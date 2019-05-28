 Все оборудование СНБО находится на месте и под охраной, - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Турчинов отметил: "Александр Данилюк на своей странице в Фейсбуке показал отсутствие компьютерной техники в помещениях, подробно не объяснив зрителям, где происходит эта съемка. А в связи с его назначением Секретарем СНБО Украины у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая).
Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме.
Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в Аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться".
Треба міняти всі будівлі папєрєдніков-
прослуховує Свин з парашкою!
Памятаєте як в ссСРакі будували посольство США в маЦквабаді? Було одне веелике
вухо !
😎
Плющом обвивает синица гнездо
Кукушка шиповником строит ограду
Умный зверь своё бережет
И только от дикарей ставят охрану.
Философский стих самурая
Турчинов отметил: "Александр Данилюк на своей странице в Фейсбуке показал отсутствие компьютерной техники в помещениях, подробно не объяснив зрителям, где происходит эта съемка. А в связи с его назначением Секретарем СНБО Украины у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая).
Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме.
Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в Аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться".Источник: https://censor.net.ua/n3129389
Данилю
Начальник Генерального Штаба - генерал-дезертир
Секретарь Совета Национальной Безопасности - чепушила-финансист
Вот она зекоманда