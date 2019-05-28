 Оккупация Россией Крыма и Донбасса не может быть препятствием для подготовки вступления Украины в НАТО, - Волкер

Об этом во вторник во время видеоконференции заявил специальный представитель Государственного департамента США в переговорах по Украине Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Тот факт, что Россия оккупирует часть Украины и продолжает боевые действия в Украине, является предметом обеспокоенности, поскольку страны НАТО не хотели бы быть втянуты в конфликт. В то же время, мы можем таким образом направить неверное послание России, мол, все, что она должна сделать - это атаковать страну, и эта страна не сможет считаться кандидатом на вступление в НАТО. Я думаю, мы достаточно ясно дали понять - мы продолжаем придерживаться взятых в Бухаресте (на саммите НАТО в 2008 году) обязательств, что однажды Украина станет членом НАТО. Мы хотим работать вместе с Украиной с тем, чтобы ответить на все вызовы, с которыми она сталкивается, чтобы создать для нее как можно лучшую позицию, чтобы НАТО могло рассмотреть вопрос о расширении, когда Украина также будет к этому готова", - подчеркнул американский дипломат.
Он назвал события на Донбассе "гуманитарной катастрофой", ведь больше всего страдает население этих регионов, требующее всей возможной поддержки и помощи как со стороны правительства Украины, так и от международного сообщества.
"В том, что касается евроатлантических устремлений Украины, мы решительно ее поддерживаем. Еще надо много сделать во всех секторах - в укреплении демократических институтов в борьбе с коррупцией, в экономике... В части отношений с НАТО - также должны быть усилия по достижению совместимости и реформированию оборонного сектора, как и продолжение вклада в общую безопасность в Европе", - добавил спецпредставитель Государственного департамента США.
с варованых серверов?
только в этом принципе НАТО преЗе не причём, а вот голосование зебилов может оказаться якорем.
В Москве прошло торжественное заседание, посвященное столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном. В нем приняла участие и делегация запрещенного в России движения "Талибан".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал к полному выводу из Афганистана иностранных войск. "Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения. Единственный возможный путь урегулирования - достижение мира политико-дипломатическими средствами", - цитирует его агентство ТАСС.
Лавров отметил, что совместная борьба с международным терроризмом содействует углублению доверия и взаимодействия между двумя странами. В качестве общего врага была названа террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой также запрещена в России.
Радио "Свобода" квалифицирует московскую встречу как очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Афганистане. Оно также сообщает, что Лавров встретился с делегацией талибов, которую возглавлял мулла Барадар Ахунд.
В переговорах участвовали видные афганские политики и старейшины, включая бывшего президента Афганистана Хамида Карзая. Официальные представители властей в Москву не приехали, поскольку афганское руководство, в отличие от российского, воздерживается от прямых контактов с талибами.
Дорогу здолає той, хто йде.