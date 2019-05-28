 Партия "Слуга народа" не возьмет Саакашвили в список, - Разумков

Об этом лидер политсилы Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что, если я не ошибаюсь, там есть ограничения. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательств он должен был бы прожить 5 лет на территории Украины. Он прожил 4 и, видимо, меньше, потому что этот промежуток времени он тоже выпадает из этого временного цикла. В партийные списки или в движение по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии, но другие ограничения играют важную роль", - пояснил Разумков.
Он отметил, что такие вопросы четко прописаны в законодательстве: "А прием или неприем того или иного гражданина Украины в ту или иную общественную организацию, в том числе партию, он прописывается как законодательством Украины, уставом, так и другими нормативными документами, которые разрабатываются теми или иными политическими силами в том числе".
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Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.
С какой стати артист-наркоша был прислан на планету Земля, чтобы спасти Украину?
Бабломойский - высший разум Вселенной его запустил нас защитить?
Вы хоть раз видели клована в реале, даже не на сцене? Он реально наркоша, каки его 95 братва. Раньше их офис "квартальный" в Киеве находился в здании моего дома, и ходили они жрать в суши-кафе напротив. Сколько мы с семьей не заходили туда, они там тусовались явно поддатые, с широкими зрачками и дурацким нервным ржачом, что смехом трудно назвать. А клован вечно был под кайфом и с дурацкой идиотской улыбкой и неадекватным взглядом. Он наркоша с большим стажем, а руководили им его еврейские братки-шефиры. И сейчас посматривают за ним...
Он дебил и наркоман, скоро все это поймут. Там реально за ним стоят смотрящие, он вообще не при делах. Чего стоило его видео из АТО, где его кумарило и подташнивало из-за отсутствия дозы....
(я не порохобот, если что)
"Я так думаю" (с)
...Это не пост - это просто мысли:
"Я тоже некоторым образом причастна..."
"...и видит Бог, Пётр Алексеевич давал поводы..."
....дь!!! Меня аж передёрнуло...
Хотел я этой ........ ответить, что вы - твари продажные, бабло на имени Порошенко лопатами гребли, смешивая с грязью человека, который по 20 часов в сутки 5 лет пахал на благо страны на таком уровне профессионализма, о котором вы даже представления не имеете, на таком уровне сложности действий и ходов, который вам просто не понятен, равно как ужу полёт орла.
И теперь вам - паскудам, вдруг стало ясно, что в домике нет взрослых?
Вы творили, что хотели, не понимая, что вас охраняют, берегут ваши нервы и психику, приучая вас к демократии, тушат пожары после ваших игр со спичками, дают отпор убийцам детишек, да так, что вы даже не понимали что происходит. Изводили взрослых своими возрастными заё*ами тыча им в нос свои е*анутые детские хотелки.
Извели! Радуйтесь!!!
А штожтакович?
Почему не радуетесь?
Почему, когда взрослые ушли и дом оказался беззащитным, вы вдруг решили раскаяться?
Вперёд! Руководите!
Указывайте теперь на ошибки тех, кто пришёл вас убить, забрать ваши органы и сжечь ваш дом.
Или за это денег не предлагают?
Ваше раскаяние на*уй никому не нужно!
Вы убийство страны творили своими языками, вбивая в головы дебилов нужную врагам установку!
ВЫ!!! ВЫ!!! ВЫ!!!
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Вот такие мысли пронеслись у меня в голове, после прочтения "поста раскаяния" от некой Яхно, который гуляет по ленте...
Но я не стану их озвучивать, ведь здесь много женщин, а я при них вообще не матерюсь, а в моих мыслях сплошной мат.
Да и остыл я уже, понимая, что этих тварей продажных хоть по стенкам размажь - толку ровно ноль.
Безмозглым несть числа - найдутся другие...