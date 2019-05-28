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 Политика Украины
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Все про:гражданство (956) Зеленский (1511) Саакашвили (2704)

 Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение украинского гражданства

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА Михеиа Саакашвили поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за отмену указа предыдущего президента о прекращении его гражданства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Саакашвили сообщил в Фейсбуке. 

"Спасибо президенту Зеленскому. Слава Украине! ", - написал он.

Также в комментарии российскому РБК, Саакашвили заявил: "Я возвращаюсь завтра. Я соскучился по Украине и по Киеву и лечу в Киев",

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3129355
 
   
 Топ комментарии
 
Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение украинского гражданства - Цензор.НЕТ 6318Himikus‏ @MrHimikus 2 ч.2 часа назад
ЗеСцикун. Петицію за відставку Зеленського заблокували розумковоголові сисадміни АП раніше призначеного терміну. Кількість голосів застигла на позначці 60189. http://vchaspik.ua/politika/462659-peticiyu-za-otstavku-zelenskogo-zablokirovali-sisadminy-ap-ranshe-polozhennogo-sroka …

Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение украинского гражданства - Цензор.НЕТ 6574
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вот и вся демократия по зеленски
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Классики как в воду почти 100 лет назад смотрели. помните пикейных жылетов в ЗТ? про голову и палец в рот? Почему то вспомнилось, когда читаешь бредни свиноботов.
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Пускай Саакашвили расскажет про свои договорняки с Курченко .
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не ломайте шаблоны местным вазонам.
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Это про которые генелальный пгокугог молчит?
Так кулик уже рассказал. Рассказал, что поросенко заставлял его фальсифицировать дело против Саакашвили.
Так шо за это, свину и его соевой братии тоже прийдется отвечать перед законом.
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1. Вони нічого не знають і не розуміють
2. Вони залежні від Бені
3. В них немає команди, немає баченні і спільної думки
4. Вони не хочуть нікого чути і хочуть "реалізувати себе"

5. Вони ні на що не здатні крім руйнування

Це підсумки 8-денного правління нової влади
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Де Саакашвілі залежний від Бєні? Це навіть більше, ніж брехня. Це маячня патологічного брехуна.
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Про паталогичного брехуна ты б уже помалкивал. Ты так раболепски унижаешься перед Юлей и Беней шо кацапы со своим ***** тебе завидуют, даже у них не выходит так царя славить.
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Миша Саакашви канешно смутьян, крикун и балагур, но вернуть ему украинское гражданство - правильный поступок президента Зеленского. Тем более, после того каким способом его лишил парашенка...
Пойдет ли его возвращение на благо Украины - не знаю. Но то шо будет весело - могу гарантировать.
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Миша Саакашвили.
Извиняюсь, не допечатал фамилию этого удивительного и интересного человека.
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Володимир Зеленський своїм указом від 28 травня 2019 року №329 відновив в українському громадянстві міжнародного афериста Саакашвілі. Але ........ запитання: як можна відновити в українському громадянстві людину, яка ніколи не зверталась до України з проханням надати їй громадянство?
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Volodymyr Boiko "Як я неодноразово розповідав раніше, публікуючи відповідні документи, у 2014-2015 роках кілька міжнародних аферистів - Саакашвілі, Сакварелідзе, Згуладзе, Квіташвілі та інші - на запрошення Порошенка прибули в Україну, де їм відводилась роль в обслуговуванні найбрудніших корупційних схем. Щоби призначити їх на державну службу, Порошенко видав членам цього угруповання українські паспорти. Але ніхто з соратників Саакашвілі, як і він сам, не писав заяви про прийняття до українського громадянства, як ніколи вони не писали заяви про вступ на державну службу, про надання згоди на проведення люстраційної перевірки й не заповнювали декларації про доходи та витрати - всі ці документи є підробленими, їх виготовляли в Адміністрації Президента України, при цьому всі вони заповнені одним і тим же ж каліграфічним жіночим почерком."
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Президент Зеленській зробив це знову!
Указ президента Зеленського 329/2019 https://www.president.gov.ua/documents/3292019-27229 в частині 3 порушує частину 5 статті 10 закону України про громадянство.
Пояснюємо.
Указ президента Зеленського вносить зміни в указ 196 від 26 липня 2017.
По-перше, цей указ був виконаний і втратив чинність як таку, тому просто не можливо відміняти або вносити зміни в укази яки вже виконані.
По-друге, Саакашвілі М. втратив громадянство внаслідок обману, і відповідно до статті 10 частини 5 закону України про громадянство йому не може бути поновлено громадянство України.
Дякуємо вам, що звернули увагу на новий указ президента Зеленського.
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Вони закінчать погано. Сумнівів в цьому я не маю. Я думаю про те, як закінчить Україна. І як далі бути щоб такого більше ніколи не повторилося
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Образование, просвещение, информационная гигиена.
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Зашёл в интет.... шизофреник Саак..... Добрый у нас Господь... Захотела Украина говна, так он каждый день выливает на головы очередную порцию....... С.У.К.А.
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Ідея для "Кварталу" - зняти фільмець, про те, як Міхо з Вованом жирного Петю з свинарчуками по дахах ганяють... В стилі "Малюк і Карлсон лякають злодіїв" ......
https://www.youtube.com/watch?v=g9exwoQmwjY
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Мародеру приготовить мыло и веревку,скоро пригодится
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Это не ты тут орал на весь форум что после выборов нужно срочно перекрывать границу и аэропорты шоб Петя и порохоботы не сбежали?? В связи с чем вопрос - где ты месяц пропадал? Неужели своей опой границу закрывал шоб Петя не сбежал??
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В фейсбуке спрашивают, можно ли мазать на хлеб Саакашвили
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Міхо розповість соєвим корупціонерам про свинарчуків, і на нари , і з конфіскацією, комунопорохобариг.
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А кого ещё на нары, или враг Украины именно Петя и всё? Петю посадим и так понимаю сразу заживём??
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Бомжи, настает ваш звездный час. Скоро будете в мариинке снова жить, коньячишку пить. Ваш батоно вернулся!
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Во как быстро то!Одно за одним читаю"раскаянья"зебиловИзебилок.И все как один-"не мы такие,жизнь такая.Порох довел до греха.".И это только начало,скоро завоют,твари безмозглые.Адекватных жалко.А у нас,в ордло,голубые каски в перспективе маячили,а теперь вот чмо в голубой рубашке.
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