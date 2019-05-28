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 "Филарет больше не является киевским патриархом, а является бывшим киевским митрополитом", - Вселенский патриарх Варфоломей

Глава Вселенского патриархата пояснил, какой статус теперь имеют бывший глава УПЦ КП Филарет и бывший глава УАПЦ Макарий.

Об этом патриарх Варфоломей рассказал в интервью болгарскому информагентству БГНЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

"11 октября 2018 Синод Вселенского патриархата, после длительных просьб Филарета и Макария, восстановил каноничность двух лидеров канонических групп, признав их архиерейства, но не их ранг. Это означает, что Филарет больше не является киевским патриархом, а является бывшим киевским митрополитом, и Макарий не является архиепископом Львова, а скорее бывшим львовским архиепископом", - пояснил Варфоломей.

По словам Вселенского патриарха, предоставление Украине автокефалии восстановило церковное единство и исцелило многовековой раскол.

"Московский патриарх Иоаким (1674-1690) вторгся в епархию Киевской митрополии, которая, как мы уже говорили, канонически относилось к Вселенскому патриархату, и избрал епископа Гедеона митрополитом Киевским. Таким образом, 700-летний церковный строй Киевской митрополии, который действовал с 988 года, был изменен путем переворота. Это происходило с нарушением священных и святых канонов в пользу Московского патриархата и в ущерб Константинопольской церкви", - пояснил Варфоломей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Филарет от имени УПЦ КП запретил священнослужение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии Александру Трофимлюку. ДОКУМЕНТ

Вселенский патриарх добавил, что присутствие Московского патриархата вредит Украине.

"После аннексии Крыма в 2014 году условия для российского присутствия в Украине стали еще более сложными. Шокирующие политические события, из-за которых были сформированы новые, совсем другие геополитические условия, сделали присутствие Московского патриархата (в Украине. - Ред.) нежелательным и наносящим ущерб интересам украинской нации и единству украинского народа", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Попытки Филарета получить независимость от Константинополя грозят потерей Томоса, - Макарий

Источник: https://censor.net.ua/n3129372
 
   
 Топ комментарии
 
честно говоря не ожидал от Филарета такой тяги
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Папа Франциск сказал, что лучше быть атеистом, чем ходить в церковь и презирать окружающих.
По словам папы Франциска, лучше быть атеистом, чем ходить в церковь каждый день, но при этом продолжать критиковать окружающих.
Недавно он встретился с верующими и произнес очень пламенную речь, пишет Inspiring Life.
"Как часто мы видим людей, которые посещают церковь почти каждый день, но, покидая её пределы, продолжают ненавидеть людей и делать им гадости, - сказал папа Франциск.
Читайте также: Болгарская православная церковь и украинский вопрос
Таким лучше быть атеистами. Если вы ходите в церковь, то ведите себя подобающим образом, будьте примером для других.
"И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми", - говорится в Евангелие от Матфея.
Многие христиане считают, что молитва - это бесконечная болтовня. Они говорят с Богом, как попугаи. Нет, молиться нужно сердцем".
Папа Франциск упомянул, что в мире все больше людей чувствуют одиночество, особенно это касается детей и подростков. Они предоставлены сами себе.
Объятия и внимание родителей - вот лучшее средство от тревоги и одиночества, по мнению Папы Римского.
В своей проповеди Франциск призвал католиков развивать мир так, «как мать ведёт вперёд детей», заявив, что «мир, который смотрит в будущее без взгляда матери, близорук».
«Он вполне может увеличить свою прибыль, но мы будем жить не как братья и сестры», - сказал Папа Римский.
Он подчеркнул, что «героизм проявляется в самоотдаче, силе в сострадании, мудрости и в кротости».
Читайте также: РПЦ - фейковая церковь фейковой страны
Людям не обязательно исповедовать определенную религию, мы должны жить в гармонии с собой и окружающим миром, нам нужно принять тот факт, что все люди разные, и каждый имеет право на свою точку зрения.
Важно усердствовать не в соблюдении ритуалов, а в добрых делах, помогать тем, кто в этом нуждается. Даже самая обычная улыбка способна изменить чью-то жизнь.
[Папа Франциск сказал, что лучше быть атеистом, чем ходить в церковь и презирать окружающих]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1548584823-papa-frantsisk-skazal-chto-luchshe-byt-ateistom-chem-hodit.html

