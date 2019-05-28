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 Политика Украины
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Все про:СНБО (3195) Данилюк Александр (326)

 После смены власти из ситуационной комнаты АП вынесли мониторы и серверы с секретными данными, - Данилюк. ВИДЕО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты Администрации Президента пропали серверы с секретной информацией.

Как передает Цензор.НЕТ, он разместил видеозапись из пустого помещения ситуационного кабинета в Фейсбуке.

По его словам, как новоназначенный секретарь СНБО 28 мая он пришел в ситуационную комнату АП, где обнаружил пропажу всех мониторов и серверов.

"Все было снято при смене власти. Вот такая "цивилизованная передача власти". Остались только флаги", – прокомментировал увиденное секретарь СНБО.

Данилюк подчеркнул, что на серверах была информация о решениях, принятых в ситуационной комнате, включая данные из секретных источников, поступавшие по защищенным каналам связи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ о назначении Данилюка секретарем СНБО уже подписан, - замглавы АП Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3129385
 
   
 Топ комментарии
 
не технику а именно массив информации, все что они там 5 лет куролесили чтоб не посадили за зраду, так вот пусть мне порохоботы расскажут чем режим Януковича отличался от режима порошенка два брата воровата
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Порошенковские выплятки, как истинные мародёры, обокрали даже комнаты СНБО...
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Ну так ясное дело. Вам доверять секретную инфу дураков нет
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мародери бояться в"язниці!
Але ми ще не таке узнаємо про нашого мальдівця
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У Данилюка пока нет доступа к закрытой информации. Будет допуск- дадут информацию. А пока пусть 95 квартал пересматривает.
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Какую секретную информацию несут мониторы ?
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Отже інформація була така, за яку тюрма стовідсотково. Можливо, навіть і договорняки з кремльом... Це вам не магазин оргтехніки обчистити, тут злочином проти держави пахне...
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СБУ !!!!! Это ваше поле для деятельности !Не контрабанду крышевать , а беречь секретную инфу.
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Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский продолжает публично советовать главе государства Владимиру Зеленскому кандидатуры на ключевые посты в правительстве.
Согласно обнародованному сообщению, на место Ульяны Супрун в Кабмине может претендовать депутат от «Відродження» Андрей Шипко.
Комментируя данную новость, украинский бизнесмен заявил: «Да, это действительно мой товарищ и будущий министр здравоохранения». Также Игорь Коломойский отметил, что познакомился с народным депутатом, который в Раде представляет Днепропетровскую область, «на ниве депутатства», а теперь это его приятель.
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Расскажите кто нить этому идиоту....что для того что бы забрать вся инфу с компа не нужно забирать весь комп....достаточно забрать с него винт....
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расскажи это петиным *********, что винт можно снять отдельно.
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нужно. Причем даже затертую инфу о мыролюбстве и перемириях можно восстановить специальными програмами. А чтобы скрыть мыролюбность свиней окончательно нцжно уничтожить носители информации.
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а то что на винте можно записать на флешку а винт обнулить
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не путай сервер с жестким диском в компе Після зміни влади з ситуаційної кімнати АП винесли монітори і сервери з секретними даними, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7400
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Бздит Барыга и КО . что уличат в игре в 2 руки с ****** . Поймет народ .что Порошенко кореш Путлера и мародер на войне .
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Не хватало ещё Коломойскому и Портнову оставить секретные данные. Там этот из 95 квартала в СБУ новые добудет , не плачьте ))
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а ведь предупреждали гражданина мародера и всю шайку срочно изолировать
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Это мне напомнило классику. Со спрятанной Жегловым папкой.
Після зміни влади з ситуаційної кімнати АП винесли монітори і сервери з секретними даними, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3298
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Неизвестные патриоты забрали секретные данные, чтобы врагам не достались. Кстати откуда Данилюк знает что там хранилось? .

Руководитель секретной службы отказывается давать Зеленскому информацию в связи с возможностью утечки из близкого окружения

Умные люди
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Так это ж преступление - украсть эти сервера
Они же собственность Украины а не бывшего президента

Кроме того эти сервера нельзя в принципе вывозить из здания - это ж нарушение всех норм безопасности, государственной безопасности
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Думаю ПАП оборудовал секретку за свои. Но все равно вопрос, как на частном оборудовании хранилась инфо ДСК.
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Необходимо вернуть серверы на место и если для этого потребуется задержать бывшего секретаря совета безопасности, то и это необходимо сделать. Без его ведома вынести ничего нельзя, а сокрытие подобной информации, это измена!
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думаю сервера в Марьину Рощу Пэтю відвіз там загубитись легше...
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Зеилы даже дела нормально принять не могут .
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соевые свиношныри. А почему вы затираете мои посты о мыролюбстве свиней?
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Интересно у Данюлюка есть форма допуска к секретной информации? Он прошел спец проверку?
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когда будут судить Петю за измену, мы все узнаем
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у него была она по ф.1 еще когда он мыныстром работал. так что мимо.
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не вижу предмета обсуждения. Ведь реальное РНБО должно где-то работать. А потешному РНБО поставить дюжину хороших игровых компов с хорошими видеокартами, и пусть они там режутся хоть в танчики, хоть в F-16.
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Там более ценное для зеилов осталось - рояль .
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Заяву у ДБР про диверсію. І за ніч все буде на своїх місцях. А секретну інформацію шукайте на ОLX.
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А это что, проблема для секретаря СНБО?))
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Это точно руководитель самого главного органа безопасности ? Где следаки, брелочники.
Позвоните кто нибудь 102, сообщите о преступлении .
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позвонить в соевую мусарню и сказать что ктото сервера мыролюбно, без шума и пыли среформил.
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А тебе это зачем? Ты ж вроде экологией собрался заниматься на посту секретаря СНБО. На Донбасс и Крым ты и твой патрон Х положил большой и толстый.
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Хохотунчикам-95 секретна інфа нідочого, вони специ по приколам та грі на роялі.
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Ну ладно шапки мы уже проходили, но компьютеры?
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Святослав Цеголко
15 хв. ·

Уся техніка для ситуаційної кімнати Президента була орендована за власний кошт Петра Порошенка і відповідно повернута орендодавцю.
Жодної конфіденційної інформації на серверах не зберігалося, доступ до неї забезпечувався лише on line.
Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ чи податковій.
До речі, в РНБО, де працює пан Данилюк, є ситуаційний центр, з усіма конфіденційними серверами.
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Діяли, як досвідчені злодюги. До тюряги ніхто ж не хоче
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Айайай - забрали свои секреты с собой, какой облом. 🙂
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Мародер очень жадный, ищите в на базаре, будет продавать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле смены власти из ситуационной комнаты АП вынесли мониторы и серверы с секретными данными, - Данилюк. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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