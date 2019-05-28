 "Филарет больше не является киевским патриархом, а является бывшим киевским митрополитом", - Вселенский патриарх Варфоломей

Об этом патриарх Варфоломей рассказал в интервью болгарскому информагентству БГНЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".
"11 октября 2018 Синод Вселенского патриархата, после длительных просьб Филарета и Макария, восстановил каноничность двух лидеров канонических групп, признав их архиерейства, но не их ранг. Это означает, что Филарет больше не является киевским патриархом, а является бывшим киевским митрополитом, и Макарий не является архиепископом Львова, а скорее бывшим львовским архиепископом", - пояснил Варфоломей.
По словам Вселенского патриарха, предоставление Украине автокефалии восстановило церковное единство и исцелило многовековой раскол.
"Московский патриарх Иоаким (1674-1690) вторгся в епархию Киевской митрополии, которая, как мы уже говорили, канонически относилось к Вселенскому патриархату, и избрал епископа Гедеона митрополитом Киевским. Таким образом, 700-летний церковный строй Киевской митрополии, который действовал с 988 года, был изменен путем переворота. Это происходило с нарушением священных и святых канонов в пользу Московского патриархата и в ущерб Константинопольской церкви", - пояснил Варфоломей.
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Вселенский патриарх добавил, что присутствие Московского патриархата вредит Украине.
"После аннексии Крыма в 2014 году условия для российского присутствия в Украине стали еще более сложными. Шокирующие политические события, из-за которых были сформированы новые, совсем другие геополитические условия, сделали присутствие Московского патриархата (в Украине. - Ред.) нежелательным и наносящим ущерб интересам украинской нации и единству украинского народа", - сказал он.
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😇
Я АТЕИСТ..
😇
😇
Не,Санько?
🤑
😁
14.60
Єговісти такі смішні - мільйон їх є, але "всі будуть горіти вічно, а ми нє, бо знамебох"
шан. тов., божків - мільйони. і кожен раб кожного божка свято впевнений шо всі тридвараси, а він - дАртаньян, всі - "вічно в пеклі", а він - "робити шо хочеш в раю"..... Ти в цю маячню віриш?.....
боше ім.я, ага
Кваділамуштракоатль) Це теж Яхве? А може це сотона? Віруни такі дивні)
😇
Поп - это человек который под ветхим переполненным детдомом может собирать бабло на новое позолоченное платье, вещая с умным видом о смирении и помощи ближнему. А также о вреде денег и что богатые никогда не попадут туда где нужно безостановочно нахваливать Яхве))
😁😁
говорити..
😇
😇
По словам папы Франциска, лучше быть атеистом, чем ходить в церковь каждый день, но при этом продолжать критиковать окружающих.
Недавно он встретился с верующими и произнес очень пламенную речь, пишет Inspiring Life.
"Как часто мы видим людей, которые посещают церковь почти каждый день, но, покидая её пределы, продолжают ненавидеть людей и делать им гадости, - сказал папа Франциск.
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Таким лучше быть атеистами. Если вы ходите в церковь, то ведите себя подобающим образом, будьте примером для других.
"И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми", - говорится в Евангелие от Матфея.
Многие христиане считают, что молитва - это бесконечная болтовня. Они говорят с Богом, как попугаи. Нет, молиться нужно сердцем".
Папа Франциск упомянул, что в мире все больше людей чувствуют одиночество, особенно это касается детей и подростков. Они предоставлены сами себе.
Объятия и внимание родителей - вот лучшее средство от тревоги и одиночества, по мнению Папы Римского.
В своей проповеди Франциск призвал католиков развивать мир так, «как мать ведёт вперёд детей», заявив, что «мир, который смотрит в будущее без взгляда матери, близорук».
«Он вполне может увеличить свою прибыль, но мы будем жить не как братья и сестры», - сказал Папа Римский.
Он подчеркнул, что «героизм проявляется в самоотдаче, силе в сострадании, мудрости и в кротости».
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Людям не обязательно исповедовать определенную религию, мы должны жить в гармонии с собой и окружающим миром, нам нужно принять тот факт, что все люди разные, и каждый имеет право на свою точку зрения.
Важно усердствовать не в соблюдении ритуалов, а в добрых делах, помогать тем, кто в этом нуждается. Даже самая обычная улыбка способна изменить чью-то жизнь.
[Папа Франциск сказал, что лучше быть атеистом, чем ходить в церковь и презирать окружающих]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1548584823-papa-frantsisk-skazal-chto-luchshe-byt-ateistom-chem-hodit.html
😇
а пашка - НЕ НАШ, а РУСКІ ЧУЖЫНЕЦ.
- Дорогой Изя, я не знал что тебе подарить, вроде у тебя всё есть, поэтому написал тебе стих!
С этими словами Абрам достает блокнот и начинает с выражением декламировать своё стихотворение.
Изя внимательно выслушивает до конца, потом подходит к окну, открывает его и говорит:
- Спасибо, дорогой! Замечательный подарок.
Садись ближе к подоконнику, я угощу тебя свежим воздушком!
То есть - обозвал всех терпеливым смирным быдлом, фактически. Вон, в Германии чет 30 лет было дело, мочились из-за христоедства, но не "ждали и молились" же.
Пусть рулят - нем не жалко. Разве что "ждать и молиться" нужно чтобы не дорулились до Венесуэлы.... Но там хоть тепло, а тут.....