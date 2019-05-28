 Лещенко будет баллотироваться от "Слуги народа", если партия будет не против

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Громадському ТВ сказал сам депутат.
"На сегодня в партии "Слуга народа" продолжаются дискуссии, брать бывших депутатов, не брать. Соответственно, подожду, пока эти дискуссии завершатся", - сказал Лещенко.
Такое решение депутат объясняет тем, что ему "понятна не только идеология, но и мировоззрение" Зеленского.
"Человек симпатичный, я понимаю, о чем он", - объясняет Лещенко.
Депутат заверил, что хотел бы быть в партии, однако осознает собственную "токсичность" из заявления личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани о "врагах в окружении Зеленского", в том числе самого Лещенко.
На вопрос, что он будет делать, если партия не захочет его принять, депутат ответил, что будет баллотироваться как самовыдвиженец на одном из киевских мажоритарных округов.
Ранее глава избирательного штаба "Слуги Народа" Александр Корниенко сообщил, что бывшие и действующие депутаты могут попасть в список партии, но не смогут баллотироваться в мажоритарных округах.
А мне не понятна.
Можешь в пару предложений объяснить его идеологию ?
я и на президентских в 2014-м за яроша голосовал, а не за петю.
Так ты понимаешь идеологию Зелемойского или так же, как и я, не понимаешь ?
для меня, шо юлька, шо овощ - кремлёвские прихвостни.
Так ты понимаешь идеологию Зелемойского или так же, как и я, не понимаешь ?
почему ты от ответа на этот простой вопрос уходишь ?
а делать что он собирается ?
Дорогая редакция !
Я на протяжении последних 12 лет пересчитываю спички в коробках.
Так я вам скажу, что в некоторых не 50 штук, а есть по 49, по 52 и даже однажды было 47 !!!
Они там совсем с ума сошли ? !!!
03.05.2019 11:06
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Клавка , ти дайош!
😁
Коломойский теперь не вывел 337 миллионов из Укрнафты ?
🤗
а то, что законов не умеют писать, так Портнов напишет )))
- доктор, если мы напились молока, наелись огурцов и стрескали селедку...
скажите - клубнику мыть не принципиально?
Заср...цы!
гражданин Порошенко фактически не живет в своем замке в селе Козине, поскольку с дня на день там должны начаться обыски
Подозреваемый в тяжких преступлениях против государственности и народа Украины гражданин Порошенко начал срочно вывозить свои вещи из «5 элемента» и офиса расположенного в центре Киева.
Наши осведомленные источники сообщают, что охранники и обслуживающий персонал гражданина Порошенко по ночам и в дневное время спешно вывозят документацию в коробках.
Также сообщается, что гр. Петр Порошенко фактически не живет в своем замке в селе Козине, поскольку с дня на день там должны быть обыски.
Настоящее место нахождения гражданина Порошенко не известно.
Обращаемся к представителям СБУ и правоохранительным органам Украины с настоятельной просьбой не допустить уничтожения улик преступлений гр. Порошенко.