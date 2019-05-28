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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Экономика
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Все про:дефолт (362) Зеленский (1511) Коломойский (1062) Данилюк Александр (326)

 Зеленский не собирается объявлять дефолт, - Данилюк

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал дефолт "дорогой в никуда" и заявил, что Зеленский руководствуется при принятии решений не советами отдельных бизнесменов, а интересами страны.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не думаю, что президент прислушивается сейчас к подобным советам. У него сейчас сформирована команда людей, к которым он прислушивается. Еще раз подчеркну: есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства заключается в другом - государство должно защищать интересы граждан", - пояснил Данилюк.

Секретарь СНБО подчеркнул, что невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является "дорогой в никуда", подрывающей доверие к государству и которая сразу приведет к последствиям, которые негативно ощутят на себе украинцы. "Поэтому такие решения даже не рассматриваются", - заявил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дефолт - это клиническая смерть экономики, - Яценюк

Ранее олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что дефолт - это малоэффективный путь и "вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти".

Источник: https://censor.net.ua/n3129376
 
   
 Топ комментарии
 
А кто его спрашивать будет..?? Беня..?? Зеленский не собирается объявлять дефолт, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3708
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Подозреваю, что от сегодняшних новостей у прохоботов крыша поедет в разные стороны.
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когда что то сам амператор скажет, ведь пока только шёстёрки и прислуги, что то там бормочит?
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отвыкая заглядывать в рот и лизать зад царю - Пете. У нас демократия.
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а как же амператор, не уж то он считает не достойным обращаться к своему стаду и высылает посильных крикунов, тебе не кажется что он клал на своё стадо.
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А шо такого случилось , зебилушка .? У вашего Зели передозировка ?? .
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у нас все нормально, не обращай внимание, иди бухай дальше.
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Да-да, когда-то слышал похожее - "Мы перед кризисом закроем дверь!" (с) Йуля на выступлении в ВР!
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а что вообще собирается сказать зелемоискыи, всё всякие шестёрки за его отдувается, ведь стаду зебилов надо иногда и самого ампиратора услышит, а то поползёт речи, что амператора уже нема и одни прислуги херню несёт, ведь так рукой подать до - сцарь хороший, вот боярыни овно.
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дефолт и сам объявится - достаточно ничего не делать
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Ух , каков щегол ,, против хозяина попёр . !! ИгрВалерич сказали дефолт , значит дефолт Зеленський не збирається оголошувати дефолт, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3579 .. Ты смотри , какую самодеятельность развёл . Поц . Зеленський не збирається оголошувати дефолт, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4341 .
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тут главное внимательно вчитываться в мелочи ибо дьявол кроется в мелочах Зеленський не збирається оголошувати дефолт, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5111 так вот, Данилюк (но почему-то не Зеленский) говорит о дефолте: "Я не думаю, что президент прислушивается СЕЙЧАС к подобным советам. У него СЕЙЧАС сформирована команда людей, к которым он прислушивается..." А вот что будет ПОТОМ, после парламентских выборов, когда, не дай Бог, "слуги народа", в очередной раз виртуозно "обув" лекторат, наберут большинство???
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Итак, в интервью ключевому экономическому изданию Запада Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта. Уточнив, что Греция и Аргентина уже объявляли дефолт - и ничего.
Во-первых, уже интересно, на какие страны Коломойский предлагает ориентироваться Украине - на Аргентину и Грецию. Во-вторых - не совсем ничего. И даже совсем не ничего. В 2001 году после объявления дефолта в Аргентине произошел обвал песо (национальной валюты), экономика за первый год упала втрое, Буэнос-Айрес охватили беспорядки и мародерство. И длилось это «ничего» 12 лет. Именно через такой срок экономика вышла на докризисный уровень. В Аргентине сейчас очередной виток перманентного экономического кризиса, инфляция 25%, а рост ВВП - 2,9%. У Греции рост ВВП - 1,4%. У нас - 2,4%. Пока что.
Да и с Грецией Коломойский лукавит. Ни слова о беспорядках в Афинах, закрытии банков, блокировании платежей и лимита на снятие 60 евро в сутки. И главное: греки не объявили дефолт и стали автономными. И не пошли на поклон к Москве, как намекал премьер Ципрас. А наоборот - Ципрас поехал договаривается о третьем пакете помощи в Берлин и Брюссель. И получил новые транши в обмен на реформы: на жесточайшие меры бюджетной экономии, приватизацию, сокращение пенсий и социальных выплат.
И только в августе прошлого года, после выполнения взятых на себя обязательств Греция впервые за восемь лет получила право одалживать деньги на финансовых рынках, а в Европейском стабилизационном фонде заявили, что только благодаря беспрецедентной финансовой поддержке Греция смогла модернизировать свою экономику и восстановить доверие инвесторов. И после выхода из кризиса безработица в Греции - 20%, среди молодежи - свыше 40%. И Аргентина, и Греция продолжают выплачивать долги МВФ.

