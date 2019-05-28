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 Политика Украины
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Все про:Святаш (53) Райнин (69)

 Экс-глава АП Райнин может вернуться в Харьков и стать первым заместителем председателя облсовета, - Святаш

Экс-глава Администрации президента Петра Порошенко Игорь Райнин может сменить на посту первого заместителя главы Харьковского областного совета Виктора Коваленко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил народный депутат Украины Дмитрий Святаш.

"Только узнал об афере, которую готовят в Харьковском областном совете. На сессии в четверг собираются поменять Коваленко на Райніна – человека, место которого не в президиуме облсовета, а на скамье подсудимых", – заявил политик.

Руководитель фракции БПП в областном совете Виктор Коваленко является первым заместителем председателя облсовета VIII созыва Сергея Чернова, который поддержал инициативу мэров Одессы и Харькова Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса по созданию политической силы, которая объединит региональных и местных лидеров на внеочередных парламентских выборах.

Об этом президент Украинской ассоциации местного самоуправления Сергей Чернов на прошлой неделе заявил агентству "РБК-Украина".

"Я поддерживаю идею и людей, которые выступают за развитие регионов, углубление реформы децентрализации и усиления местного самоуправления. В последнее время реформа несколько притормозила, сегодня существует опасность, что процесс может быть заморожен", – подчеркнул глава Харьковского областного совета.

Таким образом, если экс-глава АП Игорь Райнин займет пост своего заместителя по областной организации БПП "Солидарность" Виктора Коваленко, а Сергей Чернов попадет в парламент по списку "партии Кернеса-Труханова", то экс-руководитель АП возглавит областной совет.

При этом Игорь Райнин, по словам Святаша, при переизбрании 1 заместителя председателя облсовета рассчитывает на голоса депутатских фракций "Оппоблока" и "Видродження".

"Очень надеюсь, что депутаты облсовета не будут участвовать в таком позоре", – подчеркнул народный депутат. 

Источник: https://censor.net.ua/n3129398
 
 
 Топ комментарии
 
Повылазило дерьмо всякое, выбранное харьковским быдлом. Интересно, рыг-святаш долги вернул? Оно там вроде французскому банку не вернуло немалый кредит...
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Свиноферма уже в открытую снимает вышиванки и злыгается с рыгами
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Свиноферма уже в открытую снимает вышиванки и злыгается с рыгами
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Повылазило дерьмо всякое, выбранное харьковским быдлом. Интересно, рыг-святаш долги вернул? Оно там вроде французскому банку не вернуло немалый кредит...
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лучше вернись, петин дружбанчик, сразу к себе домой в ад.
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Распальцовка у переводчицы с поросячего зачётная
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так, за гроші Пороха була відбудована ППО Києва! а ти ЩЕ КОГОСЬ ЗНАЄШ, хто б вкладав кошти в армію??? Які ж ви лайномети...як зарядили вас цим самим лайном канали олігархів, яким Порох наступив на мошонки, так ви ним і пуляєте досі...Таке саме лайно з-за порєбріка за Зєголобородька...Нагадати? Жирік, Охлобистін, Азіров, Порєчєнков...та інша сволота...Вся нечість злазиться знову в Україну, хто допомагав ЗЕКу кешем вивозити в КАМаЗах наші податки та золотовалютні запаси...Запроданці!
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Фінансові звіти про вкладення власних коштів паном Петром покажете? Він чомусь їх в декларації не вказав. Дивно, правда?
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в якій декларації??? про доходи???ти хоч спочатку розберись, чим відрізняються доходи від витрат, зєбілоїд...
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За власний кошт пана Петра його арендовали. До речі Протиповітряна оборона Києва, за словами порохоботов, теж за рахунок пана Петра була встановлена. У світлі останніх подій боюся навіть припустити що з нею тепер.
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А при чем тут вечный депутат святош? Долги пусть вернет французам
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Глядя на эту ехидную и борзую улыбку и невероятную фамилию к этой роже---как же охота ощутить тяжесть и прохладу металла в руке в виде Маузера!
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Может он и Порошенко к Кернесу в помощники заберет , ну может главным по вывозу мусора ?
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Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать свои мысли яснее.
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это когда вы кернесу жопу до блеска вылизываете?
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Та Грановский все сладкие места метит---где и мочи (ударение на первом слоге) с мочой у гада есть столько?
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Регионалы перегруппировываются.
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Пан Петро теж може тепер колясочником у Кернеса працювати. Вiн майстер лайно проштовхувати. Екс-глава АП Ігор Райнін може повернутися до Харкова і стати першим заступником голови облради, - Святаш - Цензор.НЕТ 7782
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а такі, як ти, з цього самого лайна й зроблені...
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Ого, Юра уже печатает мнения оплотовцев на главной) Шо такое, жизнь дала трещину или таковы новые веяния в наше время? Обязательно не забудь донести до аудитории мнения Пушилина и Пахи Губарева, это очень важно для нас.
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Я проти політичного переслідування регіоналів і шоколадників.

Я за посадки, посадки, посадки...
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Так він на пенсію ніколи не вийде - бо ніколи не працював. Відпустіть його - хай ділом займеться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-глава АП Райнин может вернуться в Харьков и стать первым заместителем председателя облсовета, - Святаш
 
 
 
 
 
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