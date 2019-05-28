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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1511) Данилюк Александр (326) Цеголко (172)

 Техника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю, - Цеголко

Пресс-секретарь пятого президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко объяснил почему в одном из помещений АП н оказалось техники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Цеголко подчеркнул: "Вся техника для ситуационной комнаты Президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю.

Никакая конфиденциальная информация на сервер не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online.

Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или Налоговой.

Кстати, в СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр, со всеми конфиденциальными серверами".

Также читайте: После смены власти из ситуационной комнаты АП вынесли мониторы и серверы с секретными данными, - Данилюк. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3129392
 
 
 Топ комментарии
 
Барыга Порошенко, даже вылетев с позором из президентского кресла, - продолжает позориться.
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Тепер я чув все..може барига СНБО орендував?))) Це дно дна..Цеголко ти банальний недоумок..
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У тебя типичная для твоих собратьев логика: если Порох платил из своего кармана за то, что должно оплачиваться из бюджета - значит он позорный барыга. Зебилы такие зебилы.
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Барыга Порошенко, даже вылетев с позором из президентского кресла, - продолжает позориться.
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У тебя типичная для твоих собратьев логика: если Порох платил из своего кармана за то, что должно оплачиваться из бюджета - значит он позорный барыга. Зебилы такие зебилы.
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Генетический вор и мародёр Порошенко считал весь бюджет Украины и народные деньги своим карманом.
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Ты эту байку про "со своего кармана петя брал" рассказывай свим собратьям и сосёстрам
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А лампочки повикручували і вимикачі познімали?
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Порошенко считает не только оргтехнику в администрации своей, но и весь бюджет Украины считал своим карманом.
Поэтому и воровал сколько хотел из бюджета Украины и даже из Укроронопрома с помощью своих свинарчуков (во время войны)...
Порошенко - настоящий классический мародёр, подлежащий уничтожению по законам военного времени.
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А в чем позор? В том, что са свое бабло арендовал оборудование? Власть сократила внешний долг на 5 лярдов, увеличила ЗВР, на счетах казначейства 57 лядров. Да были проколы, ошибки никто не спорит. Последний год конечно ЛЯксеевича понесло с Томосом, перебарщивал, даже порой противно смотреть было. Но страну удержала его команда. Имеем сейчас доллар по 26 гривень, за то не по 65 рублей...
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придурок, увеличила звр - аткудава увеличение??

кредитов набрался как ***** блох??

а отдавать кто будет??
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Тепер я чув все..може барига СНБО орендував?))) Це дно дна..Цеголко ти банальний недоумок..
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+100.
так они и народ Украины таковыми считают такую хрень нести!!
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То есть техника с военными и гос тайнами была арендована участных лиц и им возвращена ? Что за бред?
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Читало. Сквозь эту технику проходила государственная и военная тайна .Онлайн успокаивают? Так сейчас все онлайн
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Это телевизоры... Какая государственная тайна сохранилась в них, не подскажете?
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Там не только телевизоры были.Сквозь эту технику проходила секретная информация .И теперь эту технику отдали частным лицам неизвестным.А кто его знает что в этой технике было нашпиговано и напихано?
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По порохоботски петя и армию финансировал, это все его личное, арендодатель это он. Поэтому у порохоботов он не вор, он просто берет свое обратно.
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Ты все прочитал? Мозги включай. Все секреты остаются на местах. On Line - ты, зебил, знешь как это?
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Что значит арендовалась? У государства нет своей техники?
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как видишь, у государства нет даже денег на аренду...теперь зеленский у тебя пенсию заберет, чтобы арендовать или 5 пенсий, чтобы купить на интересных условиях
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Это как обычно - закупали новую импортную технику и тут же её перепродавали через приближенных коммерсантов. А в АП и СНБО отдавали старое железо из офисов Рошен Техника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю, - Цеголко - Цензор.НЕТ 3244
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За 5 років всі грощі українців поступово стали особистими коштами бариги.
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Свыня хоть розетки не пооткручивала и туалетную бумагу с толчка домой не унесла?
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Один очень успешный бизнесмен-артист ездил на арендованном у олигарха "мерседесе" в предвыборную компанию.... Техника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю, - Цеголко - Цензор.НЕТ 4491
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Интересно, а на вас, стецьгавов, он втихаря право власности не оформил? Будете у него как страусы у Овоща по маетку бегать
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А арендодатель марина порошенко.Казав зразу,шо все в Козині даже може під ліжком.Все що погано лежало,те пропало,ну а пастор з задротами знову обдєлався
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Техника - секретная
Арендодатель - фсб
Порошенко - резидент
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Техника - секретная
Резидент ФСБ пытается получить к ней доступ... Техника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю, - Цеголко - Цензор.НЕТ 9038
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"Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или Налоговой." Кто это гарантирует??? КАК ЭТО - АРЕНДОВАЛИ для секретной работы????
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какая разница для секретной работы - купить или арендовать ?
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Ну не скажут же тебе что иногда расслаблялись с пивком и легкой еротикой ? Они же не роботьі?: Но надо говорить что делали государственньіе дела
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Да потому что его шлюхи зачистили место преступления, а в настоящее время его шлюхи будут зачищать его преступление здесь, в комментариях, на ЦензорНЕТ.
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Судячи з твоїх постів ти дуже добре у темі "шлюх".
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🅺🅾4🅴🅶🅰🆁 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_

Судя по всему, сервера, телеки, лампочки и провода сп......ил порошенко.. Точнее, забрал назад, потому шо сдавал всё это барахло в аренду РНБО за бюджетные деньги.. Ну и кто после этого клоун ? Как мы выжили под руководством этих п1даров не пойму..
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Как конфиденциальная информация представляющая государственную тайну Украины оказалась на частных, как утверждает Цкголко, серверах
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Цеголко ничего подобного не утверждает. Прочитайте внимательно.
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А ну-ка **************, скиньте в открытый доступ договор аренды и суммы проплаты, чтобы народ видел у кого арендовали и за сколько. Небось у самих себя? Не буду удивлен.
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Идиот Цеголко на криминальную статью наговорил...
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🅺🅾4🅴🅶🅰🆁 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_

Саакашвили не успел купить билет в Украину, как крысы начали в ужасе разбегаться кто куда.. Даже телевизор с серверами у Данилюка из комнаты РНБО сп....ли.

Техника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю, - Цеголко - Цензор.НЕТ 3483
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Пример того, как 73% зебилов внедрили в голосу мысль о Порошенко-барыге: кто-то у кого-то что-то арендовал и технику забрал. Раз забрал, а не отдал - значит барыга ! Зебилы, а по сути разобрать кейс IQ не хватает ? Порох платил из своего кармана за то, что должно было оплачиваться из бюджета, не наоборот.
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Для них это сложно - это не кино за деньги из паРашкинского бюджета снимать... Техника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю, - Цеголко - Цензор.НЕТ 984
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Ідіотизм ... чи просто теперішні "папередніки" вважають народ за дебілів ? Техника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю, - Цеголко - Цензор.НЕТ 8578
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТехника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и сейчас возвращена арендодателю, - Цеголко
 
 
 
 
 
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