А дефолт, что даст дефолт? Тут надо разграничить, что даст дефолт Коломойскому и что он даст избирателям Зеленского.
Избирателям он даст обвал гривны, сокращение рабочих мест и снижение покупательной способности населения. Как это было в 2014. Потому что зарубежные инвесторы начнут массовый исход из страны, сброс украинских долговых бумаг и вывод капиталов. Крупные украинские компании не смогут привлекать внешние заимствования, и будут вынуждены сокращать производство и персонал. А НБУ будет вынужден тратить резервы на удержание гривны.
А что дефолт для Коломойского? О, рынок подешевеет. И вот тогда нужно будет скупать активы, а не сейчас, как это делает нелепый Тигипко, -уверен Игорь Валерьевич.
Когда начнётся турбулентность и пассажиры забегают по салону - вот тогда за копейки можно будет скупить весь багаж. Ресурсы для этого есть, потому что бизнес Коломойского - экспорт сырья за доллары.
Сам Коломойский уверен, что «как другие пассажиры не знаю, а я так точно долечу». И точкой назначения считает президентские выборы в США в ноябре следующего года. На которых, по мнению Игоря Валерьевича, победит Джо Байден. Кандидат от Демократической партии, представителей которой, например, члена Палаты представителей Конгресса Дебби Мукарсел-Пауэлл, поддерживает Коломойский.
Именно поэтому Коломойский с задорным и многозначительным лицом принимает пинки, которыми его награждает команда Трампа. И обещает вывести на свет Божий субчиков. И поэтому окружение Зеленского не отвечает на звонки Джулиани. И этим объясняется poker-face Зе-команды в ответ на новости о том, что миссия МВФ то ли уезжает, то ли продолжает.
Если раньше в фарватере стратегии Коломойского шел только «1+1», то сейчас, похоже, начинает двигаться вся страна.
И поэтому проблема-то как раз не в шаурме, не в факинг-отрасли, и не в старушке-Британии.
Выстраивать публичную риторику Зеленский сможет научиться. Как смог Янукович. А вот научится ли Зеленский быть чем-то (не говоря уже о кем-то) ну хоть чуть-чуть отдельным от Коломойского?
Как это сделать, Зеленскому уже намекал Джулиани, спрашивая об аресте Игоря Валерьевича. Ну это сказка, которая не станет былью при президенте Зеленском. А вот на вполне выполнимый совет шведского экономиста и старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда об обязанностях президента Зеленскому стоило бы обратить внимание.
«Это (дефолт) самая глупая идея которую мне приходилось слышать. До конца этой недели Зеленскому следовало бы сделать заявление, что он не допустит дефолта Украины из-за государственного долга. Это входит в обязанности президента, ведь он должен сохранить спокойствие на финансовых рынках», - написал Аслунд.
У Зеленского было три варианта реагирования на слова Коломойского: первый, уже успешно опробованный - промолчать, второй, стремный - сделать заявление в интересах экономической безопасности страны, которую он возглавил, и третий вариант, смешной, который точно понравится Лысому. Повторить слова «Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям».
