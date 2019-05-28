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Все про:гражданство (956) Саакашвили (2704) Тимошенко (24329)

 "Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала возвращение бывшему главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили гражданства Украины восстановлением справедливости.

Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорила тогда, скажу и сейчас: лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства было политической местью со стороны Петра Порошенко. Правовой беспредел и вопиющая несправедливость", - написала Тимошенко.

"Но мы с вами знаем, что справедливость есть, за нее стоит бороться! Рада, что сегодня справедливость восстановлена, и Mikheil Saakashvili снова - гражданин Украины. Поздравляю!" - подытожила политик.

Справедливость восстановлена, - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение украинского гражданства

Публикацию Тимошенко сопроводила своей фотографией с Саакашвили.

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.

Также на Цензор.НЕТ: "Предатель", - Луценко высказался о Саакашвили

Источник: https://censor.net.ua/n3129378
 
   
 Топ комментарии
 
ну если образец честности йуля сказала... "Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства - Цензор.НЕТ 2643
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Теперь его первым списком в бьюткивщину...вместо гади....и процент рейтинга попрет.... "Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства - Цензор.НЕТ 1412
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Ну ну паучки. Банка то не очень большая.
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Ну, пока хавка не кончится, все будет ОК. Кстати, угадай, почему ты не дождешься, когда она кончится?
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это ненадолго! вангую, что через полгода аваков снова будет ловить михуила по крышам 😂😂🤣
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Бог не фраєр, він все бачить. Будуть ще по дахах ганяти Пєтю і Юру.
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Одного уже гоняли, стал, говорят, видеть через раз.
"Справедливість відновлено", - Тимошенко про повернення Саакашвілі громадянства - Цензор.НЕТ 3083
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Только что депутат Мосийчук выступал по телеканалу ZIK до 20.00 в совсем нетрезвом состоянии.Ничего бывает.. "Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства - Цензор.НЕТ 7768

https://www.youtube.com/watch?v=YsngIVZqRAg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2-T6IDj5DJ55w5H_ksdoljQjdNzmONiN2yYWxULIOJVDoxECDY-GbNq0M
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Пару часов назад по 112 выступал Кравчук, ну в совсем неадекватном состоянии.
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Так почему людям подвыпивши -сиди дома? А эта скотыняка попэрлась на люды
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Депутат должен говорить по теме,даже если мертвый..
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Ха-ха-ха... С горя напился мужик похудевший. От корыта отгоняют, так он вспомнил, что к людям можно по-человечески относится.
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Не просто так ЗЕ вернул Михо в Украину. Та и Михо, судя по всему, не простой человек
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RVP RVP - "Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства - Цензор.НЕТ 8936

Очень глубокие мысли..
Я записываю за вами...
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Молодец, учись. Мож еще и из тебя люды будуть
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Он вернул ему гражданство на условиях, что тот прилетать сюда не будет.
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Не удивлюсь если скоро и Петя с трясущимися ручонками начнет говорить что-то подобное "Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства - Цензор.НЕТ 7575
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Він ще й ламбаду голим на столі станцює скоро! У слідчого в кабінеті... "Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства - Цензор.НЕТ 1325
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Теперь его первым списком в бьюткивщину...вместо гади....и процент рейтинга попрет.... "Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства - Цензор.НЕТ 1412
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Это очевидно....Йуля за ради рейтинга и черта лысого первым номером поставит....не побрезгует... "Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства - Цензор.НЕТ 6739
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юрик подходит,петя не очень.он хитрый и подлый.
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А Миша еще грузин?

Он с Авакяном "бу-бу-бу-бу...." уже разрулился ?
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они теперь вдвоем хрю-хрю-хрю разруливать будут
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армяно-грузинский дуэт это прэлэст ! "Справедливість відновлено", - Тимошенко про повернення Саакашвілі громадянства - Цензор.НЕТ 5349
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Позбавити громадянства України Саакашвілі було неправильно і некрасиво.
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А брехать в анкетных данных это правильно и красиво??
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А чи варто ради якогось папуаса без батьківщини (хоч і колишнього презедента ) ризикувати відносинами з Грузією? Адже там Саакашвілі осуджений і країна вимагатиме його видачі. І щодо законності: Саакашвілі звертався з цього приводу до суду. Є рішення: все законно. Тоді виникає питання щодо законності указу Зебіла! А тут - кошмар. Виявляється він порушує конституцію і закони. Не можна скасовувати акти персональної дії . Це все одно, що вас звільняти з роботи шляхом скасування наказу про прийняття.
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саак был презом и жостко ломал преступность и коррупцию в своей стране ,если бы ты был презом я думаю ты не смог.
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Что собственно в этом посте написано такого что он был удален..??

