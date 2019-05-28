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 Вселенский патриарх Варфоломей: "Филарет больше не является киевским патриархом, а является бывшим киевским митрополитом"

Глава Вселенского патриархата пояснил, какой статус теперь имеют бывший глава УПЦ КП Филарет и бывший глава УАПЦ Макарий.

Об этом патриарх Варфоломей рассказал в интервью болгарскому информагентству БГНЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

"11 октября 2018 Синод Вселенского патриархата, после длительных просьб Филарета и Макария, восстановил каноничность двух лидеров канонических групп, признав их архиерейства, но не их ранг. Это означает, что Филарет больше не является киевским патриархом, а является бывшим киевским митрополитом, и Макарий не является архиепископом Львова, а скорее бывшим львовским архиепископом", - пояснил Варфоломей.

По словам Вселенского патриарха, предоставление Украине автокефалии восстановило церковное единство и исцелило многовековой раскол.

"Московский патриарх Иоаким (1674-1690) вторгся в епархию Киевской митрополии, которая, как мы уже говорили, канонически относилось к Вселенскому патриархату, и избрал епископа Гедеона митрополитом Киевским. Таким образом, 700-летний церковный строй Киевской митрополии, который действовал с 988 года, был изменен путем переворота. Это происходило с нарушением священных и святых канонов в пользу Московского патриархата и в ущерб Константинопольской церкви", - пояснил Варфоломей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Филарет от имени УПЦ КП запретил священнослужение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии Александру Трофимлюку. ДОКУМЕНТ

Вселенский патриарх добавил, что присутствие Московского патриархата вредит Украине.

"После аннексии Крыма в 2014 году условия для российского присутствия в Украине стали еще более сложными. Шокирующие политические события, из-за которых были сформированы новые, совсем другие геополитические условия, сделали присутствие Московского патриархата (в Украине. - Ред.) нежелательным и наносящим ущерб интересам украинской нации и единству украинского народа", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Попытки Филарета получить независимость от Константинополя грозят потерей Томоса, - Макарий

Источник: https://censor.net.ua/n3129372
 
   
 Топ комментарии
 
честно говоря не ожидал от Филарета такой тяги
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Папа Франциск сказал, что лучше быть атеистом, чем ходить в церковь и презирать окружающих.
По словам папы Франциска, лучше быть атеистом, чем ходить в церковь каждый день, но при этом продолжать критиковать окружающих.
Недавно он встретился с верующими и произнес очень пламенную речь, пишет Inspiring Life.
"Как часто мы видим людей, которые посещают церковь почти каждый день, но, покидая её пределы, продолжают ненавидеть людей и делать им гадости, - сказал папа Франциск.
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Таким лучше быть атеистами. Если вы ходите в церковь, то ведите себя подобающим образом, будьте примером для других.
"И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми", - говорится в Евангелие от Матфея.
Многие христиане считают, что молитва - это бесконечная болтовня. Они говорят с Богом, как попугаи. Нет, молиться нужно сердцем".
Папа Франциск упомянул, что в мире все больше людей чувствуют одиночество, особенно это касается детей и подростков. Они предоставлены сами себе.
Объятия и внимание родителей - вот лучшее средство от тревоги и одиночества, по мнению Папы Римского.
В своей проповеди Франциск призвал католиков развивать мир так, «как мать ведёт вперёд детей», заявив, что «мир, который смотрит в будущее без взгляда матери, близорук».
«Он вполне может увеличить свою прибыль, но мы будем жить не как братья и сестры», - сказал Папа Римский.
Он подчеркнул, что «героизм проявляется в самоотдаче, силе в сострадании, мудрости и в кротости».
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Людям не обязательно исповедовать определенную религию, мы должны жить в гармонии с собой и окружающим миром, нам нужно принять тот факт, что все люди разные, и каждый имеет право на свою точку зрения.
Важно усердствовать не в соблюдении ритуалов, а в добрых делах, помогать тем, кто в этом нуждается. Даже самая обычная улыбка способна изменить чью-то жизнь.
[Папа Франциск сказал, что лучше быть атеистом, чем ходить в церковь и презирать окружающих]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1548584823-papa-frantsisk-skazal-chto-luchshe-byt-ateistom-chem-hodit.html

