 После смены власти из ситуационной комнаты АП вынесли мониторы и серверы с секретными данными, - Данилюк. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, он разместил видеозапись из пустого помещения ситуационного кабинета в Фейсбуке.
По его словам, как новоназначенный секретарь СНБО 28 мая он пришел в ситуационную комнату АП, где обнаружил пропажу всех мониторов и серверов.
"Все было снято при смене власти. Вот такая "цивилизованная передача власти". Остались только флаги", – прокомментировал увиденное секретарь СНБО.
Данилюк подчеркнул, что на серверах была информация о решениях, принятых в ситуационной комнате, включая данные из секретных источников, поступавшие по защищенным каналам связи.
Але ми ще не таке узнаємо про нашого мальдівця
Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский продолжает публично советовать главе государства Владимиру Зеленскому кандидатуры на ключевые посты в правительстве.
Согласно обнародованному сообщению, на место Ульяны Супрун в Кабмине может претендовать депутат от «Відродження» Андрей Шипко.
Комментируя данную новость, украинский бизнесмен заявил: «Да, это действительно мой товарищ и будущий министр здравоохранения». Также Игорь Коломойский отметил, что познакомился с народным депутатом, который в Раде представляет Днепропетровскую область, «на ниве депутатства», а теперь это его приятель.
Руководитель секретной службы отказывается давать Зеленскому информацию в связи с возможностью утечки из близкого окружения
Умные люди
Они же собственность Украины а не бывшего президента
Кроме того эти сервера нельзя в принципе вывозить из здания - это ж нарушение всех норм безопасности, государственной безопасности
Позвоните кто нибудь 102, сообщите о преступлении .
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Уся техніка для ситуаційної кімнати Президента була орендована за власний кошт Петра Порошенка і відповідно повернута орендодавцю.
Жодної конфіденційної інформації на серверах не зберігалося, доступ до неї забезпечувався лише on line.
Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ чи податковій.
До речі, в РНБО, де працює пан Данилюк, є ситуаційний центр, з усіма конфіденційними серверами.