 Лещенко будет баллотироваться от "Слуги народа", если партия будет не против

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Громадському ТВ сказал сам депутат.



"На сегодня в партии "Слуга народа" продолжаются дискуссии, брать бывших депутатов, не брать. Соответственно, подожду, пока эти дискуссии завершатся", - сказал Лещенко.



Такое решение депутат объясняет тем, что ему "понятна не только идеология, но и мировоззрение" Зеленского.

"Человек симпатичный, я понимаю, о чем он", - объясняет Лещенко.



Депутат заверил, что хотел бы быть в партии, однако осознает собственную "токсичность" из заявления личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о "врагах в окружении Зеленского", в том числе самого Лещенко.



На вопрос, что он будет делать, если партия не захочет его принять, депутат ответил, что будет баллотироваться как самовыдвиженец на одном из киевских мажоритарных округов.



Ранее глава избирательного штаба "Слуги Народа" Александр Корниенко сообщил, что бывшие и действующие депутаты могут попасть в список партии, но не смогут баллотироваться в мажоритарных округах.

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