 Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение украинского гражданства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Саакашвили сообщил в Фейсбуке.
"Спасибо президенту Зеленскому. Слава Украине! ", - написал он.
Также в комментарии российскому РБК, Саакашвили заявил: "Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и по Киеву и лечу в Киев",
Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.
Так кулик уже рассказал. Рассказал, что поросенко заставлял его фальсифицировать дело против Саакашвили.
Так шо за это, свину и его соевой братии тоже прийдется отвечать перед законом.
2. Вони залежні від Бені
3. В них немає команди, немає баченні і спільної думки
4. Вони не хочуть нікого чути і хочуть "реалізувати себе"
5. Вони ні на що не здатні крім руйнування
Це підсумки 8-денного правління нової влади
Пойдет ли его возвращение на благо Украины - не знаю. Но то шо будет весело - могу гарантировать.
Извиняюсь, не допечатал фамилию этого удивительного и интересного человека.
Указ президента Зеленського 329/2019 https://www.president.gov.ua/documents/3292019-27229 в частині 3 порушує частину 5 статті 10 закону України про громадянство.
Пояснюємо.
Указ президента Зеленського вносить зміни в указ 196 від 26 липня 2017.
По-перше, цей указ був виконаний і втратив чинність як таку, тому просто не можливо відміняти або вносити зміни в укази яки вже виконані.
По-друге, Саакашвілі М. втратив громадянство внаслідок обману, і відповідно до статті 10 частини 5 закону України про громадянство йому не може бути поновлено громадянство України.
Дякуємо вам, що звернули увагу на новий указ президента Зеленського.
https://www.youtube.com/watch?v=g9exwoQmwjY