоструй , псевдовитраж или фьюзинг как опция с установкой в подарок.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНа новом пешеходном мосту в Киеве могут поставить бронестекло, - КГГА
 
 
 
 
 
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