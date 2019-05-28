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 Госдеп будет идентифицировать паспорта РФ, которые она будет выдавать на Донбассе, - Волкер

Заявление Кремля о раздаче российских паспортов гражданам Украины на Донбассе - это обычная провокация, однако несмотря на это украинцы на оккупированных территориях не спешат получать российское гражданство.

Такое убеждение выразил во время онлайн-конференции во вторник специальный представитель США в переговорах по Украине Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Прежде всего, это было очень провокационным шагом со стороны РФ, которая заявила, что будет выдавать российские паспорта гражданам другой страны. Я не думаю, что украинцы бросятся получать эти паспорта, они страдают под российской оккупацией на Донбассе", - подчеркнул американский дипломат.

Он также отметил, что Госдепартамент США, со своей стороны, будет отслеживать эти документы.

"Мы посмотрим, сможем ли идентифицировать и определить эти паспорта (выданные жителям Донбасса), так же как мы делали с выдачей паспортов в Крыму", - подчеркнул спецпредставитель США.

Также смотрите: Паспорта РФ для жителей ОРДЛО: В первую очередь документы принимают у военных, судей и прокуроров. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3129375
 
   
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А что там смотреть? Базы данных вы можете получать хоть онлайн, если занесёте кое-кому чутка портретов ваших президентов.
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Ну вот і фсе,пля...Ну що,тварі,допомогли вам ваші кацапи? Майже цитата..
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- Сарочка, я Вас хочу!
- Ой, Моня, та шо Вы от меня хотите?! Вот я хочу духи и платье!
- Так Вы меня шо, хотите на подарок раскрутить?
- А Вы меня на секс?
- И шо?
- А нишо! Лежим с Вами, как два идиота... Я - без платья, Вы - без секса. Госдеп будет идентифицировать паспорта РФ, которые она будет выдавать на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 3739
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Хорошо бы у нас начали идентифицировать людей, которые получили рашн паганые бамажки и лишали их гражданства Украины, пенсий и возможности бесплатно учиться, если человек молодой.
У нас должно начать действовать верховенство права. Двойное гражданство запрещено - значит, они сделали свой выбор. Если бы была такая позиция, то расейская идея о паспортизации оккупированных территорий провалилась бы с треском
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А шо там народний припизент?

Или пущай чужие дяди работают а клован на лиге смеха ногами дригаеть?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосдеп будет идентифицировать паспорта РФ, которые она будет выдавать на Донбассе, - Волкер
 
 
 
 
 
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