 Сейчас 347 военнослужащих ВСУ принимают участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности, - полковник Левчик

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Валентин Левчик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление по связям с общественностью Генштаба ВСУ.

"Сейчас 347 военнослужащих Вооруженных сил Украины принимают участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством ООН, НАТО и в составе совместных миротворческих сил. Из этого числа два национальных контингенты и национальный персонал выполняют задания за рубежом на постоянной основе, - отметил офицер.

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Первый контингент - это 18-й отдельный вертолетный отряд численностью 250 человек, дислоцируется и выполняет задачи в составе Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Второй национальный контингент - это инженерное подразделение численностью 40 человек, которое выполняет задачи в Косово, Республика Сербия.

Представители Украины выполняют задачи в миссиях ООН, НАТО и совместных миротворческих силах, среди которых Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (13 человек), Миссия ООН в Косово (2 человека), Миссия ООН в Республике Южный Судан (4 человека), Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей (6 человек), силы ООН по поддержанию мира на Кипре (1 человек), Тренировочно-совещательный миссия НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан (21 человек), а также Совместные миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона Республики Молдова (10 военных наблюдателей).

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