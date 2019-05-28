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Все про:Лещенко (562) Слуга народа (17)

 Лещенко будет баллотироваться от "Слуги народа", если партия будет не против

Внефракционный депутат Сергей Лещенко будет баллотироваться в качестве кандидата от "Слуги народа", если партия решит принимать действующих или бывших депутатов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Громадському ТВ сказал сам депутат.

"На сегодня в партии "Слуга народа" продолжаются дискуссии, брать бывших депутатов, не брать. Соответственно, подожду, пока эти дискуссии завершатся", - сказал Лещенко.

Такое решение депутат объясняет тем, что ему "понятна не только идеология, но и мировоззрение" Зеленского.

"Человек симпатичный, я понимаю, о чем он", - объясняет Лещенко.

Депутат заверил, что хотел бы быть в партии, однако осознает собственную "токсичность" из заявления личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о "врагах в окружении Зеленского", в том числе самого Лещенко.

На вопрос, что он будет делать, если партия не захочет его принять, депутат ответил, что будет баллотироваться как самовыдвиженец на одном из киевских мажоритарных округов.

Ранее глава избирательного штаба "Слуги Народа" Александр Корниенко сообщил, что бывшие и действующие депутаты могут попасть в список партии, но не смогут баллотироваться в мажоритарных округах.

Также читайте: "Завтра Саакашвили возвращается. И я не завидую Луценко", - Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/n3129381
 
 
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Порохоботы, как же вы голосовали за Будку с такими нехорошими людьми? Вы списки читали или ряха любимого Хряка всех затулила?
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Вот СерЛещу, к примеру, "понятна не только идеология, но и мировоззрение" Зеленского. Источник: https://censor.net.ua/n3129381

А мне не понятна.

Можешь в пару предложений объяснить его идеологию ?
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Стецьво, а с чего ты взял, что я имею отношение к Кловану и должен изучать его идеологию? Тем более, что сам мог начать с ответа. Мол я бот номер 133113 голосовал за Лещенко в составе БудкиПП по такой-то и такой причине
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ни разу за бпп не голосовал.

я и на президентских в 2014-м за яроша голосовал, а не за петю.

Так ты понимаешь идеологию Зелемойского или так же, как и я, не понимаешь ?
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в 2010 я вообще не голосовал.

для меня, шо юлька, шо овощ - кремлёвские прихвостни.

Так ты понимаешь идеологию Зелемойского или так же, как и я, не понимаешь ?

почему ты от ответа на этот простой вопрос уходишь ?
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А какя идеология у яроша?Только поподробней.
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Идеология - за 5 лет "аникоррупционной борьбы" квартира в центре Киева и свечной заводик!
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Все просто ,я могу пояснить даже в трех словах" Соевые на ххх" Лещенко будет баллотироваться от "Слуги народа", если партия будет не против - Цензор.НЕТ 1907
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ну это понятно,

а делать что он собирается ?
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133133
Дорогая редакция !
Я на протяжении последних 12 лет пересчитываю спички в коробках.
Так я вам скажу, что в некоторых не 50 штук, а есть по 49, по 52 и даже однажды было 47 !!!
Они там совсем с ума сошли ? !!!
03.05.2019 11:06
ОтветитьБольше не нравится 5

Клавка , ти дайош!
😁
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Кто же знал Лещенко до БПП? Теперь этого лоха знаешь даже ты, вернее ты продолжил его карьеру!
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попробуй ответить сам. ты уже большой мальчик (или девочка). не бойся, у тебя получится, я в тебя верю... Лещенко будет баллотироваться от "Слуги народа", если партия будет не против - Цензор.НЕТ 4347
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А что еще остаётся этой бородатой женщине?! Если он улетит из власти - его сразу же нужно арестовать за коррупцию
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Якби то не було, Лєщенко бодай критикою робив щось позитивне перебуваючи в Зраді на посту депутата. А 130 інших депутанів від БПП - чи зробили вони бодай одну корисну справу для народу України?
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так критика Коломойского отменяется?

