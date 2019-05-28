 Визит Зеленского в Брюссель состоится 4 июня, - "Радио Свобода"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Радио Свобода дипломатические источники в Киеве и Брюсселе.

Визит состоится 4 июня.

Ожидается, что во время визита Зеленский встретится с руководителями ЕС, в частности председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан Клодом Юнкером.

Кроме того, среди планируемых у Владимира Зеленского бесед - встреча в штаб-квартире НАТО с генеральный секретарем альянса Йенсом Столтенберґом и общая по итогам встречи пресс-конференция.

В Администрации президента Украины пока не предоставляют публичных комментариев или анонса поездки Зеленского в Брюссель.

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