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Все про:культура (629) Заболотная (2)

 Призываю Президента собрать СНБО для спасения культуры и проверить деятельность Минкульта за пять лет, - Заболотная

Президент должен созвать Совет национальной безопасности и обороны и принять план спасения культурной сферы, которую прежняя власть беспощадно уничтожала.

Об этом в открытом обращении к президенту Владимиру Зеленскому написала глава Фонда гуманитарного развития Украины Наталья Заболотная.

"Последние пять лет Министерство культуры, похоже, преследовало единственную цель: разрушить всю культурную инфраструктуру государства, распродавая ее по кусочкам и уничтожая. Я призываю Вас безотлагательно обратиться к вопросу гуманитарной безопасности Украины, которую изнутри подрывают украинские госчиновники", - сказано в обращении.

Заболотная отметила, что в 2014-2019 годах в Украине были закрыты тысячи библиотек, сельских клубов и других культурных учреждений, официальным мотивом чего была их нерентабельность. Зато Министерство культуры выдавало многочисленные разрешения на строительство многоэтажных домов в исторических центрах и уменьшало буферные зоны вокруг выдающихся памятников культуры, где ранее были запрещены строительные работы.

По ее словам, в настоящее время под угрозой исчезновения и распродажи недвижимости оказались школы искусств, которые под лозунгами реформирования превращают в кружки самодеятельности.

"Безжалостная и безнаказанная ампутация культурной инфраструктуры является вопросом национальной безопасности. Украина и так лидирует в рейтингах стран Европы по приросту наркомании, детского алкоголизма, который последние годы существенно помолодел - сейчас наркодиспансеры регистрируют алкозависимых детей с 11 лет.

Все это из-за отсутствия гуманитарной политики в государстве, которое не спешит создавать здоровую альтернативу социальным угрозам, а наоборот — всячески благословляет ликвидацию инструментов для создания культурного, высокообразованного, ценностного общества.

Я призываю немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны Украины для разработки мер по прекращению того культурного геноцида, который против нас устроили наши же госчиновники", - пишет Заболотная.

Глава Фонда предложила ввести мораторий на ликвидацию и перепрофилизацию внешкольных культурно-образовательных, художественных и спортивных учреждений. А также начать проверку решений Министерства культуры и культурных управлений органов местной власти за период 2014-2019 годов, чтобы выявить масштабы хищений недвижимого имущества и привлечь виновных к уголовной ответственности.

"Господин Президент, не может быть успешной экономики и адекватной политики в государстве, где общество находится под угрозой гуманитарного дефолта. Поэтому и должна состояться Революция ценностей. Откладывать ее — значит потерять еще одно поколение", - подчеркнула Заболотная.

Напомним, 7 и 8 июня в Каневе во второй раз пройдет международный экономико-гуманитарный форум Ukrainian ID, темой которого станет "Революция ценностей".

Источник: https://censor.net.ua/n3129380
 
 
 Топ комментарии
 
оце папєрєлнікі наворотілі... руцкую культуру нада срочно спасать Призываю Президента собрать СНБО для спасения культуры и проверить деятельность Минкульта за пять лет, - Заболотная - Цензор.НЕТ 204
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шанпанзе за місяць зробить те, що пуйло зробив на росії за 10 років. Як скоро в Україні буде ЗЄнтернет? З виходом на сайт зеленого, УП та тєлєканала звєзда?

Призываю Президента собрать СНБО для спасения культуры и проверить деятельность Минкульта за пять лет, - Заболотная - Цензор.НЕТ 5140
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зелёная плесень полезла изо всех углов.... Призываю Президента собрать СНБО для спасения культуры и проверить деятельность Минкульта за пять лет, - Заболотная - Цензор.НЕТ 2529
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оце папєрєлнікі наворотілі... руцкую культуру нада срочно спасать
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Руцкую культуру спасал ставленник пуйла Порошенко, уничтожая украинскую культуру.
Свинорылый мародёр в угоду пуйлу, закрывал украинские библиотеки, школы, селькие , музыкальные учреждения, итд...
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ВСЁ ВЕРНО...ОТЛИЧНО СКАЗАНО ...ПОДДЕРЖИВАЮ!!! Призываю Президента собрать СНБО для спасения культуры и проверить деятельность Минкульта за пять лет, - Заболотная - Цензор.НЕТ 8267
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Призываю Президента собрать Минкульт для спасения Крыма и проверить деятельность СНБО за пять лет
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шанпанзе за місяць зробить те, що пуйло зробив на росії за 10 років. Як скоро в Україні буде ЗЄнтернет? З виходом на сайт зеленого, УП та тєлєканала звєзда?

