 Буду отвечать за блок экономического развития и продолжение реформ, - новоназначенный замглавы АП Гончарук

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Отныне я буду работать в Администрации президента Украины в команде президента Владимира Зеленского. На позиции заместителя главы АП. Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ", - сообщил он.
Гончарук также добавил: "Мечтаю, чтобы через 3 года Украина вошла в топ-10 рейтинга World Bank Doing Business. И сделаю все от меня зависящее, чтобы это произошло".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы АП руководителя "Офиса эффективного регулирования", юриста, адвоката и представителя партии "Сила людей" Алексея Гончарука.
15:32, 28 мая 2019
Российская «Стрела» не полетит из-за Украины.
В настоящее время Россия не планирует использование конверсионной ракеты «Стрела». Об этом сообщил ТАСС гендиректор и главный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Александр Леонов.
«В силу многих причин, в том числе связанных с кооперацией по системе управления ракеты и участием в ней предприятий Украины, использование ракет-носителей "Стрела" в ближайшее время не предполагается», - сказал специалист.»
Клиника
Хотя что можно хотеть от команды обещавшей зарплаты по 4 000 евро
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жена сразу поняла что они не удались,
когда муж одним вареником сломал ей ключицу
https://timeze.livejournal.com/295.html
Краткий спойлер окружил ***** темными личностями и друзьями, марионетка Коломойского.
А как же это: "последние пять лет у украинцев были украдены"???
Ну, ну...