Зе-команда выбрала четвертый вариант, промежуточный между тремя. Разумков дал перепуганный комментарий на пресс-конференции о том, что «в сегодняшних условиях это малоэффективный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти».
Если бы Разумков отреагировал словами экономиста Аслунда - «самая глупая идея, которую мне приходилось слышать» - никаких вопросов бы у общества не было. Ответ же Разумкова с этими «вряд ли» и «в сегодняшних условиях» - это просто внесение вопроса в повестку дня. Чтобы добиться абсурдного решения, сначала нужно устроить публичную дискуссию и адаптировать общественное сознание к предлагаемому градусу идиотизма. Ну а потом проиграть дискуссию, сославшись на то, что «сегодняшние условия» поменялись, и превратились в завтрашние, и поэтому «вряд ли» теперь превратится в «возможно», а затем - в «другого выхода нет».http://strasty.com.ua/vse-po-defoltu/
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Какая-то странная закономерность наблюдается - как только мысль с обоснованием и аналитикой - так явно порохобот. Как только дурной вопль без особого смысла - так, к гадалке не ходи - ЗЕкоманда. А потом еще спрашивают почему это 25% решили что они умнее чем 73%. Сразу вспоминается поговорка "Молчи дурак - за умного сойдешь"
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от вони і мовчали; і за розумного показались.
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пусть тигипко, сначала, сделает себе новое лицо 😂😂🤣
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Что там делать то..?? Носик напудрил ...и готово...
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А кто это? Молодой, видимо никогда не был в политике. Наверное по конкурсу через инстаграм прошел, какой-то специалист. Вот, он "лифт" в деле! Дорогу молодым!
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Вы считаете, Рада может его предложить?
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Ура! Б.. Л.. Я! Дочекалися. Віктор Фьодорич, давай до нас. Всі свої при владі.
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Ха, бизнес партнёр порошеко премьерминистр ? порохоботы вы там кукушкой поехали ?
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сам Зєлєбєня , особисто, може тільки "Лігу сміха" об'явить...не чудіть хоч с заголовками...ЩО може путнього сказати той, хто НІ ХРЕНА не тумкає, крім "кіна" за гроші мордору???
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"Я не думаю, что президент прислушивается сейчас к подобным советам. - Так не собирается объявлять дефолт или все таки это Данилюк так не думает?
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Ржу))) Так безпалевно перед выборами Беня и Зеля играют в плохого и хорошего полицейского))
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Зеленского выбрали вместо евроклоуна, чтобы прекратил беспредел с тарифами, вернул нормальный уклад жизни людей.

