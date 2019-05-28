 Зеленский встретился с представителями МВФ, договорились работать над новой программой, - Данилюк

Об этом на брифинге в Киеве сообщил новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Договорились, что мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ и с другими международными институциями для того, чтобы подготовиться за время летнего периода, за время выборов относительно подготовки новой программы, которая даст дополнительный толчок для развития нашей страны", - сказал Данилюк.
Он опроверг распространяемую в СМИ информацию о том, что из-за решения президента о роспуске Верховной Рады миссия МВФ прекратила свою работу в Украине. Секретарь СНБО подчеркнул, что все понимают, что решение о роспуске парламента - это внутреннее решение Украины, которое "направлено на то, чтобы ускорить политические процессы в стране".
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО, - указ
"Все украинцы ожидают обновления политической элиты, обновления государственных органов власти, и поэтому внеочередные выборы призваны, чтобы скорее обновилась Верховная Рада и состав Кабинета министров. Чтобы мы имели все эти органы, настроенные на серьезные изменения и работали, как единая команда. Это разделяет МВФ, потому что это то, что нужно для успешного сотрудничества", - отметил Данилюк.
Он также озвучил первые шаги, которые намерена сделать новая власть: "Это решения, направленные на борьбу с коррупцией, на перезапуск судебной реформы, на переформатирование правоохранительной системы – это все то, что ранее МВФ почти навязывал для Украины, но не было желания (в Украине. - Ред.) этого делать. Сейчас ощущается, что новая власть готова реально делать эти изменения, которые важны сейчас для всех украинцев".
Также на Цензор.НЕТ: Волкер опроверг информацию о том, что советовал Зеленскому не назначать Богдана главой АП
Напомним, ранее стало известно, что Международный валютный фонд готово возобновить сотрудничество с Украиной после проведения выборов в парламент и назначения нового правительства.
https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo
1. Убрать ндс и пошлины на оборудование для собственного производства;
2. Убрать уплату ндс и полшин на комплектующие и сырье на границе и брать их после реализации готового изделия.
и т.п.
Уважаемые, промышленность это рабочие места и зарплаты!!!
Нужно создать привлекательный климат для зарубежных производителей готовых строить у нас предприятия!!!
Знаю, что против этого большинство олигархов, им выгодно, чтоб рынок был замкнут.
Они не смогут платить копейки рабочим и сидеть не вкладывая в техперевооружение когда появятся иностранные конкуренты!!!
Скажите, а чем будете компенсировать выпадающие доходы бюджета?
При постоянно растущих расходах.
Отсрочка платежа до реализации это не исключение платежа!!!
ничо не понял
"Відправили Данилюка в РНБО для того, щоб знизити статус цієї організації, тобто забалакати. У вооючій країні РНБО - це важлива організація. І Данилюк є не військовим фахівцем, не людиною, яка хоче побудувати систему захисту держави, а поговорити або про економіку чи про якісь речі - він зможе. Цим самим Зеленський зменшує кількість організацій, які можуть йому говорити, що наша думку, ось думка РНБО, така-то", - наголосив він.