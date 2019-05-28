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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1511) МВФ (2679)

 Украина продолжает сотрудничество с МВФ, - итог встречи Зеленского с миссией Фонда

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с миссией Международного валютного фонда в Украине во главе с Роном ван Роденом, которая находится в Киеве. На встречи также присутствовали Председатель Национального банка Украины Яков Смолий и министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Текущая программа сотрудничества Stand-by была предоставлена ​​Украине для поддержки макрофинансовой стабильности в год выборов - президентских и парламентских.

"Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, выполняет свои обязательства. К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, на которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда ", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что на принятие решения о роспуске Верховной Рады повлияло несколько факторов.

"Я считаю, что эта Верховная Рада потеряла возможность принимать ответственные решения", - сказал он.

Президент также сообщил, что его команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, который вернет антикоррупционным органам важный инструмент для привлечения коррупционеров к ответственности.
"На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут. Но если этого не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это - нетрудоспособный парламент, - отметил Владимир Зеленский. - Очередные выборы должны состояться в конце октября. Тогда где-то в декабре мы должны коалицию и новое правительство. И граждане и экономика не могут столько ждать. Без необходимых изменений у нас тогда были бы проблемы с Международным валютным фондом ".

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Со своей стороны Председатель Национального банка Яков Смолий подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине.

"До конца текущего года наша страна уплаты более 5 млрд  долларов США по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов  сейчас 19,3 млрд долларов США, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств. В то же время, сотрудничество с МВФ - это также доступ к другому финансирования, залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики ", - подчеркнул Яков Смолий.

"Своевременное и надлежащее обслуживание и погашение государственного долга - залог доверия иностранных инвесторов к Украине, основа репутации государства на международной арене", - сказала Оксана Маркарова.

Также читайте: МВФ готов возобновить сотрудничество с Украиной после назначения нового правительства

Со своей стороны представители Международного валютного фонда показали готовность продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной, только после парламентских выборов будет сформировано новое правительство. К этому будут постоянные консультации по формированию новой повестки дня реформ.

"Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовые после парламентских выборов, после того, как будет сформирован Правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку ", - подчеркнул руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

Он отметил, что досрочные выборы в Верховную Раду является новой возможностью для ускорения преобразований в стране.

Также руководитель миссии МВФ подчеркнул важность продолжения работы антикоррупционных институтов - НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3129386
 
 
 Топ комментарии
 
слуга урода забыл сценарий слуги народа...
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Порохоботы нервно курят и меняют методички.
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просто большие дяди взяли Зелю за его бобы за идею не возвращать долги 😂😂🤣
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слуга урода забыл сценарий слуги народа...
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в ту, где сценаристы сериала стали наяву руководителями страны ?
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Они не стали.
Зеленского выбрал народ.
Точка.
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это твоя уродливая реальностьс клоуном -****** и бубенцами..
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Зельцман, йди геть барига турецький зелений! Доколє ти вішатимеш на нас грабіжні кредити МВФ? За це розраховуватимуться наші діти та онуки! Зелібоби, я нічого не пропустив? Украина продолжает сотрудничество с МВФ, - итог встречи Зеленского с миссией Фонда - Цензор.НЕТ 2664
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Кредиты и дальше будут брать на поддержания штанов . Ничего нового.Все будет как при порошенко
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Украина остаётся порноактрисой из немецких фильмов ?

А чё сценаристы квартала 95, которые сейчас в администрации президента, не ржут ?
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Порохоботы нервно курят и меняют методички.
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Как ты задрал со своими методичками! Это ты меняй методички и объясняй 73% идиотов, почему Голобородько в кино был такой смелый и послал всех буржуев, а в реальности, оказывается, продолжает сотрудничать.
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Зеленский - МВФ. - Я вам ничего не должен.
и это правильно. пусть пэпа отдает.
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Почему не Игорь З до сих пор? Куратор добро не дает?
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тебя заело? 😂 или ты оборжался битурата?
Твоего зелю щиманули за идею не возвращать долги! С большими дядями из МВФ воровские понты не пройдут
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Да ни хрена они не меняют. Что курят нервно и много, это правда. И курят при этом всякую гадость. От этого впали в психологический ступор. Новые методички им уже не выдают - всё равно не доходит. Методичка остаётся старой - пали во все стороны шо попало и по любому поводу. Можно и без повода. Лозунг один и навеки - всё шо делает Зеленский, плохо. Хорошо это плохо. А очень хорошо,это просто отвратительно. Метода одна - чем больше ты выплюнешь в окружающую среду дерьма, тем ты больший патриот и о@уенно вумный, остроумный и крутой "борец за справедливость" против преступного антирошеновского режима. Господи, какие же тупые, отшибленые существа!
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"Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны от алкоголизма Александр Данилюк заявил, что зиц-президент Зассыканский не собирается объявлять стране дефолт."
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Может хоть теперь узнаем, что МВФ не требовал поднятия тарифов для населения.
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Твой Гойсман с отдела продажи труселей
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Ты же не балабол, зебил, и скинешь сейчас ссыль... Я почти уверен.
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А ты что? Филонил на политинформациях в минстеце?
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Чё вы шмаркли так быстро сливаетесь? Простенькая же просьба...
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это и так все знали.

