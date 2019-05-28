 Техника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю, - Цеголко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Цеголко подчеркнул: "Вся техника для ситуационной комнаты Президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю.
Никакая конфиденциальная информация на сервер не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online.
Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или Налоговой.
Кстати, в СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр, со всеми конфиденциальными серверами".
Поэтому и воровал сколько хотел из бюджета Украины и даже из Укроронопрома с помощью своих свинарчуков (во время войны)...
Порошенко - настоящий классический мародёр, подлежащий уничтожению по законам военного времени.
на голову не налазит.
кредитов набрался как ***** блох??
а отдавать кто будет??
так они и народ Украины таковыми считают такую хрень нести!!
Арендодатель - фсб
Порошенко - резидент
Резидент ФСБ пытается получить к ней доступ...
Судя по всему, сервера, телеки, лампочки и провода сп......ил порошенко.. Точнее, забрал назад, потому шо сдавал всё это барахло в аренду РНБО за бюджетные деньги.. Ну и кто после этого клоун ? Как мы выжили под руководством этих п1даров не пойму..
Саакашвили не успел купить билет в Украину, как крысы начали в ужасе разбегаться кто куда.. Даже телевизор с серверами у Данилюка из комнаты РНБО сп....ли.
- пора, брат, пора...