 Зеленский будет намного более успешным президентом, чем многие люди себе представляют, - Саакашвили

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение 28 мая в интервью "Радіо Свобода" выразил экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.



"Мне кажется, что Зеленский будет намного более успешным президентом, чем многие люди себе представляют... Мне импонирует то, что он делает", – сказал он.



По словам экс-главы ОГА, "новое поколение украинских политиков выходит на политическую арену, они должны быть успешными".



Саакашвили похвалил Зеленского за то, что одним из первых указов стало возвращение ему украинского гражданства. Такое решение главы государства Саакашвили назвал "решительным шагом".



"Как мне вернули гражданство? Я просто отправил письмо в Администрацию Президента... Просто ждал", – отметил экс-глава ОГА.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.