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 Все оборудование СНБО находится на месте и под охраной, - Турчинов

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что все оборудование Совета, которое находится в помещении СНБО (ул. Болбочана) находится на месте и под охраной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Турчинов отметил: "Александр Данилюк на своей странице в Фейсбуке показал отсутствие компьютерной техники в помещениях, подробно не объяснив зрителям, где происходит эта съемка. А в связи с его назначением Секретарем СНБО Украины у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая).

Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме.

Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в Аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться".

Источник: https://censor.net.ua/n3129389
 
 
 Топ комментарии
 
Все оборудование СНБО находится на месте и под охраной, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5054

ЗеМинистр по ошибке не нашел свое рабочее место?
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😂😂😂
Я так понимаю, что «новый» секретарь СНБО даже не знает где его рабочее место находится (в данном случае адрес)..... это конечно ЖЕСТЬ......
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Агга , а прослуховка залишилася..
Треба міняти всі будівлі папєрєдніков-
прослуховує Свин з парашкою!
Памятаєте як в ссСРакі будували посольство США в маЦквабаді? Було одне веелике
вухо !

😎
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Все оборудование СНБО находится на месте и под охраной, - Турчинов

Плющом обвивает синица гнездо
Кукушка шиповником строит ограду
Умный зверь своё бережет

И только от дикарей ставят охрану.

Философский стих самурая
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Вся суть комманды ЗЕ - ложь, некомпетентность , дезинформацмя

Турчинов отметил: "Александр Данилюк на своей странице в Фейсбуке показал отсутствие компьютерной техники в помещениях, подробно не объяснив зрителям, где происходит эта съемка. А в связи с его назначением Секретарем СНБО Украины у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая).
Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме.
Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в Аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться".Источник: https://censor.net.ua/n3129389


Данилю
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Головою РНБО став Данилюк, який будучи міністром фінансів блокував виділення грошей на Армію.
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Ничего не понимаете в молодёжных раскладах, после хапка клёвой дури с профи ЗЕбилом, Данилюк немножечко потерялся в каком помещении находится оборудование.
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Верховный главнокомандующий - клоун-уклонист.
Начальник Генерального Штаба - генерал-дезертир
Секретарь Совета Национальной Безопасности - чепушила-финансист

Вот она зекоманда
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На сайте порохоботы - порохоботами, но повадки у них ольгинские судя по тому как Данилюка цитируют
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Главное чтобы Данилюк не пришел в российское посольство, подумав что там находится его рабочее место
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе оборудование СНБО находится на месте и под охраной, - Турчинов
 
 
 
 
 
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