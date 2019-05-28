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 Политика Украины
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 Венгрия делает ошибку, используя НАТО для давления на Киев в вопросе языка, - Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Венгрия делает ошибку, используя НАТО для давления на Украину в языковом вопросе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом он сказал во время видеоконференции.

"Я считаю, что Венгрия делает ошибку, используя НАТО как инструмент давления на этот вопрос. Перед Украиной стоят важные внешние вызовы - вторжение и оккупация Россией. Это то, что должно беспокоить каждого члена НАТО включая Венгрией. И я думаю, блокировки встреч комиссии НАТО-Украина является ошибкой, хотя я поддерживаю переговоры и решение вопроса относительно языка венгерского меньшинства в Украине", - сказал Волкер.

Он отметил, что сейчас Венгрия продолжает блокировать заседание комиссии Украина-НАТО и выразил надежду, что ситуация разрешится при новом президенте.

"Сейчас нет никакого прогресса по снятию вето Венгрии на встрече между Украиной и НАТО. Надеюсь, что с избранием президентом Владимира Зеленского, родным языком которого является русский, но он также говорит и на украинском, будет договоренность между Украиной и Венгрией о том, как решать вопросы национальных меньшинств, их права общаться на родном языке и одновременно обеспечить чтобы граждане Украины , все они, также учили и использовали украинский в общении. Это надо решить", - резюмировал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупация Россией Крыма и Донбасса не может быть препятствием для подготовки вступления Украины в НАТО, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3129396
 
   
 Топ комментарии
 
Мадяри ще одна країна з фантомними імперськими болями
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Учитесь у врага. Лояльность -подобно проституции. Надо не бояться защищать свои интересы.
Гос.язык украинский. Кому не нравится : - на х...
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Для Угорщини нема іншого шляху, ніж тиснути на всіх у цьому питанні. Не можуть вони вивчати інші мови, окрім німецької. Венгрия делает ошибку, используя НАТО для давления на Киев в вопросе языка, - Волкер - Цензор.НЕТ 2113
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на счёт давление в вопросе языка - да, это ошибка, но и поддержка глуповатого общество не может быть слепым, как любовь.
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Мадяри ще одна країна з фантомними імперськими болями
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У таких, як ти, і Польща "імперська", і Румунія "імперська", і Угорщина "імперська", і Словакія "імперська"... І Чехія... І Німеччина з "фрау Ріббентроп"... І Молдова з Турцією. Вороги оточують!!!Зрада!!!
Поясни, чим ти відрізняєшся від ************, які теж роблять гидоти, вважають що їм можна, а потім ждуть "підступу" зі всіх сторін, не маючи жодного дружнього сусіда, і жодного союзника у світі?
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а шо, надо для этого дональда использовать, он заодно обдерет венгрию, как липк, за предлагаемые услуги Венгрия делает ошибку, используя НАТО для давления на Киев в вопросе языка, - Волкер - Цензор.НЕТ 8790
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Для Угорщини нема іншого шляху, ніж тиснути на всіх у цьому питанні. Не можуть вони вивчати інші мови, окрім німецької.
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почему-то китайцы и турки свободно владеют и английским и французским.
а мадяры неумные тольео немецким. ну и твоим арабским с переводчиком.
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Треба було в НАТО спочатку Україну взяти, а потім - Угорщину. Якась та Угорщина не з того тіста зроблена.
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когда Венгрию брали в НАТО, Украина бежала в обратном направлении подписывать бегом "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной", так что с правильного теста сделана как раз Венгрия
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та ні, вона хоче, щоб угорці в Україні не вміли говорити українською. Яке там тісто? Хіба гниле й забродило.
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кто тебе такое сказал чтобы не умели? как раз наоборот, чтобы умели, еще и на венгерском умели
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Так і українці за те. То до чого це мадярське теліпання, що Україна в НАТО погана?
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потому что украинцы "за те" только на словах, на деле власти хотят чтобы все говорили только на украинском, учили только украинский и на украинском же.
примерно так
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Та ні, то місцеві угорці роздувають ні з чого проблему, мабуть не без підтримки правих угорських партій. Чи ти дійсно думаєш, що в Україні, з такими слабкими й корумпованими політичними силами дійсно знайшлися реальні діячі, які хочуть чи можуть задавити мадярську діаспору? Надумана реальність - там українську реальність підняти не можуть, а когось давити - це з розряду фантазій. Це угорці роздувають проблему з нічого, з націоналістичної позиції.
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Отстаньте от Украины!!! Дайте ей время навести в стране порядок, а потом лезьте со своими советами!!!
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Учитесь у врага. Лояльность -подобно проституции. Надо не бояться защищать свои интересы.
Гос.язык украинский. Кому не нравится : - на х...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия делает ошибку, используя НАТО для давления на Киев в вопросе языка, - Волкер
 
 
 
 
 
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