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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2050) Данилюк (201) незаконное обогащение (42)

 Секретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский подаст в ВР законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Первое и главное на этом этапе - это принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение. (…) Президент Зеленский в ближайшее время подаст этот законопроект в Верховную Раду. Именно его команда разработала такой проект. Надеюсь, сегодня он будет окончательно согласован с нашими международными партнерами и будет подан в Раду для принятия соответствующих решений", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с представителями МВФ, договорились работать над новой программой, - Данилюк

Напомним, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

В Европейском союзе опровергли доводы КС об этой статье. Позже страны G7 призвали Украину вернуть ответственность за незаконное обогащение.

Также читайте: 65 дел, 1,38 млрд грн: САП обнародовала полный список закрытых из-за решения КС дел о незаконном обогащении

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции.

В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

Источник: https://censor.net.ua/n3129377
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский распоясался не на шутку . Такие законы подавать - верная угроза стабильности и процветанию коррупции в Украине . Не патриот
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Свєжєіспєчонний задрот соєвий,почитай навіщо взагалі СНБО і закони про нього.Там немає про тримати свинарчука в перших заступниках та кришувати мародерство в укроборонпромі, начепити форму та берет і пафосно надувати щоки і обовязково раз на місяць виступити.путін нападьот.Там широкий спектр відповідальності та повноважень,тому він і називається Безпека та Оборона.Дебили плять
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а разве СНБО этим должно заниматься?
Разве не обороной и безопасностью?
Секретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами - Цензор.НЕТ 1616
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ты и митяй вовнянко неадекваты, факт！
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Найбільша внутрішня небезпека - Корупція. Тому й саме цим займається секретар РНБО.
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Неа, не посадят его, отмажется...как у нас все и делается))
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Секретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами - Цензор.НЕТ 3191Hellis‏ @13Hellis_13 4 мин.4 минуты назад
команда Покемона назначила Данилюка секретарем РНБО.
Данилюк: мы подготовим новый план по сотрудничеству с МВФ... Главное - вернуть верховенство Права... млеать!
Эти покемончики хоть понимают, какие должности получают?
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Свєжєіспєчонний задрот соєвий,почитай навіщо взагалі СНБО і закони про нього.Там немає про тримати свинарчука в перших заступниках та кришувати мародерство в укроборонпромі, начепити форму та берет і пафосно надувати щоки і обовязково раз на місяць виступити.путін нападьот.Там широкий спектр відповідальності та повноважень,тому він і називається Безпека та Оборона.Дебили плять
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Garsia UA - понятно...

Значит Пастор херьней страдал...
Занимался ракетами всякими и оборонкой только...
Не понимал круг своих задач...
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Якими нах ракетами,ти ж не знаєш,що найуспішна та переспективна ракетна программа "Сапсан",була зірвана якраз турчиновим,і тетерук ще один кремлівський шпиг не вилазить з Южмаша,перешкоджаючи подальшій розробці.Вам дебілам достаньо "Ураган" показати,та сказати,шо полетіла нова ракета і ви вже мокрі
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Зеленский распоясался не на шутку . Такие законы подавать - верная угроза стабильности и процветанию коррупции в Украине . Не патриот
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Будка завалиця...пуцянападє...дЄфолтнастанє.....Горебіда!!!!
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НУ И СЛАВНЕНЬКО..! ПОДДЕРЖИВАЮ! ПОРА САДИТЬ ВСЮ ВОРОВСКУЮ СВОЛОЧЬ..ПУСТЬ НАВОРОВАННЫЕ ДЕНЬГИ У НАРОДА ИМ ПОКАЖУТСЯ ,ЧЕРЕПКАМИ С МУЛЬТИКА ...ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА! Секретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами - Цензор.НЕТ 2727
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ВАЖНО: Солдаты рассказали Зеленскому всю правду о Порошенко. Опубликованы фото
Зеленский посетил пост наблюдения и блиндаж, который от позиции врага отделяют примерно 400 метров
Как сообщалось вчера, Президент Украины посетил линию фронта и был просто шокирован условиями в которых живут солдаты Вооруженных Сил Украины.
Наши бойцы рассказали Президенту всю правду о том, как Порошенко «покращувал» армию по телеканалу Прямой, а на деле просто забыл о бойцах на передовой.Секретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами - Цензор.НЕТ 9484Владимир Зеленский в зоне АТО
Узнавая о бытовых условиях жизни солдат, Зеленского шокировало, что умывальник в боевой части находится на улице в заросшей траве, а в так называемой ванной комнате, где явно царит антисанитария, все покрыто ржавчиной, плесенью и невероятной вонью.
Ремонт в казарме проводился еще во времена Хрущева, хотя Порошенко врал народу Украины, что он «покращил» и эту боевую часть.Секретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами - Цензор.НЕТ 9484Зеленский на передовой
В спальнях военных президент Украины указал на качество так называемых «кроватей», которые рассыпались на глазах. Многие солдаты и вовсе спали на поддонах.Секретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами - Цензор.НЕТ 9484Зеленский встретился с солдатами ВСУ
Также Президент обратил внимание на разбитое еще в 2015-м году окно, которое так и не отремонтировали, и на бойлер, который находится рядом с постелью солдата Вооруженных сил Украины.
После осмотра Зеленский заявил, что обеспечение военных находится на свинском уровне, отметив, что «условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», а не скотскими.
Солдаты Вооруженных Сил Украины прямо заявляли Президенту Украины, что 5 лет они слышали только вранье. Им врали командиры, им врал Порошенко.Секретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами - Цензор.НЕТ 9484Президент Украины Владимир Зеленский на линии фронта
Солдаты по телевизору слышали о «покращеннях полководца Порошенко», а на деле они вынуждены были жить как скоты.
Помимо этого, Зеленский посетил пост наблюдения и блиндаж, который от позиции врага отделяют примерно 400 метров.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСекретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами
 
 
 
 
 
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