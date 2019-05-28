 Визит Зеленского в Брюссель состоится 4 июня, - "Радио Свобода"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Радио Свобода дипломатические источники в Киеве и Брюсселе.
Визит состоится 4 июня.
Ожидается, что во время визита Зеленский встретится с руководителями ЕС, в частности председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан Клодом Юнкером.
Кроме того, среди планируемых у Владимира Зеленского бесед - встреча в штаб-квартире НАТО с генеральный секретарем альянса Йенсом Столтенберґом и общая по итогам встречи пресс-конференция.
В Администрации президента Украины пока не предоставляют публичных комментариев или анонса поездки Зеленского в Брюссель.
73% населения очень довольны такой ситуацией.
Нормальные предсказания могут делать только умные люди. А у тупых все проваливаются. Порохоботы, как видно из их предсказаний, не относятся к первой категории.
Так, ну, у тебя закончился период бедности? Может ещё рано спрашивать - каков твой доход.
Запомни на всегда - я при любом раскладе остаюсь в выигрыше - падает Украина или остаётся на плаву - я в выигрыше при любом раскладе, а вот вы - зависит на сколько нырнёте.
Зебил уже клал на конституции, вот и ждите зебили продолжения, вы это заслуживавшие создания.
Зеленая плесень проросла, выпрямив извилин остаток
Теперь хорошо и весло
По роялю бы … побренчать
Философский стих самурая
На сямисэне играет сёгун
Нефритовым стержнем.
(хокку)
АСТАНАВИТЕСь !
Кто-то верит, что охрана допустила выход первого лица страны в выгодно отличающейся от окружающей среды одеждой? ****, нам одного Лешка хватило, ловившего сепаров по посадка под БОяркой... Ну или охрана сливает гидранта. Других вариантов нема.
П - примета.
Надеюсь эти Туски и Юнкеры не лысые??? Ато мало ли, по привычке как чмокнет их в лысину в засос..неудобно как то выйдет.
Май 28, 2019Без рубрикиКомментарии: 0
Именно в его интересах глава радикалов будет критиковать и троллить Зеленского до конца выборов.
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Он знает что ему в Брюссель?
Коломойский - "Дефолт, это хорощо для Украины" Кто не знает, объясняю.
Дефолт это Невыполнение денежных обязательств финансовая несостоятельность страны. По сути это банкротство.
Это так хорошо?
Почему бы тогда не обанкротить самого Коломойского?
Сделать ****** приятное.