Призываю Президента собрать СНБО для спасения культуры и проверить деятельность Минкульта за пять лет, - Заболотная - Цензор.НЕТ 5140
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надо бы время отметить. чтоб потом посчитать на сколько минут зелёных хватило играть в демократию Призываю Президента собрать СНБО для спасения культуры и проверить деятельность Минкульта за пять лет, - Заболотная - Цензор.НЕТ 8050
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Перед этим они два дня пытались откручивать счётчик, аки таксисты при совдепии.
Потом замахались и выключили вообще.
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Березовець завжди все знав точно. А як не знав, або знав не точно, то брехав ще щиріше і натхненніше ніж сам Великий Шоколадний петро.
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А как насчёт пересмотреть тарифы на коммунальные услуги, или Роттердам+ форева при любой власти? Так на куй вы нужны тогда "новые" пи..доболы
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Не может. Президент, как известно, за тарифы не отвечает. Такие дела, дружок.
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зелёная плесень полезла изо всех углов.... Призываю Президента собрать СНБО для спасения культуры и проверить деятельность Минкульта за пять лет, - Заболотная - Цензор.НЕТ 2529
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Заболотная отметила, что в 2014-2019 годах в Украине были закрыты тысячи библиотек, сельских клубов и других культурных учреждений, официальным мотивом чего была их нерентабельность. Зато Министерство культуры выдавало многочисленные разрешения на строительство многоэтажных домов в исторических Источник: https://censor.net.ua/n3129380

Уничтожить нацию через уничтожение ее культуры
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Ну так и в чем дело? Все правильно. Ведь мы строим "страну в смартфоне"
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У нас працює бібліотека. Томики чЛєніна та інша радянська ;література;. Але при зарплатні в 8000 бібліотекарша на городі картоплю сапує.
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Свина вже всі здають на зашквар..
А раніше що заважало тобі?
🤣🤣
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В першу чергу перевірити Мінінфорполітики,скільки стець приникав і скільки шнирям соєвим перепадає з бюджетних коштів,чи платили податки з подачок,хто користувався субсидіями хай повертають назад в бюджет,це важливіше наразі
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Закрыты сельские клубы, библиотеки, так как не рентабельны? А разве это не дело местных властей их поддерживать? Ведь централизация уже давно работает и деньги остаются на местах.
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Вот и молодое поколение борцов с "геноцидами".
Юле подвинуться..
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В чем-то эта тетенька права (закрытие библиотек)........., НО тогда будет все идти в разрез с «планами» Зеленского и его «команды», которые хотят все через смартфон=>интернет делать/решать..........да и сегодняшняя генерация к сожалению - «дети-гаджеты», которые слово КНИГА скоро будут только с ФБ ассоциировать.......
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Гаджеты не отменяют книги. В Бонне живет немногим больше 300 тыс. В каждом районе библиотека
На разных языках книги, игры, ДВД с фильмами
И каждый раз как были там, там движуха, есть люди (в основном дети и подростки)

А уж гаджетов у немецких детей не меньше 😊
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Президент должен созвать Совет национальной безопасности и обороны для для спасения культуры ........ блондинко....

И отбарабанить его ч....м по роялю !
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Советую Зеленскому все-таки повременить с возрождением культуры. Её, во-первых, на хлеб не намажешь. А во-вторых, если культурный уровень населения повысится, то хрен кто голосовать за него будет.
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Это правда, больше культуры - меньше зебилов. Но переживать не стоит. Культуры больше не станет, соответственно и рейтинг скомороха не пострадает.
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А-ха-ха.. Автор "Сватів" бу де рятувати українську культуру..
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Заболотная отметила, что в 2014-2019 годах в Украине были закрыты тысячи библиотек, сельских клубов и других культурных учреждений, официальным мотивом чего была их нерентабельность.

А разве туда еще кто-то ходит, правильно сделали, что закрыли.
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Закрыть нужно это министерство как и многие другие, у нас штат управленцев разного рода неподъемный для бюджета. В Америке нет министерства культуры и министерства молоди и спорта, зато спорт есть.
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В Америці все знаходиться в досить стійкому положенні. Тому вони можуть собі багато дозволити. Навіть клоуна-президента. На відміну від нас.
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Нічого особистого, просто - хто ця шльондра?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПризываю Президента собрать СНБО для спасения культуры и проверить деятельность Минкульта за пять лет, - Заболотная
 
 
 
 
 
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