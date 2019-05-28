EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Экономика
  819  37
Все про:Администрация_Президента (1511) экономика (3498) реформы (3311) Гончарук_Алексей (1)

 Буду отвечать за блок экономического развития и продолжение реформ, - новоназначенный замглавы АП Гончарук

Алексей Гончарук, назначенный 28 мая заместителем главы Администрации президента, будет отвечать за блок экономического развития и продолжение реформ.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Отныне я буду работать в Администрации президента Украины в команде президента Владимира Зеленского. На позиции заместителя главы АП. Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер опроверг информацию о том, что советовал Зеленскому не назначать Богдана главой АП

Гончарук также добавил: "Мечтаю, чтобы через 3 года Украина вошла в топ-10 рейтинга World Bank Doing Business. И сделаю все от меня зависящее, чтобы это произошло".

Буду отвечать за блок экономического развития и продолжение реформ, - новоназначенный замглавы АП Гончарук 01

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы АП руководителя "Офиса эффективного регулирования", юриста, адвоката и представителя партии "Сила людей" Алексея Гончарука.

Также читайте: "Выбрали, что лучше скандал, чем здесь все рухнет", - замглавы АП Тимошенко о назначении Богдана

Источник: https://censor.net.ua/n3129391
 
 
 Топ комментарии
 
Это тех реформ продолжение, в результате которых зубожили покупают по пол вареника? Буду отвечать за блок экономического развития и продолжение реформ, - новоназначенный замглавы АП Гончарук - Цензор.НЕТ 8028
 показать весь комментарий
 
Зараз як накинуться... Вони люди чесні - даремно державніі кошти отримувати не хочуть. Обрешуть і загавкають зєбілів і Зєпутіна. На сттттттттарт, увага,, марш!
 показать весь комментарий
 
Порохоботы вы хотите чтобы Украина процветала, или дальше будете паскудить Зеленского и КО. Люди будут старатся, и надеюсь у них все получится, чтобы украинцы зажили нормально по европейски.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зараз як накинуться... Вони люди чесні - даремно державніі кошти отримувати не хочуть. Обрешуть і загавкають зєбілів і Зєпутіна. На сттттттттарт, увага,, марш!
 показать весь комментарий
 
 
ты вчитайся, этот товарищь заявил, что будет продолжать реформы, начатые при Порошенко и Гройсмане!
 показать весь комментарий
 
Пуйлососки из Лахти-2 - ОТСМАКТИВАЙТЕ:

15:32, 28 мая 2019
Российская «Стрела» не полетит из-за Украины.



Буду отвечать за блок экономического развития и продолжение реформ, - новоназначенный замглавы АП Гончарук - Цензор.НЕТ 1В настоящее время Россия не планирует использование конверсионной ракеты «Стрела». Об этом сообщил ТАСС гендиректор и главный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Александр Леонов.
«В силу многих причин, в том числе связанных с кооперацией по системе управления ракеты и участием в ней предприятий Украины, использование ракет-носителей "Стрела" в ближайшее время не предполагается», - сказал специалист.»
 показать весь комментарий
 
 
Гончарук также добавил: "Мечтаю, чтобы через 3 года Украина вошла в топ-10 рейтинга World Bank Doing Business. И сделаю все от меня зависящее, чтобы это произошло".

Клиника

Хотя что можно хотеть от команды обещавшей зарплаты по 4 000 евро
 показать весь комментарий
 
 
а что можно хотеть от петиной проститутки типа тебя
 показать весь комментарий
 
 
ну одни мечтают что бы через три года Украина вошла в топ- 10 рейтинга WorId Bank другие слепить очередную ракету с говна кому что нравится.
 показать весь комментарий
 
 
И шо , таки реформы были ? Раз собираются продолжать ? А ору то ору было !
 показать весь комментарий
 
 
Так реформ для бізнесу не було. Якщо так продовжувати реформи - то хіба у клуб невдах можна війти, і то можуть такого обірванця не пустити.
 показать весь комментарий
 
скільки років йому знадобиться, щоб "ввійти в курс"?
 показать весь комментарий
 
Это тех реформ продолжение, в результате которых зубожили покупают по пол вареника? Буду отвечать за блок экономического развития и продолжение реформ, - новоназначенный замглавы АП Гончарук - Цензор.НЕТ 8028
 показать весь комментарий
 
 
простите...не к смыслу Вашего коммента, а к слову "вареник" сразу анекдот выскочил
***
жена сразу поняла что они не удались,
когда муж одним вареником сломал ей ключицу
 показать весь комментарий
 
 
ПРОДОЛЖАТЬ- то же самое сказал и Данилюк с этим же словом о реформах ... Не странно ли ЗЕленчуки? что продолжать собираетесь- дела свинарчуков вами ненавистных? или реформы Порошенко?
 показать весь комментарий
 
 
Міжнародна організація «Проект по розслідуванню корупції і організованної злочинності.» опублікувала в дайджесті новин повідомлення про Президента України Володимира Зеленського.
https://timeze.livejournal.com/295.html

Краткий спойлер окружил ***** темными личностями и друзьями, марионетка Коломойского.
 показать весь комментарий
 
Виктор Павлик и Олег Винник могут попасть в новую Раду Из новостей...
 показать весь комментарий
 
пообщались ребятки с лидерами стран, с МВФ и как-топрийдеотся несмело тихонько им пообещать что пообещают ПРОДОЛЖАТЬ реформы ...
 показать весь комментарий
 
"...захищатимемо все правильне і здорове, що "народилось" в Україні за 4 роки та продовжуватимемо боротись зі "схематозом" та "хабарменами" з двох фронтів".

А как же это: "последние пять лет у украинцев были украдены"???
 показать весь комментарий
 
Порохоботы вы хотите чтобы Украина процветала, или дальше будете паскудить Зеленского и КО. Люди будут старатся, и надеюсь у них все получится, чтобы украинцы зажили нормально по европейски.
 показать весь комментарий
 
 
********* озабочєни процвєтанієм України.
Ну, ну...

 показать весь комментарий
 
ты серьёзно думаешь, что комментарии на Цензоре способны как-то сбить профессионала? пусть получится... да только не вижу предпосылок
 показать весь комментарий
 
 
Простите, я не понял по тексту "... и продолжения реформ" - продолжение чьих реформ?!
 показать весь комментарий
 
та то там...в другом измерении.. параллельном нашему...))) никто не понял )))
 показать весь комментарий
 
 
команда ЗЕ на разрыве , они готовятся к выборам и не хватило инструкторов 95-го , КАКИХ СЛОВ НЕ ГОВОРИТЬ новеньким назначенцам - "реформы" оставить, "ПРДОЛЖАТЬ" - вырезать нафиг! ЧУВАКИ не успевают ...
 показать весь комментарий
 
 
Почитала в интернете биографию (хотя не очень много)........по ходу толковый.........
 показать весь комментарий
 
Отже, при Зеленському будуть продовжуватися злочинні ліберальні реформи Порошенка-Гройсмана.
 показать весь комментарий
 
Ну команда потихоньку набралась. Есть какие-то вопросы по отдельным личностям, но это даже несопоставимо с тем компроматом, который имела предыдущая команда "кум и партнёры"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБуду отвечать за блок экономического развития и продолжение реформ, - новоназначенный замглавы АП Гончарук
 
 
 
 
 
 вверх