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Нет, признанию своего личного статуса и своей личной власти.
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Попы дерется - из стада шерсть летит. Потом мирятся, а облезлому стаду говорят о том что это сотона так "испытывала веру") Или Яхве испытывал - неважно в общем.
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В предыдущих сериях:" Варфоломей Стамбульский, по заказу олигарха ПАПы, раскороновал Филарета и поставил на райёне своих смотрящих Даниила Памфилийского и Иллариона Эдмонтского. Те должны выбрать нового казначея общака. Сможет ли бывший авторитет собрать новую бригаду и вернуть отобранное? Смотрите продолжение захватывающего сериала "Поповские войны-2" на всех каналах страны"
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Сходіть у церкву, поставте свічку, бо ви невіруюча людина, і вас Господь попустить!©

😇
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А свечку свою приносить или у них покупать? "Филарет больше не является киевским патриархом, а является бывшим киевским митрополитом", - Вселенский патриарх Варфоломей - Цензор.НЕТ 1285
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Свет несет церковь ..которая горит..😇
Я АТЕИСТ..
😇
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Атеизм-тоже вера, но в науку и здравый смысл. Так что будьте толерантнее к чужим мировозрениям.
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Вы в ресторан со своим спиртным ходите?
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У моєму селі, нема рєсторанів. Тут треба робить, шоб дармоедам, по ресторанам, було шо їсти))
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честно говоря не ожидал от Филарета такой тяги
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К чему? К признанной и полностью независимой украинской церкви?
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Нет, признанию своего личного статуса и своей личной власти.
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Да ладно? Украинская церковь абсолютно обойдется без Филарета как такового - на сегодняшний день он ей только вредит своими личными амбициями.
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Зато он патриарх независимой церкви, а не как некоторые...
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Незрозуміла мета Філарета, якщо він хоче бути Патріархом.
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а ларчик то просто открывается.и нужно узпагоится Бывшийб но почётныйб а могли и в раскольники определить за такие художества. Папон, дядька сурьёзный.
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Есть люди, в которых живет Бог; есть люди, в которых живет Дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты.

😇
Не,Санько?
🤑
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А есть, в которых живёт - вонючая бумажка, так Жирик доллар называл
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А шо може ще сказати мульті$ багатій!?
😁
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Зачем накручивать обостренные вопросы? Что договоримся до того что нам бабки церковный Майдан устроят? Оно нам надо? "Филарет больше не является киевским патриархом, а является бывшим киевским митрополитом", - Вселенский патриарх Варфоломей - Цензор.НЕТ 6980
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Оттуда где нету персонажей, надоедливо предлагающих "талончики" и грозящих карой Бетмена, или как там этого "каруна" звать то? А, Ыегова, вспомнил "Филарет больше не является киевским патриархом, а является бывшим киевским митрополитом", - Вселенский патриарх Варфоломей - Цензор.НЕТ 8618
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Ну да, Сатрапия Тихоокеанский Октавориум. Сто миль от небесной тверди.
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Ну так ложитесь, что вы стоите? Отдохните, троллей не существует, расслабьтесь. Хотя.... че это мы? Тролли везде, талончики пррриготовить!)

