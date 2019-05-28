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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7498) Саакашвили (2704)

 "Предатель", - Луценко высказался о Саакашвили

Генпрокурор Юрий Луценко назвал экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили предателем и заверил, что прокуратура по-прежнему подозревает его в содействии преступной группировке Курченко.

Об этом глава ГПУ заявил в комментариях в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Так, журналист Сергей Щербина поинтересовался мнением Юрия Луценко о том, что президент Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

"Юрий Витальевич, а Ваша позиция по вопросу получения Саакашвили денег у Курченко и обвинения в содействии преступной группировке остаются в силе, или концепция поменялась?", - написал он в соцсети.

Луценко ответил на вопрос в комментариях публикации. "Нет. Предатель", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Завтра Саакашвили возвращается. И я не завидую Луценко", - Лещенко

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3129352
 
   
 Топ комментарии
 
Саакашвили працював на фсб?Соевые,вы ё"нулись?А,нет,не так. Соевые-вы ё"нулись.
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Югга, суші сухарі. В тебе буде достатньо часу щоб написати цікаві мемуари, які ми через років 10-15 із задоволенням почитаємо.
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Парадоксы украинской жизни: Луценко отсидел, но к коррупционерам хуже относится не стал. Сам такой. Грудью на защиту мародеров, а не их жертв.
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Так то прокуратура содействует преступной группировке Курченко. И не только Курченко, много ОПГ на патронате генпрокуратуры с нынешним генпрокурорчиком.
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Луценко со своим дерьмом приклеился к креслу ГЕНпрокурора ох и больно отдирать будет срака очень болеть будет "Предатель", - Луценко высказался о Саакашвили - Цензор.НЕТ 7998
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Всегда есть тепловизор, и "агенты Кремля" !
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Может кто то предатель если суд докажет. Но Югик дурак а это хуже чем предатель и этот
медицинский факт доказательств не требует.Судя по его заявлению.
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это точно, лучше с умным потертяь, чем с дураком найти.
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Почему картавый пистабол, все еще в своем кресле???
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Ножки не держат, вискарь паленый был!
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так отдайте ж ему кресло и пусть идет лесом "Зрадник", - Луценко висловився про Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1211
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О ЧЕМ базар?
И ежу понятно, что Курченко готов финансировать любой кипеш в Украине не зависимо от фамилий. А гагачий Михо мог и не вполне понимать, кто проплачивает ему кабаки....
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Алкаш , мразь и вор .что то заблеял о Михо . Югга ,вали со своей шмарой из Украины , ты урожденный скунс и предатель , тут таким не место .
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югик,сказав "а",то кажы и "б"...
заклейми ссыклобородько,як положено...
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Чувство благодарности у Саакашвили быстро пройдет. Так было и по отношению к Порошенко Он действительно предатель, да еще неуправляемый предатель.По риторике Саакашвили превзойдет Зеленского и оттяпает голоса его электората. Зеленскому готовиться ))
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Если Саакашвили будет генпрокурором,то не завидую этому клоуну.Михо покажет где дятлы зимуют
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Т.е. закон побоку? Главное отомстить.
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Как это побоку? У картавого статей в коллекции ого-го.
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И кого он предал? Шефа Югы - Порохатую скотину?
Какие-то мафиозные понятия.
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и он прав!
сааКа будет мыльть зеЛю очень скоро!во всех бедах винить!
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И сейчас Зеленский выдаст Саакашвили грузинам "Предатель", - Луценко высказался о Саакашвили - Цензор.НЕТ 57
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Для украинца - честь быть предателями лолитной власти!
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))) "каґтавый, пить будеш? а баба твоя будет? не твоя баба, ну всёравно спроси....." (с)
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шо, предал свыню в вышиванке, назвал барыгой?
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Юрик, хорош п..ть, надо было сажать за связь с ФСБ вместо заработкрв на коррупционерах, а теперь тебе и ваЗелин не поможет.
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Немедленно наконец провести международную экспертизу "пленок Курченко". Если они настоящие предать Саакашвили суду как изменника. А вот если поддельные, то на нары должен уже отправиться Луценко. Впрочем ничто не мешало Луценко самому провести подобную экспертизу. Он даже обещал. Результат известен. Так что что то мне подсказывает что и без подобной экспертизы заранее известно кто должен отправиться на нары. Правда Юрий?
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Ви переплутали. Ви, мабуть, мали на увазі записи Оніщенко? Обов'язково треба дослідити їх справжність
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Юга щось передчуває. І в Америку не пускають, і в Україні вже припікає... "Зрадник", - Луценко висловився про Саакашвілі - Цензор.НЕТ 6320
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Президент Зеленській зробив це знову!
Указ президента Зеленського 329/2019 https://www.president.gov.ua/documents/3292019-27229 в частині 3 порушує частину 5 статті 10 закону України про громадянство.
Пояснюємо.
Указ президента Зеленського вносить зміни в указ 196 від 26 липня 2017.
По-перше, цей указ був виконаний і втратив чинність як таку, тому просто не можливо відміняти або вносити зміни в укази яки вже виконані.
По-друге, Саакашвілі М. втратив громадянство внаслідок обману, і відповідно до статті 10 частини 5 закону України про громадянство йому не може бути поновлено громадянство України.
Дякуємо вам, що звернули увагу на новий указ президента Зеленського.
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Вы еще не привыкли к тому, что новой власти глубоко начхать на законы? Отменять принятые решения может либо вышестоящая инстанция, либо суд, в данном случае - Конституционный. Зе-беня перепутал булаву с Божьим промыслом.
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встречи югика со злочевским - не предательство , назвал барыгу барыгой - предатель )))
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предатель Панамы и Липецких батончиков должен ответить за содеянное по всей строгости с возвращением гражданства и паспорта
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В Рашка-Грузинской войне Саакашвили прознал Грузию АГРЕССОРОМ!
И Рашка получила Абхазию и НОЛЬ санкций!
...
Вот зе-билы и ДУМАЙТЕ... если есть чем.
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Сядут усе, сказал генпрокурор Михо, и соевые барыги рванули в Ростов.
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Луценко не реагирует на аудиозаписи с Кононенко ,Онищенко ,Кучмы ,Суркисов ,Гладковских ,а на Саакашвили реагирует,какое то выборочное мнение у Генпрокурора .
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Больное место у плокулола,натруженное,сразу видит откуда ждать беды.Опыт не пропьешь!!!
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У Югика серьезно подгорает последнюю неделю-все схемы рушатся,жена 3 тысячелетия в пролете,никому не нужна,да и самому Югику приготовиться на вылет!!!
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Шо удивительно - шо эта кучка говна до сих пор плавает на политической арене Украины, и еще и шо-то булькает, на многочисленные обвинения и предъявления!..
Воистину - говно утопить сложно! И вычерпать его пока некуда. Суды не позволяют.
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Югік не вгомонився таки, статті ще собі додає... Наклеп - доволі коварна стаття, можна Югіка до трусів роздягнути...
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Эх,юрок.За фальсификацию вещдоков хаааарооошая статья наклёвывается
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Бляхин Мухуй юГидически необГазованный юГа дупой чует грандиозный пендель, неотвратимо вызревающий в недрах Администрациии Зелюка. А тут ещё и Саака не упустит момент злорадно фак скрутить с обеих рук.
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Порох-армія,віра,мова.Кловун-рояль,термос,Ленка-порноактриса,готова принять спереди и сзади в любом количестве.
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Або Луценко - зрадник Майдану.
Або сволота, яка під час Майдану уже була засланим козачком.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Предатель", - Луценко высказался о Саакашвили
 
 
 
 
 
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