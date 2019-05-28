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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (1511) МВФ (2679) Данилюк (201)

 Зеленский встретился с представителями МВФ, договорились работать над новой программой, - Данилюк

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Международного Валютного Фонда. Стороны обсудили антикоррупционные реформы и договорились работать над новой программой.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Договорились, что мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ и с другими международными институциями для того, чтобы подготовиться за время летнего периода, за время выборов относительно подготовки новой программы, которая даст дополнительный толчок для развития нашей страны", - сказал Данилюк.

Он опроверг распространяемую в СМИ информацию о том, что из-за решения президента о роспуске Верховной Рады миссия МВФ прекратила свою работу в Украине. Секретарь СНБО подчеркнул, что все понимают, что решение о роспуске парламента - это внутреннее решение Украины, которое "направлено на то, чтобы ускорить политические процессы в стране".

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО, - указ

"Все украинцы ожидают обновления политической элиты, обновления государственных органов власти, и поэтому внеочередные выборы призваны, чтобы скорее обновилась Верховная Рада и состав Кабинета министров. Чтобы мы имели все эти органы, настроенные на серьезные изменения и работали, как единая команда. Это разделяет МВФ, потому что это то, что нужно для успешного сотрудничества", - отметил Данилюк.

Он также озвучил первые шаги, которые намерена сделать новая власть: "Это решения, направленные на борьбу с коррупцией, на перезапуск судебной реформы, на переформатирование правоохранительной системы – это все то, что ранее МВФ почти навязывал для Украины, но не было желания (в Украине. - Ред.) этого делать. Сейчас ощущается, что новая власть готова реально делать эти изменения, которые важны сейчас для всех украинцев".

Также на Цензор.НЕТ: Волкер опроверг информацию о том, что советовал Зеленскому не назначать Богдана главой АП

Напомним, ранее стало известно, что Международный валютный фонд готово возобновить сотрудничество с Украиной после проведения выборов в парламент и назначения нового правительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3129368
 
   
 Топ комментарии
 
Да ладно............. а все ждали, что Зе-беня их пошлёт. Зеленский встретился с представителями МВФ, договорились работать над новой программой, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5299
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Что за ужасный день у сои .........
Зрада за зрадой
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В ;Слугє народа; Голобородько МВФ просто послав.
І на Цензорі троленята Каломойського десять днів розписували що МВФ- це кабала.
Що ж таке?
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про закон об импичменте пусть не забывают.
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Почему так дохрена политического шума, а про реальные сектора экономики никто не вспоминает!? Брать бабло не хитрое дело, а вот заработать и отдать на много сложнее. Никого не беспекоит развитие промышленности!!! Почему никто не хочет дать возможность развиваться машиностроению, например;
1. Убрать ндс и пошлины на оборудование для собственного производства;
2. Убрать уплату ндс и полшин на комплектующие и сырье на границе и брать их после реализации готового изделия.
и т.п.
Уважаемые, промышленность это рабочие места и зарплаты!!!

Нужно создать привлекательный климат для зарубежных производителей готовых строить у нас предприятия!!!
Знаю, что против этого большинство олигархов, им выгодно, чтоб рынок был замкнут.

Они не смогут платить копейки рабочим и сидеть не вкладывая в техперевооружение когда появятся иностранные конкуренты!!!
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Создал уже Беня "привлекательный климат" своими речами о "полезном" дефолте.Как думаете,найдуться в мире идиоты,рискнувшие после этих заяв деньги в нас вкладывать?
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Гланое, что все хотят вернуть заробитчан в Украину, а создать им рабочие не хотят! Объясните балбесам, что закупкой смартфонов мы стимулируем экономику Китая, а не Украины!!!
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Вы такой умный.
Скажите, а чем будете компенсировать выпадающие доходы бюджета?
При постоянно растущих расходах.
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Покупка оборудования настолько мизерная сейчас, что на бюджет практически не влияет.

Отсрочка платежа до реализации это не исключение платежа!!!
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То я шото непонел... Голобородько уже не посылает МВФ в жопу? Мы шо отошли от сцынария "Шлюхи народу"?
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я совсем запутался - так МВФ - это зло или добро?

ничо не понял
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сдулся амператор зе, а ка надувал щёки, как надувал - типа, вот такие мойи условия - оказывается, прогнулся амператор и вместо того, чтоб честно сказать - до выборов не будет продвижения, его глупые лизуны говорят - будет старательно работать до выборов, а лохатрон гордится. Точно, зебилы =русоватники, и даже не обсуждается.
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это данилюк сказал, а что говорит сам солнцеликий, он что? ещё учится язык и боится вопросов?
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Все, МВФ наш, Євросоюз наш, НАТО наш, всім подобаються веселі президенти.
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Ну-у-у... А как же дефолт? А мы так надеялись на дефолт. Ведь после него будет лучше. Или Зе на встрече как раз его и объявлял?
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Призначення Олександра Данилюка, який не є військоим фахівцем, секретарем РНБО знижує статус цієї організації, заявив політолог Сергій Хворов.

"Відправили Данилюка в РНБО для того, щоб знизити статус цієї організації, тобто забалакати. У вооючій країні РНБО - це важлива організація. І Данилюк є не військовим фахівцем, не людиною, яка хоче побудувати систему захисту держави, а поговорити або про економіку чи про якісь речі - він зможе. Цим самим Зеленський зменшує кількість організацій, які можуть йому говорити, що наша думку, ось думка РНБО, така-то", - наголосив він.
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значит петька хотел заболтать прокуратуру во как. ну чего греха таить получилось. а какое военное образование у Турчинова? днепровский металлургический институт . секретарь райкома комсомола. координатор демплатформы в кпсс. когда ваня пишешь думай.
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МВФ надеюсь припомнит Голобородьку и расстрелы, и всю критику в его сторону...
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Данилюк рассказал о результате встречи с представителями мвф. договорились сотрудничать . для каких целей тоже как бы понятно. не вижу тут ничего что бы прохосрань могла выть об очередной. правда Данилюк говорит и о необходимости борьбы с коррупцией о наведении порядка с судами правоохранительными органами а главное о смене политической продажной проворовавшейся элиты . а это уже затрагивает интересы прохосрани тут их понять можно в корыте похлебки больше не будет вот и завыли от злости и безысходности .
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Совсем зебики совесть потеряли. Уже Данилюка нахваливают и цитируют. Ты ж ещё не так давно визжал что Данилюк эта шикаляно соевый мародёр в правительстве барыги Пети, и вот уже Данилюк у тебя хороший. Ох и быстро ты переобулся лялечка.
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новая старая программа - 73% лопухов будут нас кормить как раньше , даже списать долги не просят , а зачем когда есть 73% готовых последние трусы отдать ради МВФ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский встретился с представителями МВФ, договорились работать над новой программой, - Данилюк
 
 
 
 
 
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