14.60
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Ти ще не раз пригадаєш що насміхався над Святим Ім'ям. І хто тоді над тобою змилосердиться?...
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А шо ти тут робиш? Вас же заборонили? А, на Росії заборонили.
Єговісти такі смішні - мільйон їх є, але "всі будуть горіти вічно, а ми нє, бо знамебох" "Філарет більше не є київським патріархом, а є колишнім київським митрополитом", - Вселенський патріарх Варфоломій - Цензор.НЕТ 7506

шан. тов., божків - мільйони. і кожен раб кожного божка свято впевнений шо всі тридвараси, а він - дАртаньян, всі - "вічно в пеклі", а він - "робити шо хочеш в раю"..... Ти в цю маячню віриш?..... "Філарет більше не є київським патріархом, а є колишнім київським митрополитом", - Вселенський патріарх Варфоломій - Цензор.НЕТ 7506
боше ім.я, ага "Філарет більше не є київським патріархом, а є колишнім київським митрополитом", - Вселенський патріарх Варфоломій - Цензор.НЕТ 7506
Кваділамуштракоатль) Це теж Яхве? А може це сотона? Віруни такі дивні)
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Это типо как кота обозвать: жадный рыбоколбасоед и удивляться что он любит мясо и молоко. "Филарет больше не является киевским патриархом, а является бывшим киевским митрополитом", - Вселенский патриарх Варфоломей - Цензор.НЕТ 6532
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В следующий раз пусть Филарет думает как верить Пете.
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Типо обиженные ибо московиты отжали стадо и пару сотен лет доили его, но потребовать у КирГуна не беспредельничать Варфик ссыт, поэтому опустил Филю и Макара, а КирГун лишь посмеивается за срачем разъяренных попов, которым поменяли погоны на более низкий ранг
Поп - это человек который под ветхим переполненным детдомом может собирать бабло на новое позолоченное платье, вещая с умным видом о смирении и помощи ближнему. А также о вреде денег и что богатые никогда не попадут туда где нужно безостановочно нахваливать Яхве))
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А вони,попи,маю на увазі сі справи,що в ЦЕРН вже давно відкрили бозон Хіггса? І що самі науковці називають його частицею Бога?
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Почему когда человек разговаривает с Богом - это молитва, а когда Бог с человеком - это шизофрения?😇
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А хто крім людини вміє говорити? Тому і вважається, або тонка психика, або наркотики
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Ну як хто? Кущі, змії, якісь мужики з крильцями.... Там же написано) А наркотики знатні були - таке понаписували шо віруни бояться признатись в яку маячню вірять)
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деякі віруни вірять в екстасенсів, в енергетично сильні місця, а там і до кущів недалеко
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А тєлєвізору- воду зарядити?!
😁😁
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то все одне, що екстрасенсу. А християнська релігія (так нас навчали в універі і був такий предмет Релігієзнавство), склалася з філософськиз трактатів іудаїзму, зороастризму та індуїзму. Якщо ти віриш, то отримаєш. Ну майже так, як ви вірили в Зе, то і отримали. А от чи втримаєте, є питання
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Декотрі вже постити можуть, але не
говорити..
😇
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побійтеся Бога, говорити то перше, чому всі вчаться, а якщо навпаки, то я їм співчуваю
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Папа Франциск сказал, что лучше быть атеистом, чем ходить в церковь и презирать окружающих.
По словам папы Франциска, лучше быть атеистом, чем ходить в церковь каждый день, но при этом продолжать критиковать окружающих.
Недавно он встретился с верующими и произнес очень пламенную речь, пишет Inspiring Life.
"Как часто мы видим людей, которые посещают церковь почти каждый день, но, покидая её пределы, продолжают ненавидеть людей и делать им гадости, - сказал папа Франциск.
Читайте также: Болгарская православная церковь и украинский вопрос
Таким лучше быть атеистами. Если вы ходите в церковь, то ведите себя подобающим образом, будьте примером для других.
"И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми", - говорится в Евангелие от Матфея.
Многие христиане считают, что молитва - это бесконечная болтовня. Они говорят с Богом, как попугаи. Нет, молиться нужно сердцем".
Папа Франциск упомянул, что в мире все больше людей чувствуют одиночество, особенно это касается детей и подростков. Они предоставлены сами себе.
Объятия и внимание родителей - вот лучшее средство от тревоги и одиночества, по мнению Папы Римского.
В своей проповеди Франциск призвал католиков развивать мир так, «как мать ведёт вперёд детей», заявив, что «мир, который смотрит в будущее без взгляда матери, близорук».
«Он вполне может увеличить свою прибыль, но мы будем жить не как братья и сестры», - сказал Папа Римский.
Он подчеркнул, что «героизм проявляется в самоотдаче, силе в сострадании, мудрости и в кротости».
Читайте также: РПЦ - фейковая церковь фейковой страны
Людям не обязательно исповедовать определенную религию, мы должны жить в гармонии с собой и окружающим миром, нам нужно принять тот факт, что все люди разные, и каждый имеет право на свою точку зрения.
Важно усердствовать не в соблюдении ритуалов, а в добрых делах, помогать тем, кто в этом нуждается. Даже самая обычная улыбка способна изменить чью-то жизнь.
[Папа Франциск сказал, что лучше быть атеистом, чем ходить в церковь и презирать окружающих]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1548584823-papa-frantsisk-skazal-chto-luchshe-byt-ateistom-chem-hodit.html