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Да ладно? Украинская церковь абсолютно обойдется без Филарета как такового - на сегодняшний день он ей только вредит своими личными амбициями.
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когда ЛГБТ сообщество совсем проникнет в церковь, возможно появится и Мама Римская.
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Насчёт Мамы Римской не уверена, а Папесса Иоанна уже была.
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Тобто кацап Іоаким рейдернув київську митрополію, а зараз Варфоломій рейдернув її у кацапів взад. Бо якщо Варфоломій визнає кацапський патріархат (!!!), а саме це випливає з його виступу, бо він оперує поняттям "московський патріархат" (!! - а як же відсутність Томоса у кацапів? чи й так піде? а навіщо тоді Томос українцям? - риторичні питання), то інакше це дійство і зрозуміти неможливо.
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ну да, признает "московский патриархат" но так же признает, что они раскольники, воры и п*дорасы, в общем, не очень православные, а так же прямым текстом гласит, что их "присутствие на территории Украины - нежелательно", в смысле, гоу хоум и там делайте что привыкли угодно. убийцы - тоже христиане по заветам, правда они раскаялись, а эти - нет и не очень собираются.
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Турок указывает кто и кем в Украине должен быть, завтра грузин прилетит и будет опять строить украинцев и грузинские рестораны которых в Киеве уже как Рошена. Никто не помнит, что Украина незалежна? Нет?
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От ума незалежна, ибо Петко сказал: 350 лет ждали и молились. И никто не плюнул в его сторону.

То есть - обозвал всех терпеливым смирным быдлом, фактически. Вон, в Германии чет 30 лет было дело, мочились из-за христоедства, но не "ждали и молились" же.
Пусть рулят - нем не жалко. Разве что "ждать и молиться" нужно чтобы не дорулились до Венесуэлы.... Но там хоть тепло, а тут.....
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русские под Константинополем и не квакают о незалежности. А вы чего раскудахтались? вам кацапский сапог нужен??
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Забейся в будку псина. Варфоломей - друг Украины, бес в рясе гундяй - врагУкраины также как и кацапстан.
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український (!) народ ніколи не забуде духовний подвиг Філарета. Це ім'я - світло в віках.
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Читая это, особенно последний параграф, вижу что Фарфоломей -- очень умный и мудрый человек который понимает всё что происходит.
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Звісно, Варфоломій собі відхопив велику паству та купу грошей.
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едет поезд, рельсы гнутся
под мостом попы ... дерутся
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Вселенський патріарх Варфоломій і Синод при створенні ПЦУ зробили ВСЕ юридично чисто, відновивши Київську митрополію, яка і була на українських і білоруських землях до кінця 17 ст., коли її анексував, скориставшись важким становищем України (Руїна) і Константинопольського патріархату за Петра І Московський патріархат. А наданням Томосу, як і іншим православним церквам у 20 ст., зробив ПЦУ - справжньою автокефальною помісною церквою і з законним 15-м місцем в Диптиху автокефальних церков Вселенського патріархату. Такого статусу в Української православної церкви не було ніколи! Це стало справді історичною подією для України. До цього часу УПЦ (КП) і УАПЦ у православному світі вважалися у православному світі просто невизнаними, розкольницькими тощо групами. Керівнику такої церкви можна було себе назвати і патріархом, що і сталось з ФІларетом. Православний світ контактував тільки з УПЦ (МП), знаючи , що це просто підрозділ МП. Адже УПЦ(МП) не має томосу, не має місця в Диптиху, вона ніде не присутня як самостійна церковна одиниця. Це просто частина російської церкви в Україні з усіма відповідними наслідками. Програш Порошенка на виборах показав, більшості українців, особливо на Сході і Півдні, не потрібна ні українська мова, ні автокефальна помісна церква. Адже вони знали: буде Порошенко - буде розвиватись швидко ПЦУ, будуть її визнавати інші церкви, згодом під ПЦУ перейдуть і лаври. А при Зе все може перейти тільки під росію і путіна. Тому маємо Зе з відповідними наслідками, які тільки почалися.
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Православний світ контактував тільки з УПЦ (МП), знаючи , що це просто підрозділ МП. Адже УПЦ(МП) не має томосу, не має місця в Диптиху, вона ніде не присутня як самостійна церковна одиниця. Це просто частина російської церкви в Україні з усіма відповідними наслідками
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амінь!
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Нельзя Украине оставаться без своего Патриарха,пока существует Патриарх мордовии и всея Руси в Московии.Иначе будет тоже самое.Патриархат Руси должен быть в Киеве.Бо Русь крестил Володимир в Киеве и памятник ему москали у себя падлы ставят.Иначе Мордор никогда не отстанет от Украины, и не избавится от своей навязчивой идеи Третьего Рима.Варфоломей обязан был наложить анафему на Гундяя.И объвить Патриархат Московии незаконным.Сегодня политика Варфоломея Украине на руку.Завтра на его место сядет другой и его видиние может поменяться.Патриархат Рашки не законен.Это им треба Митрополия,а не нам.Бо первый их Патриархат они выдурили,а второй вообще Сталин создал.И пока ложь будет над Московией и Украине спокою не будет.Патриархат всея Руси должен быть в Киеве.Або як,що и у нас Митрополия,то и упразднить в Рашке Патриархат треба.
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Патриархат всея Руси должен быть в Киеве
================
амінь!!!
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Варфоломей обязан был наложить анафему на Гундяя.И объвить Патриархат Московии незаконным.\\\\\\\\\\


