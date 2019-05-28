 Зеленский будет намного более успешным президентом, чем многие люди себе представляют, - Саакашвили

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение 28 мая в интервью "Радіо Свобода" выразил экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.
"Мне кажется, что Зеленский будет намного более успешным президентом, чем многие люди себе представляют... Мне импонирует то, что он делает", – сказал он.
По словам экс-главы ОГА, "новое поколение украинских политиков выходит на политическую арену, они должны быть успешными".
Саакашвили похвалил Зеленского за то, что одним из первых указов стало возвращение ему украинского гражданства. Такое решение главы государства Саакашвили назвал "решительным шагом".
"Как мне вернули гражданство? Я просто отправил письмо в Администрацию Президента... Просто ждал", – отметил экс-глава ОГА.
Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.
До 2021 года запрещен вьезд не гражданину Украины Саакашвили
После того как ему вернули гражданство он стал гражданином Украины и никаких разрешений и отмены решений судов на вьезд ему уже не надо
Неправий блогер. Перед ними повернувся чуркашвілі...
Карлсон, а мне, рожденному и вьіросшему в Украине, тьі, залетньій обдолбай, совсем не симпатичен. И твое появление здесь, лично я рассматриваю как оскорбление. И дай Бог что тебя, утьірка, просто вьідали Грузии и тьі чмо не подскользнулось, скакая по крьішам.
Голову КМДА хочуть відокремити від посади мера - як при Януковичі
У Раді пропонують, як при Януковичі (тоді головою КМДА був Попов), розділити посаду мера столиці та голови КМДА. Автор законопроекту - народний депутат з групи «Відродження» Валерій Писаренко. Група "Відродження" вважається близькою до Коломойського.
Писаренко зареєстрував у Верховній Раді проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ» щодо розмежування функцій і повноважень Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації» (реєстраційний № 10280).
Нагадаємо, ще у 2003 році Конституційний Суд України визначив, що «Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою».
Хуже Порошенка не было еще рулевого, при том были одни гниды малороссы .
До України повертається вся шваль. Чекаємо на злодіїв у закон… пардон, діячів мистецтв та януковича з азіровим.
Тому й така істерична реакція...
Слова про обман из указа Порошенко исключены не были. Получается, что вернули гражданство, полученное путем обмана?
https://timeze.livejournal.com/295.html
Краткий спойлер окружил ***** темными личностями и друзьями, марионетка Коломойского.
Весна вже кінчається, а до сих пір ваша ЗЕлена шмаркля нікого не посадила!
А верещало ж до виборів: «Прийде весна - будемо саджати»
Бу-га-га)
Медведчук вже сидить, ге?
Ой, і Ахмєтов уже баланду сьорбає, правда?
ЗЕбіли, ****)
Часть из них ориентируются на Петра Порошенко, часть были избраны еще во времена Януковича их условно называют "судьями Януковича", и часть - на экс-главу Конституционного суда Шевчука. И вот первые две группы еще могут пойти на признание неконституционности, но вопрос:нужно ли это Петру? Он уже вовсю начал готовиться к выборам", - сказал "Апострофу" один из собеседников.
"И вот первые две группы" - ******** блин
https://www.youtube.com/watch?v=B3F_AzaM9Xk
Этот пацан не может дружить с кем нибудь, он должен быть Наполеоном!