 Все оборудование СНБО находится на месте и под охраной, - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Турчинов отметил: "Александр Данилюк на своей странице в Фейсбуке показал отсутствие компьютерной техники в помещениях, подробно не объяснив зрителям, где происходит эта съемка. А в связи с его назначением Секретарем СНБО Украины у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая).

Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме.

Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в Аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться".