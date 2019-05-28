 "Предатель", - Луценко высказался о Саакашвили

Об этом глава ГПУ заявил в комментариях в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Так, журналист Сергей Щербина поинтересовался мнением Юрия Луценко о том, что президент Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство.
"Юрий Витальевич, а Ваша позиция по вопросу получения Саакашвили денег у Курченко и обвинения в содействии преступной группировке остаются в силе, или концепция поменялась?", - написал он в соцсети.
Луценко ответил на вопрос в комментариях публикации. "Нет. Предатель", - сказал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Завтра Саакашвили возвращается. И я не завидую Луценко", - Лещенко
Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.
медицинский факт доказательств не требует.Судя по его заявлению.
И ежу понятно, что Курченко готов финансировать любой кипеш в Украине не зависимо от фамилий. А гагачий Михо мог и не вполне понимать, кто проплачивает ему кабаки....
заклейми ссыклобородько,як положено...
Какие-то мафиозные понятия.
https://gordonua.com/publications/zamana-zakazchikom-dela-protiv-sebya-schitayu-poroshenko-turchinova-lucenko-i-matiosa-996742.html?fbclid=iwar2qepx2avgz_wflptmkfwrexbdmrmwsd1jztmn03cpu_1ga2htnvfh6rco …
сааКа будет мыльть зеЛю очень скоро!во всех бедах винить!
Указ президента Зеленського 329/2019 https://www.president.gov.ua/documents/3292019-27229 в частині 3 порушує частину 5 статті 10 закону України про громадянство.
Пояснюємо.
Указ президента Зеленського вносить зміни в указ 196 від 26 липня 2017.
По-перше, цей указ був виконаний і втратив чинність як таку, тому просто не можливо відміняти або вносити зміни в укази яки вже виконані.
По-друге, Саакашвілі М. втратив громадянство внаслідок обману, і відповідно до статті 10 частини 5 закону України про громадянство йому не може бути поновлено громадянство України.
Дякуємо вам, що звернули увагу на новий указ президента Зеленського.
И Рашка получила Абхазию и НОЛЬ санкций!
...
Вот зе-билы и ДУМАЙТЕ... если есть чем.
Воистину - говно утопить сложно! И вычерпать его пока некуда. Суды не позволяют.
Або сволота, яка під час Майдану уже була засланим козачком.