Пусть что хочет, то и делает, но тарифы как минимум больше подниматься не должны, иначе закончит, как Порошенко.
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тарифи мають бути ринкові. Інкше зебіл закінчить, як чаушеску
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кому то даже доплачивают на пожрать, а кто то недоедает и как дурачек платит за всех, главное что сознательность растёт а с ней растут и неплатежи ибо дураков всё меньше
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з першого травня почали рости штрафи і пені за несплачену комуналку.
Хто може не знає йього факту - так нагадую.
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У Бени похоже что-то взыграло - может даже зависть, или гордыня. Он всегда всех троллил, но сейчас по-моему перебор, или такая его роль задумана в сценарии🙄
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Данилюк министр финансов при Порошенко. Нашли дурачков за счет которых жили в шоколаде 5 лет, брали кредиты, рассчитывались за старые, кормили Свинарчуков, чиновников, олигархов, Кобалева с Нафтогазом. Но дурачки уже тоже всё меньше платят за Роттердам+ и прочие хотелки МВФ. Ведь это банальный лохотрон.
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Тю, уже целая армия ботов начала закидывать по всем интернетам, что дефолт - это круто! Уже и советник Зеленского экономист Андрусив нарисовал графики и схемы о пользе дефолта и выложил у себя в Фейсбуке. А тут такой облом. Данилюк, ты там вообще охренел? Забираешь у людей покращення?
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Гра в поганого і доброго поліцейського. Піднімають рейтинг зЕ. Як же - самого кАЛА послав. Зеленський не збирається оголошувати дефолт, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5246
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Возвращение "Приватбанка" Коломойскому.
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мама Коболева тоже считает что украинцы богатые и оснований для дефолта нет, пусть платят побольше ведь дела в стране прекрасны
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Оснований для дефолта нет. Но есть резон для Коломойского. После дефолта все обесценивается, предприятия, активы и земля. Можно скупать за бесценок. Тем более что говорящая голова Зюзика некто Разумков уже закинул идею, что нужен в Украине рынок земли. Кто её скупит у обедневших крестьян, задачка для первоклассников.
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До виборів звичайно будуть заперечувати. Надалі буде видно по ситуації з Приватбанком і вже дефолт буде де-факто. Беня не даром його прогнозував! Як він прогнозував про посаду Богдана, а сьогодні заявляє, що на МОЗ поставлять А.Шипка.
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хай тільки заїкнеться!
буде зелена дрисня летіти аж до Тамбова!
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Зеленский не собирается объявлять дефолт, а Коломойский собирается. Кто кого?
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Данилюк не знает, что дефолт объявляет не президент
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Естественно не собирается, сейчас с экономикой все в порядке, деньги на выплаты по кредитам есть.
А вот ПОСЛЕ того как Беня "отожмет" компенсацию за Приват, вот тогда все и будет. Беня к этому и готовит общественное мнение - типа, подумаешь дефолт, ничего страшного.
ЗекоМанда всех за дураков держит?
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судя по этому видео, мы видем ахрененую реформу пети, как бойцам за 5 лет не могли нормальные условия организовать.
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Ещё один зрадо-соевый пузырь от шоколадных фейкачей лопнул. Данилюк, ну нельзя же так жестоко, не лишайте их надежд
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Вибачте за чисту французьку, А сама ця ***** може щось сказати, чи песики гавкати за нього будуть?
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І в жодного ЗЁкнутого не виникло питання про те, який стосунок президент має до оголошення дефолту Він що уряд чи НБУ?
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А Зеленский знает, что он не будет объявлять дефолт? Может, фраза Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН относится и к внешним кредиторам? Творческие люди они такие,- непрогнозируемые.
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Зеленский не собирается объявлять дефолт, его объявит новый глава НБУ Евгений Кошевой (Лысый из 95-квартала)
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Багато чого не збирається робити маріонетка...та не з її це щастям...мати право відмовити ляльководу.
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Если Украина будет сотрудничать с МВФ и не объявит дефолт, то рейтинг Зеленского будет падать сравнительно медленно, если же дело дойдет до объявления дефолта, то его рейтинг просто рухнет. Нынешний уровень жизни большинства украинцев покажется ну просто замечательным. Получим обвал гривны, массу банкротств, заморозку всех капитальных инвестиций и остановку реализуемых проектов и строек. Дороги, например, перестанут и стороить, и ремонтировать. Деньги резко кончатся у всех. Сгорят гривневые вклады. Начнутся массовые увольнения и массовая безработица. И без того еле сводящим концы с концами пенсионера будет просто нечего пожрать. И это вкратце, только то, что лежит на поверхности.
Ну, а потом либо ползти на коленях к Путину, либо возобновлять работу с МВФ, только в гораздо более тяжелых условиях.
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хреновый из тебя аналитик, иди в школу учись дальше.
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А порохоботы уже не знают где при ****.... наврать, то он марионетка, а тут нате, никакого дефолта не будет, то он возвращает Саакашвили, который в контре с Коломойским, вы там кукушку полечите, а то дальше вообще херня с ней произойдёт.
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Хотелось бы услышать самого Зеленского. Ато Данелюк сказал шо не будет дефолта, а сейчас какой то из 95 квартала скажет что дефолт возможен.
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Он секретарь РНБО, когда Турчинов что то заявлял, ты тоже выжидал пока гарант не подтвердит?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский не собирается объявлять дефолт, - Данилюк
 
 
 
 
 
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