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 Политика Украины
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Все про:Брюссель (537) Зеленский (1511) Евросоюз (12447) Юнкер (164)

 Визит Зеленского в Брюссель состоится 4 июня, - "Радио Свобода"

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Брюссель на следующей неделе.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщили Радио Свобода дипломатические источники в Киеве и Брюсселе.

Визит состоится 4 июня.

Ожидается, что во время визита Зеленский встретится с руководителями ЕС, в частности председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан Клодом Юнкером.

Кроме того, среди планируемых у Владимира Зеленского бесед - встреча в штаб-квартире НАТО с генеральный секретарем альянса Йенсом Столтенберґом и общая по итогам встречи пресс-конференция.

В Администрации президента Украины пока не предоставляют публичных комментариев или анонса поездки Зеленского в Брюссель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия в числе первых, - замглавы АП Пристайко о заграничных визитах Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/n3129360
 
 
 Топ комментарии
 
А рояль візьме з собою, чи там дадуть?
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У порохоботов сегодня ужасный день.
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гастролі кварталу в Європарламенті?
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Главное шоб ему каблуки сделали да повыше, а то у шутеек и фотожаб про ***** карлика может появица серьёзный конкурент.
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правда, обидно выборы кловуну просрать? =))))))))))
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У порохоботов сегодня ужасный день.
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Самый обычный,просто посмеятся с зелебобиков,которые еще в что-то верят.
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да, день так себе, всего один военный корабль сгорел в мордере.
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Пожалейте порохоботов, не так часто давайте подобные новости.
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А шо такого в этой новости? Учителям уже сделали ЗП по 4000 евро?? Или рядовая поездка президента которых у абсолютно любого президента начиная с 91 года было миллион, зебиками теперь преподносица как большая побьеда?? ЧТо такого переможного в этой новости, а зелебот??
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не думай об учителях так плохо, они не дебилы как порохоботы. Знают, что нужно выиграть еще выборы в ВР.
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а потом ещё и рассмешить гомика, иначе денег не даст
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никто тебя смешить не будет, размечтался.
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Знову у платної свиноботної москальні траур.
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У них критические дни с того момента, когда шоколадный РЫГО-УБЛЮДОК загнал свой рейтинг не то что ниже плинтуса, а в бездну. Кроме темы про рояль, "нужно перестать стрелять", "клоуна" ничего не знают. Копипастят друг у друга мынстецевскую методичку и верещат
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Еще пару новостей про активность ЗЕ и соевые начнут суицидить😀
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Подумай ещё раз. как окружающие воспримут твой выпученные глаза, фиолетовый язык и мокрые и не только штаны штаны. Сзади тож будет авария.
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поосторожней с наркотой, а то так сам ненароком шагнеш в окно с 10-го этажа, и всем зеботам и порохоботам будет просто насрать
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врач наверное и не одного такого суицидника спасла
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Бедный, несчастный. опущенный по самые уши петя.
73% населения очень довольны такой ситуацией.
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Не хочу навіть замислюватись над словом "эродиция"
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Может "эроДиКция"....Пальчевский утверждал, что у Владимира Александровича сексуальный голос.... Визит Зеленского в Брюссель состоится 4 июня, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 7875
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"Уваидите" - то таке, очепятка. А ось "инвуигургация" - це просто назва для Brutal Death Metal групи...

Візит Зеленського в Брюссель відбудеться 4 червня, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 3114
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вот и сидит маленький ужас а не президент, запомните - он вам ничего не должен, но он сделает всё, чтоб вы были должны всем.
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Запомни, что твой диабетически-алкоголичный пеця будет сидеть за мародерство собственного народа. Запомнни.
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И ты запомни, будет. Народ уж точно заставит это сделать Зеленского. Сейчас, вот, Саакашвили приедет, наполненный до краев информацией про гниду петю. А сколько еще потом знающих людей подтянется.
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Да слышали уже ваши сто процентные предсказания про перемогу пети в первом туре, потом про перемогу пети во втором туре. Визг стоял невообразимый, если кто этом тут перечил. Вот то же будет и с этим предсказанием, что ничего не будет.
Нормальные предсказания могут делать только умные люди. А у тупых все проваливаются. Порохоботы, как видно из их предсказаний, не относятся к первой категории.
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он твой, если ты гражданин Украины - то он твой, а не мой,и это задолби себе это в башку. Дай угадаю, ты из стада зедибилов, угадал?
Так, ну, у тебя закончился период бедности? Может ещё рано спрашивать - каков твой доход.
Запомни на всегда - я при любом раскладе остаюсь в выигрыше - падает Украина или остаётся на плаву - я в выигрыше при любом раскладе, а вот вы - зависит на сколько нырнёте.
Зебил уже клал на конституции, вот и ждите зебили продолжения, вы это заслуживавшие создания.
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Смотрю, ты что-то еще написал. Извини, не читал. Надоел. Невмоготу всякую фуйню переваривать в таком количестве.
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Я прочитал "Вызов Зеленского в Брюссель...". Поставят, видать, скомороху клизму для профилактики.
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Я прочитал "Вызов Зеленского в Брюссель...". Поставят, видать, скомороху клизму для профилактики.
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Сыр похож на моЦка остатки
Зеленая плесень проросла, выпрямив извилин остаток
Теперь хорошо и весло
По роялю бы побренчать

Философский стих самурая
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Смутное время Японию ждёт.
На сямисэне играет сёгун
Нефритовым стержнем.