Коломойский теперь не вывел 337 миллионов из Укрнафты ?
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Блин шо ты делаешь садист. Зебики тупо не успевают переобуваца..
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Чиновники начали избавляться от портретов поросяты
Лещенко будет баллотироваться от "Слуги народа", если партия будет не против - Цензор.НЕТ 2597
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Что там с Иловайском, наказал уже генералов?
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как оказалось, в Иловайсе виноваты кацапы! но зебилы уже всё забыли - у них обьёма памяти только на 1 мыслю
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Дайте ему уже шапочку, пусть не нервирует!
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Да хоть из бомжей эта партия будет состоять,без разницы.
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из бомжей даже лучше - они заводов не разворовывали.

а то, что законов не умеют писать, так Портнов напишет )))
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Барадатая женшина желаит пазнакомиться...
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порохобоьы! узнаете это тело? в петиной "европейской солидарности" новый "член" - встречайте)))))))))))))))) Лещенко будет баллотироваться от "Слуги народа", если партия будет не против - Цензор.НЕТ 7281
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Ну так все верно. Парубий в ЕС, гниды, вроде портнова и бородатой женщины, в "слуге урода" По другому и быть не могло
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Ну если Зе Лещенка возьмет в партию, то это нам будет не понятно!..
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шо ж тебе петя даже на "ник" не скинулся? не отработал ??
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**
- доктор, если мы напились молока, наелись огурцов и стрескали селедку...
скажите - клубнику мыть не принципиально?
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Донни на курорте Гуантанамо его будет кормить селедками
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Вы у дяди Сэма спрашивали? Лещенко будет баллотироваться от "Слуги народа", если партия будет не против - Цензор.НЕТ 9593

Заср...цы!
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Эта 3,14зда небритая хочет чтобы в него вошли, непонятно кто, но хочет.
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Считаю отношения с Трампом важнее чем Лещенко в списке партии. Пускай идёт мажоритарником.
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О «сознании токсичности» - перл.........😂
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Лещенко балотуватиметься від "Слуги народу", якщо партія буде не проти - Цензор.НЕТ 2172 Бедные клоунофилы, обсерали Лещенко как могли, обзывали соевым прихлебаем и тут такой поворот!!! Лещенко теперь будет в партии "Слуга Бабломойского" Шо ж теперь бедным делать. Придёца теперь нахваливать Сирёжу, и про квартирку наверно уже вспоминать не будут...
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молодец. давно пора уйти от продолжателей дела пр и кпу.
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Сирожа, а як ПАПА повернеться, думав?
Лещенко балотуватиметься від "Слуги народу", якщо партія буде не проти - Цензор.НЕТ 6787
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Как завести петицию на сайт президента что бы не брали этого очкатого презерватива в партию?
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Порошенко срочно вывозит вещи: что происходит?
гражданин Порошенко фактически не живет в своем замке в селе Козине, поскольку с дня на день там должны начаться обыски
Подозреваемый в тяжких преступлениях против государственности и народа Украины гражданин Порошенко начал срочно вывозить свои вещи из «5 элемента» и офиса расположенного в центре Киева.
Наши осведомленные источники сообщают, что охранники и обслуживающий персонал гражданина Порошенко по ночам и в дневное время спешно вывозят документацию в коробках.
Также сообщается, что гр. Петр Порошенко фактически не живет в своем замке в селе Козине, поскольку с дня на день там должны быть обыски.
Настоящее место нахождения гражданина Порошенко не известно.
Обращаемся к представителям СБУ и правоохранительным органам Украины с настоятельной просьбой не допустить уничтожения улик преступлений гр. Порошенко.
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А кто это? Какой-то молодой перспективный специалист, никогда не бывавший в политике? Молодым у нас дорога!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛещенко будет баллотироваться от "Слуги народа", если партия будет не против
 
 
 
 
 
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