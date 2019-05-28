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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Луценко не останется в должности генпрокурора, - Разумков

Юрий Луценко вряд останется в должности генерального прокурора Украины при президентстве Владимира Зеленского,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что позиция президента - "однозначная": генеральным прокурором должен быть человек с юридическим образованием. В то же время до парламентских выборов отставки Луценко, вероятно, не будут.

"Глядя на то, как Рада проголосовала другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном или частичном объеме выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках состоявшихся в АП консультаций. А большая часть поступила, как обычно, - проголосовала и попыталась на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставками ... Я не думаю, что это будет правильно ", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко хочет уйти в отставку после парламентских выборов и формирования нового Кабмина

Источник: https://censor.net.ua/n3129401
 
 
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Рразумков

Цензор оговорочка 👍🏻

Действительно ррр 😁
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позиция президента - это херня на постном масле,

пока она не стала законом
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Щас Луценко корочку принесёт что в школу ходил.
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Луценко пора уже к старой кружке привыкать. Луценко не останется в должности генпрокурора, - Рразумков - Цензор.НЕТ 5323
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Во время ухода Порошенко из администрации, пропала оргтехника
Луценко не останется в должности генпрокурора, - Рразумков - Цензор.НЕТ 1458
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за сколько денег ник себе купил, лишенец ?
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Сразу видно зебилов. А на чьи деньги она была куплена? Или если купил и забрал свое - то это уже плохо?
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Так. Кімнату РНБО викрала злочинна влада Порошенко. Є шанс врятувати таємні тюрми СБУ, поки з них не вкрали плазми.
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Теперь после видео из кабинета СНБО, Особо цікаво що у схронах Нацбанку залишилося.
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Из кабинета администрации президента, где оборудование было куплено на частные деньги. Как же легко зебилов разводить.
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Да штош вы Юру без ножа режете??!!Ну раз сказали,два...
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юра мечтает досидеть до конца выборов - ну шо б подельники успели "мандаты" получить, а то стремно без депутатской "брони"!!!!!
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а если неприкосновенность снимут? тогда только тикать.
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Рада не такая? Отлично, пусть клоун указ подпишет, а если рада не одобрит - тогда можно будет на нее пинать. Но тогда надо будет назвать фамилию кого вместо него, и вот тут лохов не хотят огорчать.
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нельзя так резко генитального алкаша пугать. уйдет в запой и не вернется. А ему придется отвечать за бриллиантовые мыролюбные реформы. а какой с него ответчик если он лыка не вяжет?
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Звичайно, що Юра не буде прокурором при Зеленськом. Питання лише в тому кого взагалі вони знайдуть Луценко не останется в должности генпрокурора, - Разумков - Цензор.НЕТ 2843
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а если поставят кого то из корешей хитрого хинкальщика?

Как свиньи будут рассказывать о мыролюбстве?
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еще царевать толком не начали, а прокурор уже нужен свой
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До речі, головна ознака, за якою будь-де за 5 секунд розпізнаєш "русській мір" - викручені лампочки та виламані унітази перед виїздом...
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Разумков, молодой рыг, как вы с Беней придумали про дефолт круто. А народу зубы заговариваете- Луценко. Саакашвили.
А платить по считам МВФ не собираетесь.
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Правильно не думаешь. У вас там есть, кому думать. Беня, к примеру. Дальше по цепочке - Путин. По сравнению с этими "гигантами мысли", тебе вряд ли имеет смысл думать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко не останется в должности генпрокурора, - Разумков
 
 
 
 
 
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