(хокку)
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Визит Зеленского в Брюссель состоится 4 июня, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 30
АСТАНАВИТЕСь ! Визит Зеленского в Брюссель состоится 4 июня, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 9632
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Посилання картинки - Russia Today (RT). На місці старшини, я б тобі похльобки не давав.
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Прям сегодня у сои плохой день !!!! Что не новость то зрада )))))
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Нашего Володю везде уважают , не то что тупого и брехливого порошенка.
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В свое время один мудак, типа наших порохоботов, офицер в ставке Наполеона, сказал. А я, ваше величество, выше вас. На что невысокий Наполеон ему ответил. Ты, говорит, порохоботовская ****, не выше, а всего лишь длиннее. И умом тоже сверкаешь на том же уровне.
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В свое время один мудак, типа наших порохоботов, офицер в ставке Наполеона, сказал. А я, ваше величество, выше вас. На что невысокий Наполеон ему ответил. Ты, говорит, порохоботовская ****, не выше, а всего лишь длиннее. И умом тоже сверкаешь на том же уровне.
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по классике чуть не так конечно - "не выше, а всего лишь длиннее, но это легко исправить" Візит Зеленського в Брюссель відбудеться 4 червня, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 103
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25+ташоштакое?‏ @mononer002 3 ч.3 часа назад


Кто-то верит, что охрана допустила выход первого лица страны в выгодно отличающейся от окружающей среды одеждой? ****, нам одного Лешка хватило, ловившего сепаров по посадка под БОяркой... Ну или охрана сливает гидранта. Других вариантов нема.


Визит Зеленского в Брюссель состоится 4 июня, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 8870

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это антиснайперская рубашка и ходят они по пояс в траве видимо заповедник какой то ни людей ни ****** не бывает
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это уже подметил вчера, особенно стоя за тёмной маскировочной сети - его рубашка прям бы сказала снайперу сепаров - вот же он, но возможно, он охраняем и со стороны сепаров, чтоб ни в коем случие в ту сторону, даже не при каких обстоятельствах.
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знову "посетит" для протокольних відео- фото- зьомок, як Станицю в Луганській?
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Янукович свой первый визит на посту президента тоже совершал в Брюссель.
П - примета.
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А Порошенко - в Руан, в Каен, в Нормандії...
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Зеленский встретится с руководителями ЕС, в частности председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан Клодом Юнкером.

Надеюсь эти Туски и Юнкеры не лысые??? Ато мало ли, по привычке как чмокнет их в лысину в засос..неудобно как то выйдет.
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Попутался зебик. Каки такие прохоботы 28 мая? забыл что ли?? по твоим же визгам Петя ещё 21 апреля сбежал в Ростов , а минстець с порохоботами давно ликвидирован. Ну вспоминай, ты ж так громко визжал про Петю в Ростове....
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Быстро ты переобулся,и перекрасился !
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Порошенко стал новым спонсором радикально продажного Ляшко - источник
Май 28, 2019Без рубрикиКомментарии: 0


Визит Зеленского в Брюссель состоится 4 июня, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 1554

Именно в его интересах глава радикалов будет критиковать и троллить Зеленского до конца выборов.

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Зеленский слушает "Радио Свобода" ?
Он знает что ему в Брюссель?
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Зеля, в отличие от тебя мальчик в Брюсселе не стесняется писять.
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Візит Зеленського в Брюссель відбудеться 4 червня, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 5016Gelsomino‏ @Bindungsenergie 22 мин.22 минуты назад
Коломойский - "Дефолт, это хорощо для Украины" Кто не знает, объясняю.
Дефолт это Невыполнение денежных обязательств финансовая несостоятельность страны. По сути это банкротство.
Это так хорошо?
Почему бы тогда не обанкротить самого Коломойского?
Сделать ****** приятное.

Візит Зеленського в Брюссель відбудеться 4 червня, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 3283
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Невже поїде без Разумкова? А чи повезе з собою ,,фанеру" ? Як буде знімати свій мінусовий міжнародний рейтинг?? Цікаво,коли буде давати відповіді в онлайні з зарубіжними корреспондентами на прес-конференціях .!!!
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шел бы в президенты дворник или учитель игры на банджо.. барыга все равно бы пролетел.. дело не в Зеленском Візит Зеленського в Брюссель відбудеться 4 червня, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 7530
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВизит Зеленского в Брюссель состоится 4 июня, - "Радио Свобода"
 
 
 
 
 
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