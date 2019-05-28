 "Как в детстве в селе", - Супрун дала рекомендации по здоровому питанию

Об этом она заявила во время Национальной конференции по неинфекционным заболеваниям, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Многие считают, что здоровое питание требует много средств, нужно идти в какие-то вегетарианские рестораны или покупать специальные продукты. Знаете, какое питание - самое здоровое? Это то, что вы ели, когда приезжали летом в село к бабушке ... Там есть и овощи, и фрукты, много физической активности и свежего воздуха. Все, что там есть, на самом деле является наиболее здоровым. Это дорого стоит? Ведь нет", - отметила Супрун.
Она призвала придерживаться в повседневном питании украинских традиций, а также не покупать в дорогих супермаркетах продукты иностранного производства.
"Идите на рынок, покупайте морковь, яблоки, картошку - свежую, нашу, украинскую. Это - наиболее здоровая пища. В нашей стране - в каждом сезоне есть свежие продукты. Также употребляйте черный хлеб - самый здоровый из всех видов. В Европе он стоит в десять раз дороже, его подают в дорогих ресторанах. Мы же его можем употреблять ежедневно", - сказала Супрун.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украина лидирует по смертности из-за неправильного питания в Европе и СНГ, - исследование. ИНФОГРАФИКА
По данным международных экспертов, неинфекционные болезни - рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства и хронические обструктивные заболевания легких - являются ведущей причиной смертности в Украине. Развитие неинфекционных заболеваний можно предотвратить, придерживаясь здорового образа жизни, в частности, правильного питания, активных физических нагрузок, и при своевременном обращении к врачам при малейших симптомах болезни.
Также на Цензор.НЕТ: Украинцы тратят на еду почти половину своих доходов, - Госстат
лолшто?
"Лучше летом отдыхать,чем зимой работать"
Да и "сидеть" нужно явно не на пластмассовых помидорах, а есть овощи по сезону: зимой - капусту и редьку, в апреле-июне - листовые овощи(салаты, укроп, шпинат, зеленый лук...) и редис, затем только огурцы и уже с июля - помидоры.
Переходить на соленые огурцы и квашеную капусту?
🤣🤣🤣🤣
самневаютца ...
🤗
["Мочить манту можно, а Супрун - нельзя?". Топ-10 последствий медреформы для украинцев]: Посмотри! http://ua24ua.net/mochit-mantu-mogno-a-suprun-nelzya-top-10-posledstviy-medreformi-dlya-ukraintsev/
🤔
В селе импортных напитков не было, так шо теперь делать?
Вещь!
😁😁
Но совесть трохи мучає..
😁😁
Суд открыл ящик пандоры! Суд запретил Супрун занимать должность, поскольку она является гражданкой США
После того как суд запретил гражданке США без высшего образования Ульяне Супрун занимать должность исполняющей обязанности Министра Здравоохранения Украины, политики разных мастей начали настоящий переполох.
Суд запретил Супрун занимать должность, поскольку она является гражданкой США. Вопреки Законам Украины Супрун не отказалась от американского гражданства после вручения ей украинского гражданства, что является грубым нарушением Законов и Конституции Украины.
Как известно, каждый второй украинский политик высшего эшелона власти имеет двойное, тройное и даже 5-ное гражданство на случай если в стране начнется переполох..
По сути большинство украинских политики являются преступниками которые обогащаются в Украине, но живут и имеют гражданство далеко не украинское.
Большинство украинских политиков являются гражданами Израиля, Великобритании, США, Швейцарии, России, Швеции и маленьких островов.
После вынесенного судом решения по Супрун, украинцы требуют немедленно, в судебном порядке, проверить гражданина Порошенко на наличие паспорта другого государства.
Есть неопровержимые доказательства, что Порошенко является гражданином не только Украины…
В связи с этим Министр Закордонных Справ Украины в срочном порядке выступил с обращением.
По его словам, суд открыл ящик пандоры!
«Вы же понимаете, что это решение в нашем не основывающемся на прецедентах праве открывает ящик Пандоры», - продолжил он и пояснил, что в случае масштабной переоценки деятельности всех исполняющих обязанности ситуация в стране может зайти далеко.
5 февраля Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск депутата Верховной Рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука об отстранении Супрун. Суд усмотрел «наличие признаков очевидной противоправности» в ее назначении на должность и.о. главы Минздрава и разрешил ей исполнять только обязанности заместителя главы ведомства.
Заместителю Супрун запрещено занимать ее место. Суд принял во внимание доводы истца о двойном гражданстве.
Чиновница получила гражданство страны при переезде из США в 2015 году, при этом у нее остался американский паспорт, что запрещено законом.
[У власти кипиш: политики прячут паспорта]: Посмотри! http://ua24ua.net/v-kieve-strashniy-perepoloh-politiki-pryachut-pasporta/🤣🤣
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Даю рекомендацию Супрун.Дайте рекомендацию Реве,пусть что-то добавят к пенсии в 1500гр.
Значит и в Украине скоро черный хлеб будет стоить в десять раз дороже, ведь еврооккупанты навязывают Украине именно такой образ жизни, как у них.