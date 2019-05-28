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Все про:МИД (5000) МИД РФ (1228) моряки (768) Россия (72886) Качка (8)

 Россия ищет способ "сохранить лицо", но будет вынуждена отпустить украинских моряков, - советник министра иностранных дел Качка

В ближайшие дни Россия может огласить приговор пленным украинским морякам, чтобы сделать вид, что отпустила их по собственному желанию, а не из-за решения Международного трибунала.

Об этом в интервью "Громадському" заявил советник министра иностранных дел Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ.

"РФ, очевидно, хочет в ближайшие дни принять решение суда для того, чтобы сделать вид, что они отпустили моряков не из-за решения Гамбургского трибунала", - заявил он.

По словам дипломата, подобная схема не позволит Москве избежать ответственности за захват моряков и судов.

"Если они, например, примут решение, что "моряки виноваты, приговор шесть месяцев, а три месяца они уже отсидели, поэтому мы их отпускаем" - это тоже будет считаться нарушением. Потому что именно в этом деле мы подчеркиваем, что сам факт их захвата, содержания шесть месяцев под стражей - это все нарушает иммунитеты кораблей и моряков. Соответственно, мы будем требовать компенсации", - сказал Качка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия должна немедленно освободить украинских моряков и корабли, - Волкер

Украина уже обратилась к России по вопросу организации процесса освобождения пленных моряков.

"Идет от украинского МИД в российский четкая нота с требованием о том, что, во-первых, не нужно рассказывать на весь мир о том, что вы не будете выполнять (решение Международного трибунала по морскому праву. - Ред.), потому что мы считаем, что это нарушение. Во-вторых, мы готовы садиться и говорить о том, каким образом это будет организовано. Хотя с другой стороны - это, собственно, задачи РФ, чтобы они были переданы в Украину. И фактически уже прошло несколько дней от оглашения решения, они бы уже должны быть в Киеве или в Одессе", - сказал Качка.

Также на Цензор.НЕТ: Решение Международного трибунала сломало планы РФ, которая хотела использовать наших моряков как разменную монету, - Климкин

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть суда, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Также читайте: Позиция РФ в отношении украинских моряков остается прежней, несмотря на решение трибунала, - Песков

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3129364
 
   
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яке лице? там, крім жопи, ягелю і бояри, вже нічого зберігати
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это публичное заявление наверное очень поможет..

Россия ищет способ "сохранить лицо", но будет вынуждена отпустить украинских моряков, - советник министра иностранных дел Качка - Цензор.НЕТ 499 Дмитро Корчинський‏ @DKorchynskyi 24 мин.24 минуты назад

Здається Талейран висловлювався в тому смислі, що язик даний дипломату для того, щоб приховувати свої думки.

Нинішнім українським політикам язик даний для того, щоб приховувати у них відсутність думок.
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Качка то Качка, а «хлеборезка» знатная как у борова.
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наслідки важких дипломатичних переговорів з обідами і вечерями. Тяжка в них робота Россия ищет способ "сохранить лицо", но будет вынуждена отпустить украинских моряков, - советник министра иностранных дел Качка - Цензор.НЕТ 5121
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голандців вони, між іншим, відпустили лише через півроку після відповідного рішення морського трибуналу... Але ж то голандців!
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Да уж..... такой "советник" может только посоветовать, где пожрать можно...
Запомним высказывание, посмотрим чего оно стоит....
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искать логику в действиях жыдоугробурятии нелепо...советник никакой,раз простой гопоты не видит.
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Та випустять,гниди,нікуди не подінуться,бо санкції після того,як вони не виконають вирок морського трибуналу будуть такі,що мамо- не горюй...
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смотрел "Эхо москвы" на эту тему. там рассказали интересную вещь: до сих пор все решения этого трибунала выполнялись...
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Дай да Боже, шобы наши хлопцы вернулись домой!
Новость приятная.

Но, "Цензор", если ставить/придумывать такой заголовок, то, как минимум, не нада ставить на него такую фотку!!!
Человек говорит правильные вещи, а вместе с фоткой воспринимаешь это все как троллинг!..
Бутусов, ты там разберись со своей командой, бо в последнее время у них лажа за лажей...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия ищет способ "сохранить лицо", но будет вынуждена отпустить украинских моряков, - советник министра иностранных дел Качка
 
 
 
 
 
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