Саака был президентом по типу нашего чувака с ксивой презЕдента...он окружил себя людьми которые делали реформы в Грузии...и часто не совсем законными методами...за что к стати некоторые из этих реформаторов сейчас отбывают тюремный срок в Грузии....
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Вот теперь заживем!!! Раз уже САМА Йуля ЗА, то ... .. . ... .. . (типа, нет слов "Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства - Цензор.НЕТ 2797 )
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Юля, я в вас вообще не сомневалась !
Единственное живое лицо в этом гадюшнике по имени рада
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Ти знаєш,вона і в качанівці непогано вигляділа.....
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жЮля - живое лицо мироточащее ботоксом
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вернули преступника и бывшие зеки рады, давай яныка назад, гасить так по полной.
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Для восстановления исторической справедливости и баланса нужно Юлю обратно в колонию вернуть.
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а чё Юля? Почему всегда ей первой? Есть более достойные ,с титулами даже -например Баба 3000
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А чего до этого не орала в Раде и не боролась за Мишу .
Курва ...
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а что она могла сделать в этом соевом гадючнике? Трибуну обоссать что ли ? "Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства - Цензор.НЕТ 6768
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Ну теперь Саакашвили прилетит и его Луценко должен задержать и допросить по делу Курченко? Или уже не должен?Дело то существует про которое так много было разговоров?
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Миша вылетает для новой должности , а не для какого то пкогулола Юги.
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Так курченко і порошенко - подільники.
Що і прикривала ригоботня, коли верещала взимку 2017-2018 р.р.
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Угу, це саме курченко Порошенка фінансував, а не Мухуйла? Виходить так? І всі свідчення, які дали партнери Курченка щодо оборудок Януковича, фінансування Саакашвілі - все тепер нікому не потрібно.
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поматросЮт и бросЮт....
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ВАЖНО: Солдаты рассказали Зеленскому всю правду о Порошенко. Опубликованы фото
Зеленский посетил пост наблюдения и блиндаж, который от позиции врага отделяют примерно 400 метров
Как сообщалось вчера, Президент Украины посетил линию фронта и был просто шокирован условиями в которых живут солдаты Вооруженных Сил Украины.
Наши бойцы рассказали Президенту всю правду о том, как Порошенко «покращувал» армию по телеканалу Прямой, а на деле просто забыл о бойцах на передовой."Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства - Цензор.НЕТ 362Владимир Зеленский в зоне АТО
Узнавая о бытовых условиях жизни солдат, Зеленского шокировало, что умывальник в боевой части находится на улице в заросшей траве, а в так называемой ванной комнате, где явно царит антисанитария, все покрыто ржавчиной, плесенью и невероятной вонью.
Ремонт в казарме проводился еще во времена Хрущева, хотя Порошенко врал народу Украины, что он «покращил» и эту боевую часть."Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства - Цензор.НЕТ 362Зеленский на передовой
В спальнях военных президент Украины указал на качество так называемых «кроватей», которые рассыпались на глазах. Многие солдаты и вовсе спали на поддонах."Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства - Цензор.НЕТ 362Зеленский встретился с солдатами ВСУ
Также Президент обратил внимание на разбитое еще в 2015-м году окно, которое так и не отремонтировали, и на бойлер, который находится рядом с постелью солдата Вооруженных сил Украины.
После осмотра Зеленский заявил, что обеспечение военных находится на свинском уровне, отметив, что «условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», а не скотскими.
Солдаты Вооруженных Сил Украины прямо заявляли Президенту Украины, что 5 лет они слышали только вранье. Им врали командиры, им врал Порошенко."Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства - Цензор.НЕТ 362Президент Украины Владимир Зеленский на линии фронта
Солдаты по телевизору слышали о «покращеннях полководца Порошенко», а на деле они вынуждены были жить как скоты.
Помимо этого, Зеленский посетил пост наблюдения и блиндаж, который от позиции врага отделяют примерно 400 метров.
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В РФ заявили, что Саакашвили своим возвращением предоставит политике Украины турбулентности

