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 Украина сделала все что могла в выполнении Минских соглашений, остальное зависит от России, - Волкер

Украина выполнила свою часть Минских соглашений и дальнейшее продвижение минского процесса сейчас зависит от России.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на телефонном брифинге из Брюсселя, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"К сожалению, проблема с выполнением Минских соглашений заключается в продолжающейся российской оккупации восточной Украины и продолжающихся боях там. Поэтому Украина не может пойти дальше в выполнении Минских соглашений, чем она уже сделала. От России зависит прекращение огня, вывод войск, иностранных войск, находящихся на территории Украины, роспуск незаконных вооруженных формирований, которые там есть, роспуск "народных республик", которые там есть и не имеющие места согласно Конституции Украины, и которые не являются частью минских соглашений", - отметил Курт Волкер, отвечая на вопрос российского журналиста.

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Относительно будущей встречи с представителем России, то Волкер сказал, что еще в начале года российская сторона дала понять, что не видит смысла встречаться в течение президентской кампании. Сейчас же сразу началась парламентская кампания в Украине, поэтому Волкер дал понять, что он не ожидает, что Россия пойдет на контакт до их завершения.

Напомним, согласно достигнутому взаимопониманию участников, заседание Трехсторонней контактной группы состоится 5 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3129366
 
 
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Петицию за отставку зе убрали нах.... как вам токое зебилы?
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мокнув касабів в гівно мордою Волкер Украина сделала все что могла в выполнении Минских соглашений, остальное зависит от России, - Волкер - Цензор.НЕТ 1972
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- Изя, ну что там?!
- Наши таки побеждают..
- А наши это кто?
- Таки скоро узнаем...

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