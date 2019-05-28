 "Предатель", - Луценко высказался о Саакашвили

Об этом глава ГПУ заявил в комментариях в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Так, журналист Сергей Щербина поинтересовался мнением Юрия Луценко о том, что президент Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

"Юрий Витальевич, а Ваша позиция по вопросу получения Саакашвили денег у Курченко и обвинения в содействии преступной группировке остаются в силе, или концепция поменялась?", - написал он в соцсети.

Луценко ответил на вопрос в комментариях публикации. "Нет. Предатель", - сказал он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.