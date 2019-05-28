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Все про:Зеленский (1511) Саакашвили (2704)

 Зеленский будет намного более успешным президентом, чем многие люди себе представляют, - Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский будет успешнее, чем считает часть граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение 28 мая в интервью "Радіо Свобода" выразил экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

"Мне кажется, что Зеленский будет намного более успешным президентом, чем многие люди себе представляют... Мне импонирует то, что он делает", – сказал он.

По словам экс-главы ОГА, "новое поколение украинских политиков выходит на политическую арену, они должны быть успешными".

Саакашвили похвалил Зеленского за то, что одним из первых указов стало возвращение ему украинского гражданства. Такое решение главы государства Саакашвили назвал "решительным шагом".

"Как мне вернули гражданство? Я просто отправил письмо в Администрацию Президента... Просто ждал", – отметил экс-глава ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3129384
 
   
 Топ комментарии
 
Посмотрим, что он будет с крыши орать Зеленский будет намного более успешным президентом, чем многие люди себе представляют, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 4448
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а, ну да, теперь же у нас не правовое общество, а петиционное 😂
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Карлосуну клоун вернул гражданство....а ни какой суд не может запретить гражданину Украины въехать в Украину....
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а я те поясню

До 2021 года запрещен вьезд не гражданину Украины Саакашвили

После того как ему вернули гражданство он стал гражданином Украины и никаких разрешений и отмены решений судов на вьезд ему уже не надо
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В ситуационной комнате АП исчезли мониторы и сервера с секретной информацией, подчищали быстренько свои "подвиги" соевые.
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Ага...хотел написать "хорошо что не насрали", а новость зачистили экстренно Зеленський буде набагато успішнішим президентом, ніж багато людей собі уявляють, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7613
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Люди! Все деньги украл Саакашвили! Идите домой. А сейчас Михо вернулся и вообще украдут даже того чего и не было никогда!
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начались кокаиновые бредни галстукоеда.... беня грандиозное шапито организовал, получит свое-потом всех этих буратин ф топку пустит за ненадобностью! а сейчас шоу маст гоу онЗеленський буде набагато успішнішим президентом, ніж багато людей собі уявляють, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9397
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Ахметов и порося , более успешные .
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Олександр Назаревич, 19 Май 2019: "А все таки Зеленський не збрехав. Заробітчани вже на повну повертаються. Сьогодні повернувся Андрій Портнов. Я не здивуються, якщо незабаром приїдуть Янукович і Азаров."
Неправий блогер. Перед ними повернувся чуркашвілі...
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Бред наркомана,а больше на алкогольный бред смахивает, на себя посмотрите , а не на Зеленского, или Саакашвилли.
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Мне кажется, что Зеленский будет намного более успешным президентом, чем многие люди себе представляют... Мне импонирует то, что он делает", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3129384 ххххххххххххххххххх

Карлсон, а мне, рожденному и вьіросшему в Украине, тьі, залетньій обдолбай, совсем не симпатичен. И твое появление здесь, лично я рассматриваю как оскорбление. И дай Бог что тебя, утьірка, просто вьідали Грузии и тьі чмо не подскользнулось, скакая по крьішам.
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Как Вы не понимаете, что Вам забивают мозг зрелищами!!! Где решение экономических проблем???
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Самоврядування Києва під загрозою.
Голову КМДА хочуть відокремити від посади мера - як при Януковичі

У Раді пропонують, як при Януковичі (тоді головою КМДА був Попов), розділити посаду мера столиці та голови КМДА. Автор законопроекту - народний депутат з групи «Відродження» Валерій Писаренко. Група "Відродження" вважається близькою до Коломойського.

Писаренко зареєстрував у Верховній Раді проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ» щодо розмежування функцій і повноважень Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації» (реєстраційний № 10280).
Нагадаємо, ще у 2003 році Конституційний Суд України визначив, що «Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою».
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ну, хуже Свиновальцмана у нас в Украине и не было . Овощь .то сразу обознгачил себя . как адепт русского мира и семейный ворюжка . А Пепа обуздал лозунги Свободы , при этом ненавидя Украину и ***** все что не так лежит .
Хуже Порошенка не было еще рулевого, при том были одни гниды малороссы .
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уже есть...только шо очередному иссакашвили почему то гражданство присвоил
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Вернул гражданство ,то красава ! По интернет опросу 75 % за возвращение Михо .
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а как он так?без референдума гражданство возвращает
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В чём будет выражаться этот успех? Богатые станут богаче а бедные намного беднее?
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Верховенство права? Ідіть у сраку!
До України повертається вся шваль. Чекаємо на злодіїв у закон… пардон, діячів мистецтв та януковича з азіровим.
Зеленський буде набагато успішнішим президентом, ніж багато людей собі уявляють, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5734
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могу поспорить - его снова выберут мэром.
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так його ж "папереднікі" з соєвої влади так старанно захищали всі 5 років - звісно , що він чудово себе почуває !
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Конечно. У нас как!? Этот уже наворовался и будет людям давать, но тупые лиде не понимают, что для еврея ЛЮДИ это только евреи, а все остальные гои, тойсть скот.
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Приїхав давати поради новому гідранту ,як діяти після втечі зі своєї країни !!
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Всі особи совкового і корупційного менталітету дуже лякаються справжніх змін в їх житті.
Тому й така істерична реакція...
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вспомнилось сразу, как девочка в кацапии, восхваляя власть пуйла аргументровала -что многие люди стали более лучше одеваться что-то, интеллект на уровне у Светы из Иваново и сааки, наркотики -зло!
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Хотелось бы конечно, но что-то не верится.
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Ну я пока шо " многие люди" которые " думают"
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Между прочим, в обосновании о лишении его гражданства было указано, что оно было получено "путем обмана".
Слова про обман из указа Порошенко исключены не были. Получается, что вернули гражданство, полученное путем обмана?
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послушный мальчик Зе , как собачка к ноге подскачивает.
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Я очень хочу верить в то, что Зеленский человек приличный.
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Справжній гамнокомандувач


