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Все про:Львовщина (1660) обвал (151) ГСЧС (2065)

 Стена школы обвалилась на Львовщине, травмировались 2 человека

В селе Новины во время ремонта рухнула стена школы. Занимавшихся ремонтом мужчину и женщину пришлось доставать из-под завалов, их доставили в больницу с травмами.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Обвал произошел в общеобразовательной школе I-III ступеней в селе Новины Яворивского района. Мужчина и женщина, пострадавшие в результате обвала, разбирали или монтировали стену, рассказал Туровцев.

На место происшествия выехали спасатели, им пришлось доставать пострадавших из-под завалов. Пятидесятилетнего мужчину и сорокатрехлетнюю женщину доставили в Яворивскую больницу с травмами различной степени тяжести.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129390
 
 
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А ведь при Порошенко такого не было
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"Кагда, парашенка отремантируйет усе школы в Украине?"!!
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Ремонты начались.Хорошо хоть дети на каникулах..А Обл рада другие вопросы решаить...
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забавно как после выборов вся вата резко стала разбираться кто ответственнен за комунальную собственность в областях
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтена школы обвалилась на Львовщине, травмировались 2 человека
 
 
 
 
 
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