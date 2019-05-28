 Зеленский не собирается объявлять дефолт, - Данилюк

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я не думаю, что президент прислушивается сейчас к подобным советам. У него сейчас сформирована команда людей, к которым он прислушивается. Еще раз подчеркну: есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства заключается в другом - государство должно защищать интересы граждан", - пояснил Данилюк.
Секретарь СНБО подчеркнул, что невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является "дорогой в никуда", подрывающей доверие к государству и которая сразу приведет к последствиям, которые негативно ощутят на себе украинцы. "Поэтому такие решения даже не рассматриваются", - заявил он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Дефолт - это клиническая смерть экономики, - Яценюк
Ранее олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта.
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что дефолт - это малоэффективный путь и "вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти".
Во-первых, уже интересно, на какие страны Коломойский предлагает ориентироваться Украине - на Аргентину и Грецию. Во-вторых - не совсем ничего. И даже совсем не ничего. В 2001 году после объявления дефолта в Аргентине произошел обвал песо (национальной валюты), экономика за первый год упала втрое, Буэнос-Айрес охватили беспорядки и мародерство. И длилось это «ничего» 12 лет. Именно через такой срок экономика вышла на докризисный уровень. В Аргентине сейчас очередной виток перманентного экономического кризиса, инфляция 25%, а рост ВВП - 2,9%. У Греции рост ВВП - 1,4%. У нас - 2,4%. Пока что.
Да и с Грецией Коломойский лукавит. Ни слова о беспорядках в Афинах, закрытии банков, блокировании платежей и лимита на снятие 60 евро в сутки. И главное: греки не объявили дефолт и стали автономными. И не пошли на поклон к Москве, как намекал премьер Ципрас. А наоборот - Ципрас поехал договаривается о третьем пакете помощи в Берлин и Брюссель. И получил новые транши в обмен на реформы: на жесточайшие меры бюджетной экономии, приватизацию, сокращение пенсий и социальных выплат.
И только в августе прошлого года, после выполнения взятых на себя обязательств Греция впервые за восемь лет получила право одалживать деньги на финансовых рынках, а в Европейском стабилизационном фонде заявили, что только благодаря беспрецедентной финансовой поддержке Греция смогла модернизировать свою экономику и восстановить доверие инвесторов. И после выхода из кризиса безработица в Греции - 20%, среди молодежи - свыше 40%. И Аргентина, и Греция продолжают выплачивать долги МВФ.
А дефолт, что даст дефолт? Тут надо разграничить, что даст дефолт Коломойскому и что он даст избирателям Зеленского.
Избирателям он даст обвал гривны, сокращение рабочих мест и снижение покупательной способности населения. Как это было в 2014. Потому что зарубежные инвесторы начнут массовый исход из страны, сброс украинских долговых бумаг и вывод капиталов. Крупные украинские компании не смогут привлекать внешние заимствования, и будут вынуждены сокращать производство и персонал. А НБУ будет вынужден тратить резервы на удержание гривны.
А что дефолт для Коломойского? О, рынок подешевеет. И вот тогда нужно будет скупать активы, а не сейчас, как это делает нелепый Тигипко, -уверен Игорь Валерьевич.
Когда начнётся турбулентность и пассажиры забегают по салону - вот тогда за копейки можно будет скупить весь багаж. Ресурсы для этого есть, потому что бизнес Коломойского - экспорт сырья за доллары.
Сам Коломойский уверен, что «как другие пассажиры не знаю, а я так точно долечу». И точкой назначения считает президентские выборы в США в ноябре следующего года. На которых, по мнению Игоря Валерьевича, победит Джо Байден. Кандидат от Демократической партии, представителей которой, например, члена Палаты представителей Конгресса Дебби Мукарсел-Пауэлл, поддерживает Коломойский.
Именно поэтому Коломойский с задорным и многозначительным лицом принимает пинки, которыми его награждает команда Трампа. И обещает вывести на свет Божий субчиков. И поэтому окружение Зеленского не отвечает на звонки Джулиани. И этим объясняется poker-face Зе-команды в ответ на новости о том, что миссия МВФ то ли уезжает, то ли продолжает.
Если раньше в фарватере стратегии Коломойского шел только «1+1», то сейчас, похоже, начинает двигаться вся страна.
И поэтому проблема-то как раз не в шаурме, не в факинг-отрасли, и не в старушке-Британии.
Выстраивать публичную риторику Зеленский сможет научиться. Как смог Янукович. А вот научится ли Зеленский быть чем-то (не говоря уже о кем-то) ну хоть чуть-чуть отдельным от Коломойского?
Как это сделать, Зеленскому уже намекал Джулиани, спрашивая об аресте Игоря Валерьевича. Ну это сказка, которая не станет былью при президенте Зеленском. А вот на вполне выполнимый совет шведского экономиста и старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда об обязанностях президента Зеленскому стоило бы обратить внимание.
«Это (дефолт) самая глупая идея которую мне приходилось слышать. До конца этой недели Зеленскому следовало бы сделать заявление, что он не допустит дефолта Украины из-за государственного долга. Это входит в обязанности президента, ведь он должен сохранить спокойствие на финансовых рынках», - написал Аслунд.
У Зеленского было три варианта реагирования на слова Коломойского: первый, уже успешно опробованный - промолчать, второй, стремный - сделать заявление в интересах экономической безопасности страны, которую он возглавил, и третий вариант, смешной, который точно понравится Лысому. Повторить слова «Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям».
Зе-команда выбрала четвертый вариант, промежуточный между тремя. Разумков дал перепуганный комментарий на пресс-конференции о том, что «в сегодняшних условиях это малоэффективный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти».
Если бы Разумков отреагировал словами экономиста Аслунда - «самая глупая идея, которую мне приходилось слышать» - никаких вопросов бы у общества не было. Ответ же Разумкова с этими «вряд ли» и «в сегодняшних условиях» - это просто внесение вопроса в повестку дня. Чтобы добиться абсурдного решения, сначала нужно устроить публичную дискуссию и адаптировать общественное сознание к предлагаемому градусу идиотизма. Ну а потом проиграть дискуссию, сославшись на то, что «сегодняшние условия» поменялись, и превратились в завтрашние, и поэтому «вряд ли» теперь превратится в «возможно», а затем - в «другого выхода нет».http://strasty.com.ua/vse-po-defoltu/
Пусть что хочет, то и делает, но тарифы как минимум больше подниматься не должны, иначе закончит, как Порошенко.
Хто може не знає йього факту - так нагадую.
буде зелена дрисня летіти аж до Тамбова!
А вот ПОСЛЕ того как Беня "отожмет" компенсацию за Приват, вот тогда все и будет. Беня к этому и готовит общественное мнение - типа, подумаешь дефолт, ничего страшного.
ЗекоМанда всех за дураков держит?
Ну, а потом либо ползти на коленях к Путину, либо возобновлять работу с МВФ, только в гораздо более тяжелых условиях.