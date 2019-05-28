 Венгрия делает ошибку, используя НАТО для давления на Киев в вопросе языка, - Волкер

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом он сказал во время видеоконференции.

"Я считаю, что Венгрия делает ошибку, используя НАТО как инструмент давления на этот вопрос. Перед Украиной стоят важные внешние вызовы - вторжение и оккупация Россией. Это то, что должно беспокоить каждого члена НАТО включая Венгрией. И я думаю, блокировки встреч комиссии НАТО-Украина является ошибкой, хотя я поддерживаю переговоры и решение вопроса относительно языка венгерского меньшинства в Украине", - сказал Волкер.

Он отметил, что сейчас Венгрия продолжает блокировать заседание комиссии Украина-НАТО и выразил надежду, что ситуация разрешится при новом президенте.

"Сейчас нет никакого прогресса по снятию вето Венгрии на встрече между Украиной и НАТО. Надеюсь, что с избранием президентом Владимира Зеленского, родным языком которого является русский, но он также говорит и на украинском, будет договоренность между Украиной и Венгрией о том, как решать вопросы национальных меньшинств, их права общаться на родном языке и одновременно обеспечить чтобы граждане Украины , все они, также учили и использовали украинский в общении. Это надо решить", - резюмировал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупация Россией Крыма и Донбасса не может быть препятствием для подготовки вступления Украины в НАТО, - Волкер