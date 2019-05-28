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Все про:Немцов (678) ПАСЕ (1286) расследование (2522) Россия (72895) убийство (5217)

 Россия провалила расследование убийства Немцова, - ПАСЕ

Правда в деле убийства оппозиционного политика до сих пор не установлена. Следователи не допросили ряд очевидцев и не нашли записи с камер видеонаблюдения.

Об этом говорится в специальном докладе Парламентской ассамблеи совета Европы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Кроме этого, в ПАСЕ указали на противоречия в показаниях основных свидетелей, а также на нарушения в ходе судебного разбирательства.

В организации подчеркивают, что исполнители преступления вряд ли могли убить Немцова без прямых указаний или одобрения со стороны властей. Ответственность за "провал расследования" и "отсутствие доверия к делу" автор доклада ПАСЕ возлагает на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и заместителя генпрокурора Виктора Гриня.

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"В задачу Парламентской ассамблеи Совета Европы не входит расследование и определение, кто убил Бориса Немцова. Однако очевидно, что официальная версия, отраженная в приговоре, основана на серьезных ошибках расследования и судебного разбирательства и не соответствует имеющимся уликам по многим фундаментальным вопросам", - указано в докладе.

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Оппозиционер Борис Немцов был убит у стен Кремля 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве осуждены пятеро предполагаемых исполнителей. Заказчики преступления не установлены.

Источник: https://censor.net.ua/n3129394
 
 
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ну как дети прям: вы хотите, чтоб преступник обвинил сам себя? Россия провалила расследование убийства Немцова, - ПАСЕ - Цензор.НЕТ 7886
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Кацапо-собакэн - запасайтесь вазелином: Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6647 Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6647 Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6647

Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6734
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ну как дети прям: вы хотите, чтоб преступник обвинил сам себя?
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прям сейчас вижу -выходит ***** и говорит: я убило.. судите меня люди добрыыыйеее!
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рукожопие рассеиских следоков давно известно, сравним с событиями с двумя любителями шпили-вили. Проследили всё, да и целую кучу рассеиских шпигунов раскрыли, просто по номерам паспортов.
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эти красные кроссовки, быстро скачут по асфальту
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Мені здається, що на цензорі кілька редакторів. Одні дають регулярні новини. А один сидить думає-думає, і яяяк бовкне що-небудь - краще б мовчав.
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- где пасе?
- пасет.
- где следователи?
- следуют.
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один где-то в донецке.
второй командует.
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На фоне двух самолетов убийство Немцова - это мелочь, как бы кощунственно это ни звучало. И ничего этим дебилам с ядерными гранатами не сделать...
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Кацапо-собакэн - запасайтесь вазелином: Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6647 Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6647 Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6647

Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6734
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Нямцоў - такі самы вораг і Ўкраіны, і Беларусі, як і Сталін, Гарбачоў, Ельцін, Пуцін.

Яго забойства - гэта "разборкі" міжсобку.
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Россия провалила расследование убийства Немцова , ну тут сразу все удивились Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2108 .пуйло ж сказало шо типа можно было не убивать Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 8762 .
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Как она могла провалить расследование не начав его расследовать?
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Так вы и дальше целуйте рашу в задницу, ведь вам важны ее членские взносы, возможность диалога и т.д
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Все помнят, кого именно Немцов назвал ********?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия провалила расследование убийства Немцова, - ПАСЕ
 
 
 
 
 
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