 После смены власти из ситуационной комнаты АП вынесли мониторы и серверы с секретными данными, - Данилюк. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, он разместил видеозапись из пустого помещения ситуационного кабинета в Фейсбуке.

По его словам, как новоназначенный секретарь СНБО 28 мая он пришел в ситуационную комнату АП, где обнаружил пропажу всех мониторов и серверов.



"Все было снято при смене власти. Вот такая "цивилизованная передача власти". Остались только флаги", – прокомментировал увиденное секретарь СНБО.



Данилюк подчеркнул, что на серверах была информация о решениях, принятых в ситуационной комнате, включая данные из секретных источников, поступавшие по защищенным каналам связи.





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