он требовал прекратить дотировать эти тарифы за счёт бюджета

и дальше будет требовать то же самое
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А на так называемые субсидии белки с фабрики Карла Маркса скидываются? Или с бюджета дотируют Свыню и его партнёра Попутчика?
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Когда уже закончится эпоха бедности и будут зарплаты по 4 000 евро?
П.С
Кем нужно было быть что бы голосовать за людей обещающих это
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Кінець епохи бідності переноситься. Зєбілам вєлєно потєрпєть...
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Данилюк (РНБО): "Украина договорилась с МВФ о ПОДГОТОВКЕ НОВОЙ программы сотрудничества" То есть действующая программа похерена ввиду несовпадения пожеланий сторон. И будут пытаться лепить что-то новое, пытаясь нагнуть МВФ, - очевидно безрезультатно. Здравствуй, жопа, Новый год!
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народ тутошної гілки (за виключенням одного штатного зебіла) хоч розуміє, що відбувається, і явно прочитав всю неприглядну правду "между строк" цого офіціозу від зелебоба...
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сотрудничество с МВФ или надолго заморозится, или вообще прекратится
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меня больше интересует,продолжает ли МВФ сотрудничество с Украиной.
а зелебенины репризы-они специальным драматургом писаны
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продолжает и это плюс,
но денег в обозримом будущем не даст
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Не-не-не. Критика высоких тарифов на комуналку была в предвыборной кампании преЗЕдента. Или снижения тарифов все-таки он нам ничего не должен?
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"...команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, который вернет антикоррупционным органам важный инструмент для привлечения коррупционеров к ответственности. На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут. Но если этого не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это - нетрудоспособный парламент, - отметил Владимир Зеленский"

Звиздить, що пердить.
Законопроект (новий), погоджений з МВФ і міжнародними комісіями, в кінці березня Порошенком був поданий до ВР як невідкладний і вже пройшов процедуру схвадення профільними комітетами Ради.
Ще один Закон хоче? Тоді жодного не буде.
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давай, всіх брехунів збирай, всю колекцію. Починай з юдьки, не забудь беню, і всіх-всіх їх корефанів.
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Ну, ми так і зрозуміли, що для когось епоха "бідності" зкінчилася, Дмитрику.
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Это какой-то позор ,так можно в парламент не попасть .. думайТЕ...
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Ну что моряков уже освободили , стрелять перестали и договорились где то по середине?Нет? А чего?
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А лохи надеялись что будет как в кино.....что мвф зебеня пошлет в жопу...а тут опять наи.... о очередной раз.... Украина продолжает сотрудничество с МВФ, - итог встречи Зеленского с миссией Фонда - Цензор.НЕТ 4696
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...продолжает сотрудничество с МВФ... . Вот те на. А так дефолта хотелось. Та и слово сексуальное. Как если бы только дефолт настроил---а сперматозоиды как рванули раньше срока, та как попрут сволочи. И тут приходит уже настоящий дефолт.
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вы, это, не путайте полюцию с полицией.
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Сотрудничество это уже хорошо! Но когда транш будет, перед отдачей кредита или после, а то это влияет на дефолтную ситуацию? Желательно указать дату транша!
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Ну сказали же, как будет новая Рада, правительство, тогда и продолжат говорить. К Марту может и дадут.
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да ну, опять амператор здулася, а стадо говорит - да он всегда такого мнения был.
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МВФ завжди турбується про стабільний дохід для своїх клієнтів. Навіть якщо вони з року в рік відстають за економічними показниками. Треба сказати, що починаючи співробітництво з МВФ Україна зовсім не хотіла знизити життя своїх громадян, чи 50 років плентатись до ********* рівня розвитку Польщі, а може й узагалі ніколи такими темпами. Якщо МВФ не хоче задіювати ніяких своїх регуляторів стосовно цих питань в Україні - то ламаний гріш тим вимогам МВФ. Не той шлях.
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Что там чуваку с ксивой презЕдента СВФ приказал делать..?? Ядерный могильник в Чернобыльской зоне будет.,?? Лес и дальше будет ехать в Европу..??
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Сколько процентов лично в карман презЕденту на содержание партии дали..??
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МВФ это США.А Украина с США друзья.так что всё нормально
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Только у США уголовное дело на коломойшу!
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Украину уже слили в помойную яму. Выход один, бежать с этой страны кто может и чем быстрее, тем лучше 35 лет ненька в доме и будет только хуже.
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значить МВФ не побачило дій. Терпіння в них вдосталь це ж не їм потрібні кошти. Їм важливе зростання економіки, надходження податків до бюджету, платоспроможність населення. Щоби проблем із поверненням кредиту не було.
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