 Сторона защиты не явилась на суд по делу о растрате 14 млн грн на Львовском бронетанковом заводе, следующее заседание будет в конце июля, - САП

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП, в Соломенском районном суде города Киева было запланировано судебное заседание в уголовном производстве по обвинению пятерых человек (директора ГП "Львовский бронетанковый завод", его заместителя, начальника Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил, руководителя одного из отделов этого управления и учредителя ООО "Булет Лайн") в растрате бюджетных средств при поставке ГП "Львовский бронетанковый завод" двигателей для бронетехники Центральному бронетанковому управлению Вооруженных сил Украины, причинившей ущерб на сумму более 14 млн гривен.
Однако указанное заседание не состоялось в связи с неявкой защитников обвиняемых.
Следующее судебное заседание назначено на 29 июля 2019 года.
Напомним, в декабре 2015 года Министерство обороны приобрело у ГП "Львовский бронетанковый завод" двигатели для танков ВСУ, задействованных в АТО. Завод купил двигатели у фирмы "Булет Лайн". А последняя за неделю до этого купила их в ООО "Компания Суфриер". По данным НАБУ, двигатели были не новые, а бывшие в употреблении. В 2008-2009 они уже были реализованы на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны. Сумма ущерба, нанесенного государству, оценивается в более 14 млн грн.
Отказывая в удовлетворении иска, суд объяснил, что не были приведены основания для обращения НАБУ в суд с данным иском, в частности, необоснованно, в чем конкретно заключалась заведомо противоречащая интересам государства и общества цель заключения договора между ООО "Булет Лайн" и ООО "Компания Суфриер ", необоснованно наличие признаков коррупционного деяния.
Кроме того, суд считает, что признание недействительным договора не приведет к восстановлению прав и интересов государства и общества (в случае доказательства такого нарушения).
Показания свидетелей на стадии досудебного расследования суд не признал надлежащими и допустимыми доказательствами при рассмотрении данного дела. Кроме того, в протоколе допроса одного из свидетелей говорится, что он купил двигатели, чтобы отремонтировать и всем, кто спрашивал, сообщал, что двигатели были в употреблении. Также суд считает, что из документов не усматривается возможным достоверно установить, что двигатели приобретенные Минобороны в ЛБТЗ были именно те, которые Минобороны продало в 2008-2009 гг. как избыточное имущество.
Следует отметить, что в данном деле САП предъявлено обвинение пяти лицам: директору ГП "Львовский бронетанковый завод", его заместителю, начальнику Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил, начальник одного из отделов этого управления и основателю ООО "Булет Лайн" - коммерческой структуры, которая принимала участие в схеме.
За совершение вышеуказанных уголовных преступлений чиновникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности и с конфискацией имущества.
В феврале 2019 года Хозяйственный суд отказал Национальному антикоррупционному бюро в иске о признании недействительным договора купли-продажи двигателей между ООО "Булет Лайн" и ООО "Компания Суфриер".