😇
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Если Папа Франциск сам не врет и не лицемерит, то он очень достойный и хороший человек, не чета высшим иерархам православной церкви, что вашим , что нашим, что хитрозачесанному грекотурку
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чым табе наш Беларускі іерарх мітрапаліт Кандрусевіч не падабаецца?! Вельмі прыстойны Беларус.

а пашка - НЕ НАШ, а РУСКІ ЧУЖЫНЕЦ.
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Теперь он будет почетным в ПЦУ, а по нечетным в УПЦ.
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Абрам приходит к Изе на день рождения:
- Дорогой Изя, я не знал что тебе подарить, вроде у тебя всё есть, поэтому написал тебе стих!
С этими словами Абрам достает блокнот и начинает с выражением декламировать своё стихотворение.
Изя внимательно выслушивает до конца, потом подходит к окну, открывает его и говорит:
- Спасибо, дорогой! Замечательный подарок.
Садись ближе к подоконнику, я угощу тебя свежим воздушком!
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когда ЛГБТ сообщество совсем проникнет в церковь, возможно появится и Мама Римская.
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Тобто кацап Іоаким рейдернув київську митрополію, а зараз Варфоломій рейдернув її у кацапів взад. Бо якщо Варфоломій визнає кацапський патріархат (!!!), а саме це випливає з його виступу, бо він оперує поняттям "московський патріархат" (!! - а як же відсутність Томоса у кацапів? чи й так піде? а навіщо тоді Томос українцям? - риторичні питання), то інакше це дійство і зрозуміти неможливо.
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Турок указывает кто и кем в Украине должен быть, завтра грузин прилетит и будет опять строить украинцев и грузинские рестораны которых в Киеве уже как Рошена. Никто не помнит, что Украина незалежна? Нет?
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От ума незалежна, ибо Петко сказал: 350 лет ждали и молились. И никто не плюнул в его сторону.

То есть - обозвал всех терпеливым смирным быдлом, фактически. Вон, в Германии чет 30 лет было дело, мочились из-за христоедства, но не "ждали и молились" же.
Пусть рулят - нем не жалко. Разве что "ждать и молиться" нужно чтобы не дорулились до Венесуэлы.... Но там хоть тепло, а тут.....
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український (!) народ ніколи не забуде духовний подвиг Філарета. Це ім'я - світло в віках.
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Читая это, особенно последний параграф, вижу что Фарфоломей -- очень умный и мудрый человек который понимает всё что происходит.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Филарет больше не является киевским патриархом, а является бывшим киевским митрополитом", - Вселенский патриарх Варфоломей
 
 
 
 
 
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