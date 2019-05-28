EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  826  20
Все про:вооружение (3199) оружие (3704) США (15004) Волкер Курт (427)

 США продолжат поставлять Украине оружие, - Волкер

Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Украиной, поддерживая ее законные оборонные нужды. Кроме того, Штаты открыты для военной торговли.

Об этом спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил сегодня во время видеоконференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украина, как и любая другая страна мира, имеет право на самооборону, это право закреплено в Хартии ООН. По определенным причинам предыдущей администрацией было принято решение не помогать Украине с (развитием. - Ред.) ее оборонительных возможностей, в том числе боевых оборонных возможностей. Сейчас это отменено, и США готовы сотрудничать с Украиной, как мы это делаем с другими странами, поддерживая их законные оборонные нужды", - подчеркнул Волкер.

Он напомнил, что бюджет США предусматривает зарубежное военное финансирование, которое утверждается Конгрессом. В случае с Украиной, по его словам, такое финансирование направляется на поставку необходимого оборудования - такого, как противотанковые и антиснайперские системы. США будут продолжать консультации с Украиной относительно того, каковы ее законные оборонные нужды и что могут предоставить США.

Читайте на Цензор.НЕТ: Госдеп будет идентифицировать паспорта РФ, которые она будет выдавать на Донбассе, - Волкер

"Мы также открыты для военной торговли, когда Украина закупает военное оборудование в Соединенных Штатах, и это нормальный курс развития оборонных возможностей", - отметил американский дипломат.

По его словам, в случае с Украиной это особенно важно, поскольку она подвергается нападениям каждый день. "Страна остро нуждается в укреплении собственных оборонных возможностей, чтобы предотвратить любую дальнейшую потерю территории вдоль линии разграничения и создать условия, при которых мирные переговоры будут возможны", - добавил Волкер.

Также на Цензор.НЕТ: Волкер опроверг информацию о том, что советовал Зеленскому не назначать Богдана главой АП

Источник: https://censor.net.ua/n3129387
 
   
 Топ комментарии
 
По моим ощущениям, Волкер очень расположен к Зеленскому
Что ни говори, а личное расположение всегда, на любом уровне играет не последнюю роль
 показать весь комментарий
 
От порошенко устала и Европа и Америка.
 показать весь комментарий
 
Навіть якщо в Україні не буде ПреЗЕдента, то США все ожно будуть підтримувати Україну! Тому зелеботи засуньте свої мтеодички собі в зелену дупу і радійте пермозі/зраді/зеленому комарику"!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
до тех пор, пока не начнут продавать излишнее имущество
 показать весь комментарий
 
 
По моим ощущениям, Волкер очень расположен к Зеленскому
Что ни говори, а личное расположение всегда, на любом уровне играет не последнюю роль
 показать весь комментарий
 
 
Ага, Порошенко утомил. От ***** не устала ни Европа, ни Америка.
 показать весь комментарий
 
Ещё больше надоел
Но как Порошенко должны были убрать сами украинцы, так и ***** россияне уберут
 показать весь комментарий
 
Так а більше нікому. Китай і Росія зброю постачають лише для війн з США і Європою.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Шо именно, еще два радара и 10 пеиеделанных РПГ???
 показать весь комментарий
 
Навіть якщо в Україні не буде ПреЗЕдента, то США все ожно будуть підтримувати Україну! Тому зелеботи засуньте свої мтеодички собі в зелену дупу і радійте пермозі/зраді/зеленому комарику"!
 показать весь комментарий
 
 
Джавелин - это идеальный барьер от русских танков . Их будет больше . Кацапы , помните : один джавелин - это = один танк с экипажем .
 показать весь комментарий
 
 
Один самолёт НАТО без оборудования и вооружения стоит около 130 млн долларов.
Для полного оснащения армии Украины вооружением, способным отразить нападение армии РФ требуется около 50 млрд долларов. Единственный выход, где взять эти деньги - повышать ввп страны и рождаемость населения.То что Киев был разграблен монголами - следствие низкой рождаемости населения в Украине и низкого ввп, который явился причиной неготовности к войне.
 показать весь комментарий
 
Феофан Шариков , в 2014 году росийскую навалу на восток Украины отразили добровольцы . Им помогала страна - народ по 5 грн смс и консервацией , - салом и солёными огурцами . ( Участвовал в этом ) . Нападать Украина ни на кого не собиралась . США продовжать постачати Україні зброю, - Волкер - Цензор.НЕТ 6639
 показать весь комментарий
 
готовы сотрудничать с Украиной - всё возможно, но не факт.
 показать весь комментарий
 
надо же устаревшую технику и оружие продавать...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША продолжат поставлять Украине оружие, - Волкер
 
 
 
 
 
 вверх