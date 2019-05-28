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 Оккупация Россией Крыма и Донбасса не может быть препятствием для подготовки вступления Украины в НАТО, - Волкер

Боевые действия на Донбассе вызывают беспокойство у союзников по НАТО, но агрессия РФ не является препятствием для подготовки Украины к членству в Альянсе.

Об этом во вторник во время видеоконференции заявил специальный представитель Государственного департамента США в переговорах по Украине Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Тот факт, что Россия оккупирует часть Украины и продолжает боевые действия в Украине, является предметом обеспокоенности, поскольку страны НАТО не хотели бы быть втянуты в конфликт. В то же время, мы можем таким образом направить неверное послание России, мол, все, что она должна сделать - это атаковать страну, и эта страна не сможет считаться кандидатом на вступление в НАТО. Я думаю, мы достаточно ясно дали понять - мы продолжаем придерживаться взятых в Бухаресте (на саммите НАТО в 2008 году) обязательств, что однажды Украина станет членом НАТО. Мы хотим работать вместе с Украиной с тем, чтобы ответить на все вызовы, с которыми она сталкивается, чтобы создать для нее как можно лучшую позицию, чтобы НАТО могло рассмотреть вопрос о расширении, когда Украина также будет к этому готова", - подчеркнул американский дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продолжат поставлять Украине оружие, - Волкер

Он назвал события на Донбассе "гуманитарной катастрофой", ведь больше всего страдает население этих регионов, требующее всей возможной поддержки и помощи как со стороны правительства Украины, так и от международного сообщества.

"В том, что касается евроатлантических устремлений Украины, мы решительно ее поддерживаем. Еще надо много сделать во всех секторах - в укреплении демократических институтов в борьбе с коррупцией, в экономике... В части отношений с НАТО - также должны быть усилия по достижению совместимости и реформированию оборонного сектора, как и продолжение вклада в общую безопасность в Европе", - добавил спецпредставитель Государственного департамента США.

Также читайте: Госдеп будет идентифицировать паспорта РФ, которые она будет выдавать на Донбассе, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3129395
 
   
 Топ комментарии
 
Опять наступил паРашкинцам на больной мозоль Волкер... Оккупация Россией Крыма и Донбасса не может быть препятствием для подготовки вступления Украины в НАТО, - Волкер - Цензор.НЕТ 4343
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На эту тему даже стебаться не хочется... Оккупация Россией Крыма и Донбасса не может быть препятствием для подготовки вступления Украины в НАТО, - Волкер - Цензор.НЕТ 1776
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а откуда инфа про серверы? от алкоголика Данилюка который улицы попутал и ищет то чего там никогда не было?
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А могилу Украину доведе?
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Опять наступил паРашкинцам на больной мозоль Волкер...
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Ага , счас Зеро будет готовить в НАТО . Может губернией России .
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а откуда инфа про серверы? от алкоголика Данилюка который улицы попутал и ищет то чего там никогда не было?
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І цей довбень знімає все на телефон, і викладає це в інтернет. Ось тут мали бути сервера з секретною інформацією... Тварина набагато розумніша ніж той "секретар РНБО"...
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щааа, дурики начнёт триндеть о границе итд. откройте старые коментарии и прочтите, что вам писалось.
только в этом принципе НАТО преЗе не причём, а вот голосование зебилов может оказаться якорем.
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вступити в НАТО - то навіть не досягнення - то мати престиж, тому й спонукає до певних обов'язків.
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за полтинник тыщ баксов в месяц курт трампа сделает приныцессой винницкой Оккупация Россией Крыма и Донбасса не может быть препятствием для подготовки вступления Украины в НАТО, - Волкер - Цензор.НЕТ 7737
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***** думало що всіх переграло, а тут такий облом.
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Волкер, возьмите нас уже сейчас, а то Зеленский побежит в мОРДОР и медведчуку придётся прятать кондитера у себя на вилле😂
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Напомню. Если бы тогда в начале 2008г в Бухаресте Украину и Грузию взяли официально кандидатами---а это ждали мы а они обещали, то и войны с Грузией не было бы тогда и у нас тем более позже! А теперь ляпать можно---но не все забыли.
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Лавров принял делегацию запрещенных в России талибов




Оккупация Россией Крыма и Донбасса не может быть препятствием для подготовки вступления Украины в НАТО, - Волкер - Цензор.НЕТ 3427

В Москве прошло торжественное заседание, посвященное столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном. В нем приняла участие и делегация запрещенного в России движения "Талибан".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал к полному выводу из Афганистана иностранных войск. "Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения. Единственный возможный путь урегулирования - достижение мира политико-дипломатическими средствами", - цитирует его агентство ТАСС.
Лавров отметил, что совместная борьба с международным терроризмом содействует углублению доверия и взаимодействия между двумя странами. В качестве общего врага была названа террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой также запрещена в России.
Радио "Свобода" квалифицирует московскую встречу как очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Афганистане. Оно также сообщает, что Лавров встретился с делегацией талибов, которую возглавлял мулла Барадар Ахунд.
В переговорах участвовали видные афганские политики и старейшины, включая бывшего президента Афганистана Хамида Карзая. Официальные представители властей в Москву не приехали, поскольку афганское руководство, в отличие от российского, воздерживается от прямых контактов с талибами.
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Не может быть препятствием именно для "подготовки" . Даже для вступления в ЕС непреодолимым препятствием является наличие территориальных споров с соседями , для НАТО тем более . Ту же Сербию ни туда , ни туда не пускают из-за нерешенности проблемы Косова . Смысл сего в этом "не может быть препятствием для подготовки" .
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Ну нарешті сьогодні щось позитивне.
Дорогу здолає той, хто йде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупация Россией Крыма и Донбасса не может быть препятствием для подготовки вступления Украины в НАТО, - Волкер
 
 
 
 
 
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