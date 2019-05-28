 Секретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Первое и главное на этом этапе - это принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение. (…) Президент Зеленский в ближайшее время подаст этот законопроект в Верховную Раду. Именно его команда разработала такой проект. Надеюсь, сегодня он будет окончательно согласован с нашими международными партнерами и будет подан в Раду для принятия соответствующих решений", - сказал он.
Напомним, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).
КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".
Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.
В Европейском союзе опровергли доводы КС об этой статье. Позже страны G7 призвали Украину вернуть ответственность за незаконное обогащение.
Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции.
В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.
Разве не обороной и безопасностью?
команда Покемона назначила Данилюка секретарем РНБО.
Данилюк: мы подготовим новый план по сотрудничеству с МВФ... Главное - вернуть верховенство Права... млеать!
Эти покемончики хоть понимают, какие должности получают?
Значит Пастор херьней страдал...
Занимался ракетами всякими и оборонкой только...
Не понимал круг своих задач...
Зеленский посетил пост наблюдения и блиндаж, который от позиции врага отделяют примерно 400 метров
Как сообщалось вчера, Президент Украины посетил линию фронта и был просто шокирован условиями в которых живут солдаты Вооруженных Сил Украины.
Наши бойцы рассказали Президенту всю правду о том, как Порошенко «покращувал» армию по телеканалу Прямой, а на деле просто забыл о бойцах на передовой.Владимир Зеленский в зоне АТО
Узнавая о бытовых условиях жизни солдат, Зеленского шокировало, что умывальник в боевой части находится на улице в заросшей траве, а в так называемой ванной комнате, где явно царит антисанитария, все покрыто ржавчиной, плесенью и невероятной вонью.
Ремонт в казарме проводился еще во времена Хрущева, хотя Порошенко врал народу Украины, что он «покращил» и эту боевую часть.Зеленский на передовой
В спальнях военных президент Украины указал на качество так называемых «кроватей», которые рассыпались на глазах. Многие солдаты и вовсе спали на поддонах.Зеленский встретился с солдатами ВСУ
Также Президент обратил внимание на разбитое еще в 2015-м году окно, которое так и не отремонтировали, и на бойлер, который находится рядом с постелью солдата Вооруженных сил Украины.
После осмотра Зеленский заявил, что обеспечение военных находится на свинском уровне, отметив, что «условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», а не скотскими.
Солдаты Вооруженных Сил Украины прямо заявляли Президенту Украины, что 5 лет они слышали только вранье. Им врали командиры, им врал Порошенко.Президент Украины Владимир Зеленский на линии фронта
Солдаты по телевизору слышали о «покращеннях полководца Порошенко», а на деле они вынуждены были жить как скоты.
Помимо этого, Зеленский посетил пост наблюдения и блиндаж, который от позиции врага отделяют примерно 400 метров.