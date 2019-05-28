 Вселенский патриарх Варфоломей: "Филарет больше не является киевским патриархом, а является бывшим киевским митрополитом"

Об этом патриарх Варфоломей рассказал в интервью болгарскому информагентству БГНЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".
"11 октября 2018 Синод Вселенского патриархата, после длительных просьб Филарета и Макария, восстановил каноничность двух лидеров канонических групп, признав их архиерейства, но не их ранг. Это означает, что Филарет больше не является киевским патриархом, а является бывшим киевским митрополитом, и Макарий не является архиепископом Львова, а скорее бывшим львовским архиепископом", - пояснил Варфоломей.
По словам Вселенского патриарха, предоставление Украине автокефалии восстановило церковное единство и исцелило многовековой раскол.
"Московский патриарх Иоаким (1674-1690) вторгся в епархию Киевской митрополии, которая, как мы уже говорили, канонически относилось к Вселенскому патриархату, и избрал епископа Гедеона митрополитом Киевским. Таким образом, 700-летний церковный строй Киевской митрополии, который действовал с 988 года, был изменен путем переворота. Это происходило с нарушением священных и святых канонов в пользу Московского патриархата и в ущерб Константинопольской церкви", - пояснил Варфоломей.
Читайте на Цензор.НЕТ: Филарет от имени УПЦ КП запретил священнослужение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии Александру Трофимлюку. ДОКУМЕНТ
Вселенский патриарх добавил, что присутствие Московского патриархата вредит Украине.
"После аннексии Крыма в 2014 году условия для российского присутствия в Украине стали еще более сложными. Шокирующие политические события, из-за которых были сформированы новые, совсем другие геополитические условия, сделали присутствие Московского патриархата (в Украине. - Ред.) нежелательным и наносящим ущерб интересам украинской нации и единству украинского народа", - сказал он.
Также на Цензор.НЕТ: Попытки Филарета получить независимость от Константинополя грозят потерей Томоса, - Макарий
и п*дорасы, в общем, не очень православные, а так же прямым текстом гласит, что их "присутствие на территории Украины - нежелательно", в смысле, гоу хоум и там делайте что привыклиугодно. убийцы - тоже христиане по заветам, правда они раскаялись, а эти - нет и не очень собираются.
То есть - обозвал всех терпеливым смирным быдлом, фактически. Вон, в Германии чет 30 лет было дело, мочились из-за христоедства, но не "ждали и молились" же.
Пусть рулят - нем не жалко. Разве что "ждать и молиться" нужно чтобы не дорулились до Венесуэлы.... Но там хоть тепло, а тут.....
под мостом попы ... дерутся
=============
амінь!
================
амінь!!!
КирГун этому попу всегда может заткнуть эпитимию баблом. Византийский поп "должен" отказаться от богатств, а "служить" какой-то выдумке?
Да еще и иудейской. Не, за норм. вознаграждение, поп и Супермену будет бормотать заклинания, это неудивительно, конечно.
Киевского Патриархата как и небыло?
А Филарет был под Стамбулом?
Интересную историю Украины пишет Варфоломей.
..... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.WebJob99.Com
Кацапы не угомонятся, как вы понимаете, для них и для карлика-педофила наркодиллера путина получение Украиной Томоса было очень болезненным ударом.
По-этому спокойно, мудро решем вопрос с Филаретом - быстро вычеркиваем из реестра старую церьковь как юр. лицо и завершаем все процедуры. Пусть потом дед задним числом кипишует - у каждого есть свои слабости. Деду дать девочку или мальчика или денег и закрыть вопрос. Главное не допустить раскола и сберечь Томос, это принципиально, у кацапов не должно быть шансов вернуть нашу Церьковь в сферу своего влияния.