КирГун этому попу всегда может заткнуть эпитимию баблом. Византийский поп "должен" отказаться от богатств, а "служить" какой-то выдумке? "Філарет більше не є київським патріархом, а є колишнім київським митрополитом", - Вселенський патріарх Варфоломій - Цензор.НЕТ 4298
Да еще и иудейской. Не, за норм. вознаграждение, поп и Супермену будет бормотать заклинания, это неудивительно, конечно.
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Новгородский князь Владимир, силой захвативший киевский престол... После крещения тут же стал украинцем)))
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а является бывшим киевским митрополитом
"Філарет більше не є київським патріархом, а є колишнім київським митрополитом", - Вселенський патріарх Варфоломій - Цензор.НЕТ 4817
Киевского Патриархата как и небыло?
А Филарет был под Стамбулом?
Интересную историю Украины пишет Варфоломей. "Філарет більше не є київським патріархом, а є колишнім київським митрополитом", - Вселенський патріарх Варфоломій - Цензор.НЕТ 8133
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попы все делят доходный кусок. мацковский сатанат скрипит зубами так, что в Южной Америке слышно. а если хорошо попросить, то Константинополь еще пару томАсов нарисует ради такого лакомого филиала.
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История о том, как попы за кадило дрались. Подавляющее большинство украинцев не имеют к церкви отношения или имеют только формальное: крестины, пасочки, отпевания. Эту клоунаду вообще нужно было заканчивать ещё 100 лет назад, а мы все с ряжеными шарлатанами возимся
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Согласен, еще 100 лет назад Украинской церкви нужно было отделиться от русских тварей в рясах и обрести духовную независимость от кацапов.
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Все верно, мудрый Варфоломей. Главное не наломать дров, так долго шли к обретению духовной независимости от кацапских бесов в рясах, чтобы потом быстро слиться?
Кацапы не угомонятся, как вы понимаете, для них и для карлика-педофила наркодиллера путина получение Украиной Томоса было очень болезненным ударом.
По-этому спокойно, мудро решем вопрос с Филаретом - быстро вычеркиваем из реестра старую церьковь как юр. лицо и завершаем все процедуры. Пусть потом дед задним числом кипишует - у каждого есть свои слабости. Деду дать девочку или мальчика или денег и закрыть вопрос. Главное не допустить раскола и сберечь Томос, это принципиально, у кацапов не должно быть шансов вернуть нашу Церьковь в сферу своего влияния.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВселенский патриарх Варфоломей: "Филарет больше не является киевским патриархом, а является бывшим киевским митрополитом"
 
 
 
 
 
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