==
Значит хорошие сапоги, надо брать..
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пристебніться,ми летимо в зону турбулентності....
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а компенсацию Михеилу за счет мародера? "Справедливість відновлено", - Тимошенко про повернення Саакашвілі громадянства - Цензор.НЕТ 7273
моральный ущерб-отправить в европу в кандалах и и материальный за все дорожные затраты как минимум "Справедливість відновлено", - Тимошенко про повернення Саакашвілі громадянства - Цензор.НЕТ 3935
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И не просто. Михо просто обязан подать пару заяв на петрушку и калтавого. Бумеранг возвращается
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Да если бы только он... Там еще несколько "украинцев":
1. Прийняти до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України:
АХМАДІ КОЛАРІДЖАНІ Аболфазла, 1983 року народження, уродженця Ісламської Республіки Іран, який проживає у місті Києві;
КОСТІКОВА Олександра Сергійовича, 1997 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у Донецькій області;
САМЕД-ЗАДЕ Еміна Іззата огли, 1990 року народження, уродженця Азербайджанської Республіки, який проживає у місті Києві;
ТОЙГОНБАЄВА Зіятдінбека Курманбековича, 1974 року народження, уродженця Киргизької Республіки, який проживає у місті Києві.
2. Прийняти до громадянства України як особу, яка має визначні заслуги перед Україною, АЛЬТУНСІ Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 року народження, уродженця Сирійської Арабської Республіки, який проживає у місті Одесі.
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Порошенко дал гражданство более 300 рашистам...
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Рептилии сползаются...
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Порошенко срочно вывозит вещи: что происходит?
гражданин Порошенко фактически не живет в своем замке в селе Козине, поскольку с дня на день там должны начаться обыски
Подозреваемый в тяжких преступлениях против государственности и народа Украины гражданин Порошенко начал срочно вывозить свои вещи из «5 элемента» и офиса расположенного в центре Киева.
Наши осведомленные источники сообщают, что охранники и обслуживающий персонал гражданина Порошенко по ночам и в дневное время спешно вывозят документацию в коробках.
Также сообщается, что гр. Петр Порошенко фактически не живет в своем замке в селе Козине, поскольку с дня на день там должны быть обыски.
Настоящее место нахождения гражданина Порошенко не известно.
Обращаемся к представителям СБУ и правоохранительным органам Украины с настоятельной просьбой не допустить уничтожения улик преступлений гр. Порошенко.
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А знаете что самое интересное... ***** месяц назад дал совет Зе вернуть что гражданство Саакашвили, ну что бы была восстановлена справедливость.(можете погуглить,кто не верит) Зе видать послушался и Юля запела про справедливость
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А знаете что самое интересное, мне лично похер что кому и когда говрил/не говорил. Я к примеру с самого начала считал незаконным лишение Саакашвили украинского гражданства. Если допустить, что были нарушения при его предоставлении, то в первую очередь должны были понести наказание те кто готовил документы на гражданство. А этого не произошло. Никогда, никто и нигде не имеет права лишать украинца гражданства по своему личному усмотрению. Какой бы там он не был бы самым распотужным президентом.
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Зеленский собирает вокруг себя открытых врагов России, таких, например, как Саакашвили и выгоняет явных друзей Путина, таких как Медведчук.
Петр Алексеевич Порошенко почему-то делал наоборот.
Но кремлевская марионетка - Зеленский, да, члены клуба "0,25%"?
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Мародёр Порошенко лично назначил кума пуйла Медведчука своим представителем в Минске, по указке пуйла...
Марионетка пуйла Порошенко подписал минскую капитуляцию пуйлу...
Марионетка пуйла Порошенко спонсировал и продолжает спонсировать убийства украинских воинов на фронете, платя налоги в бюджет рашки со своей липецкой фабрики.
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Слава Богу. Я всегда верил что рано или поздно справедливость в отношении украинца Мишико восторжествует. Никому никто не давал права гнобить украинца в его стране.
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Юля, а чому ти не голосувала за визнання Росії агресором, коли вона на Грузію напала в 2008 році?
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Ой яка лицимірка жЮлька, скоро Саакашвілі почне мочить всю сімью: беню і беніЮматір, я думаю і Зе перепаде
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства
 
 
 
 
 
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