 Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение украинского гражданства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Саакашвили сообщил в Фейсбуке.

"Спасибо президенту Зеленскому. Слава Украине! ", - написал он.

Также в комментарии российскому РБК, Саакашвили заявил: "Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и по Киеву и лечу в Киев",



Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.