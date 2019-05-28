 "Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства

Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Говорила тогда, скажу и сейчас: лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства было политической местью со стороны Петра Порошенко. Правовой беспредел и вопиющая несправедливость", - написала Тимошенко.
"Но мы с вами знаем, что справедливость есть, за нее стоит бороться! Рада, что сегодня справедливость восстановлена, и Mikheil Saakashvili снова - гражданин Украины. Поздравляю!" - подытожила политик.
Читайте на Цензор.НЕТ: Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение украинского гражданства
Публикацию Тимошенко сопроводила своей фотографией с Саакашвили.
Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.
Также на Цензор.НЕТ: "Предатель", - Луценко высказался о Саакашвили
На Кутузова похож
https://www.youtube.com/watch?v=YsngIVZqRAg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2-T6IDj5DJ55w5H_ksdoljQjdNzmONiN2yYWxULIOJVDoxECDY-GbNq0M
хотя текст говорил нормальный...
Очень глубокие мысли..
Я записываю за вами...
Он с Авакяном "бу-бу-бу-бу...." уже разрулился ?
Саака был президентом по типу нашего чувака с ксивой презЕдента...он окружил себя людьми которые делали реформы в Грузии...и часто не совсем законными методами...за что к стати некоторые из этих реформаторов сейчас отбывают тюремный срок в Грузии....
Единственное живое лицо в этом гадюшнике по имени рада
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Курва ...
Що і прикривала ригоботня, коли верещала взимку 2017-2018 р.р.
Зеленский посетил пост наблюдения и блиндаж, который от позиции врага отделяют примерно 400 метров
Как сообщалось вчера, Президент Украины посетил линию фронта и был просто шокирован условиями в которых живут солдаты Вооруженных Сил Украины.
Наши бойцы рассказали Президенту всю правду о том, как Порошенко «покращувал» армию по телеканалу Прямой, а на деле просто забыл о бойцах на передовой.Владимир Зеленский в зоне АТО
Узнавая о бытовых условиях жизни солдат, Зеленского шокировало, что умывальник в боевой части находится на улице в заросшей траве, а в так называемой ванной комнате, где явно царит антисанитария, все покрыто ржавчиной, плесенью и невероятной вонью.
Ремонт в казарме проводился еще во времена Хрущева, хотя Порошенко врал народу Украины, что он «покращил» и эту боевую часть.Зеленский на передовой
В спальнях военных президент Украины указал на качество так называемых «кроватей», которые рассыпались на глазах. Многие солдаты и вовсе спали на поддонах.Зеленский встретился с солдатами ВСУ
Также Президент обратил внимание на разбитое еще в 2015-м году окно, которое так и не отремонтировали, и на бойлер, который находится рядом с постелью солдата Вооруженных сил Украины.
После осмотра Зеленский заявил, что обеспечение военных находится на свинском уровне, отметив, что «условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», а не скотскими.
Солдаты Вооруженных Сил Украины прямо заявляли Президенту Украины, что 5 лет они слышали только вранье. Им врали командиры, им врал Порошенко.Президент Украины Владимир Зеленский на линии фронта
Солдаты по телевизору слышали о «покращеннях полководца Порошенко», а на деле они вынуждены были жить как скоты.
Помимо этого, Зеленский посетил пост наблюдения и блиндаж, который от позиции врага отделяют примерно 400 метров.
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Значит хорошие сапоги, надо брать..
моральный ущерб-отправить в европу в кандалах и и материальный за все дорожные затраты как минимум
1. Прийняти до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України:
АХМАДІ КОЛАРІДЖАНІ Аболфазла, 1983 року народження, уродженця Ісламської Республіки Іран, який проживає у місті Києві;
КОСТІКОВА Олександра Сергійовича, 1997 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у Донецькій області;
САМЕД-ЗАДЕ Еміна Іззата огли, 1990 року народження, уродженця Азербайджанської Республіки, який проживає у місті Києві;
ТОЙГОНБАЄВА Зіятдінбека Курманбековича, 1974 року народження, уродженця Киргизької Республіки, який проживає у місті Києві.
2. Прийняти до громадянства України як особу, яка має визначні заслуги перед Україною, АЛЬТУНСІ Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 року народження, уродженця Сирійської Арабської Республіки, який проживає у місті Одесі.
гражданин Порошенко фактически не живет в своем замке в селе Козине, поскольку с дня на день там должны начаться обыски
Подозреваемый в тяжких преступлениях против государственности и народа Украины гражданин Порошенко начал срочно вывозить свои вещи из «5 элемента» и офиса расположенного в центре Киева.
Наши осведомленные источники сообщают, что охранники и обслуживающий персонал гражданина Порошенко по ночам и в дневное время спешно вывозят документацию в коробках.
Также сообщается, что гр. Петр Порошенко фактически не живет в своем замке в селе Козине, поскольку с дня на день там должны быть обыски.
Настоящее место нахождения гражданина Порошенко не известно.
Обращаемся к представителям СБУ и правоохранительным органам Украины с настоятельной просьбой не допустить уничтожения улик преступлений гр. Порошенко.
Петр Алексеевич Порошенко почему-то делал наоборот.
Но кремлевская марионетка - Зеленский, да, члены клуба "0,25%"?
Марионетка пуйла Порошенко подписал минскую капитуляцию пуйлу...
Марионетка пуйла Порошенко спонсировал и продолжает спонсировать убийства украинских воинов на фронете, платя налоги в бюджет рашки со своей липецкой фабрики.