Зеленський буде набагато успішнішим президентом, ніж багато людей собі уявляють, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3339
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Пустили лису в курятник.Полетят теперь перья Зеленський буде набагато успішнішим президентом, ніж багато людей собі уявляють, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8710 .Беня наверно уже чемоданы пакует,от греха подальше.Он же назвал Михо "грязным сопливым наркоманом" а у того горячая,грузинская кровь. Можно ожидать,что угодно.Вполне вероятно,что Сак реанимирует свою партию и пойдет на раду,а по дороге еще общипает и "слуг народа".Так что о парламентском большинстве "слуги" могут только мечтать.Еще неизвестно как сложатся отношения с Зелей.Это он сейчас такой воодушевленный и благодарный.Как бы на него можно надеяться,но рассчитывать нельзя,он же неуправляемый и непредсказуемый.Будет носиться,как лишний ферзь по шахматной доске,и всех сносить и белые,и черные фигуры.Амбиций у него выше планки.
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Міжнародна організація «Проект по розслідуванню корупції і організованної злочинності.» опублікувала в дайджесті новин повідомлення про Президента України Володимира Зеленського.
https://timeze.livejournal.com/295.html


Краткий спойлер окружил ***** темными личностями и друзьями, марионетка Коломойского.
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ЗЕбіли, ну як там реформи вашої ЗЕлупи?)))

Весна вже кінчається, а до сих пір ваша ЗЕлена шмаркля нікого не посадила!
А верещало ж до виборів: «Прийде весна - будемо саджати»
Бу-га-га)
Медведчук вже сидить, ге?
Ой, і Ахмєтов уже баланду сьорбає, правда?
ЗЕбіли, ****)
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Зеленський ВЖЕ приємно здивував - хоч і земля не тріснула і кінець світу не настав , як нас лякали соєві ... більше того - навіть гривня вже 2-й тиждень міцнішає ! ... Зеленський буде набагато успішнішим президентом, ніж багато людей собі уявляють, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8631
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Молодець , Міхо. Правильно сказав за нашого Президента.
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Молодец, сынок, зачетно соснул у Куйла. Обратись к своему куратору, получишь фанфурик боярки.
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Ну це не надовго...до тих пір поки Саакшвілі не наступить на...хвіст Коломойському, а це 100% буде...і далі по знайомій схемі: "кордон-митниця-потовкалися-Саак без українського паспорта!"...далі буде!
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Сраканакуйшвили - обычная говорящая жопа, умеющая только портить воздух. В Грузии он успешно провел реформы. На американские деньги и под жестким контролем штатов. Все было написано штатовскими спецами и они эту говорящую жопу Сраканакуйшвили пинками под зад заставляли работать по заранее написаному плану. А у нас в Одесской области эта говорящая жопа Миха обосрался выше головы, а обвинил в этом всех, кого смог.
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Зеленский это самый успешный шут, не президент, в мире, который ничего не решает. Так гамно на палочке.
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Мишико,ну хватит уже,зелю облизал,теперь и пуйла немного похвали,вон он как переживал за тебя
https://www.youtube.com/watch?v=B3F_AzaM9Xk
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Вернул гражданство... Ну теперь конечно- станет самым успешным, а как же. Уровень- тот дядя конфетку пообещал дать, он хороший. А другой укол сделал, он плохой...
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Порохоботы чем-то похожи на российских троллей. Обое два типа персонажей почему-то ненавидят Саакашвили. И я никогда не понимал почему.
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вони не "чем-то похожи на российских троллей." - вони і є кацапські троляки ! Саме тому вони ненавидять ВСЕ , що може піти на благо України !
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Тяжкие времена для шоколадных настали.
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Ну теперь у барыги остался один путь, в Ростов.
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Міхо, з поверненням. Включайся у справи. В Україні багато сміття зібралося. Порошенківські конюшні треба не вигрібати, а вижигати спеціальними засобами. Десь ще рік з цим лайном і брудом нам жити. І ще роки два вони будуть гальмувати під свої втрачені корита. І ще років два вони будуть очікувати реваншу. Отже, відкидайте період очікування і період гальмування. Зберіть за рік весь цей бруд і викиньте - кого в смітник, кого в тюрму, кого відправте з політики в наргосп, кого долучіть до справи... Якщо це не буде зроблено за рік - півтора, вас з"їсть корупція і квазі-совкова владна система. І Зе дуже швидко перетвориться в По, а влада ніколи не поміняє напрямок на узурпацію. Тоді знову все почнеться по колу. Від... Кравчука до Зе, від Пороха до 74%...
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Мишка еще покажет Зельке кузькину мать.
Этот пацан не может дружить с кем нибудь, он должен быть Наполеоном! Зеленський буде набагато успішнішим президентом, ніж багато людей собі уявляють, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8150
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский будет намного более успешным президентом, чем многие люди себе представляют, - Саакашвили
 
 
 
 
 
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