 Кабмин или госпредприятия, - член команды Зеленского Абромавичус рассказал о своих устремлениях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал агентству "Интерфакс-Украина" возле здания АП во вторник.

"Я уже сказал, что не в администрации президента. Меня больше интересуют государственные компании и правительство. Поэтому я ни в Верховной Раде, ни в администрации президента себя не вижу. Я за эти должности никогда не собирался сражаться", - отметил Абромавичус.

Абромавичус отметил, что в Украине есть несколько госпредприятий, которые "потеряли доверие со стороны общества, что они управляется прозрачно, а может такого доверия никогда и не было".

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Он указал, что продолжает общаться по поводу того, где бы мог наиболее помочь новой команде.

"Посмотрим. В министерствах сейчас вакансий нет, это только после выборов", - сказал Абромавичус