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Все про:здоровье (1244) еда (153) Супрун Ульяна (503)

 "Как в детстве в селе", - Супрун дала рекомендации по здоровому питанию

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала украинцам питаться так же, как в детстве в селе у бабушки.

Об этом она заявила во время Национальной конференции по неинфекционным заболеваниям, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Многие считают, что здоровое питание требует много средств, нужно идти в какие-то вегетарианские рестораны или покупать специальные продукты. Знаете, какое питание - самое здоровое? Это то, что вы ели, когда приезжали летом в село к бабушке ... Там есть и овощи, и фрукты, много физической активности и свежего воздуха. Все, что там есть, на самом деле является наиболее здоровым. Это дорого стоит? Ведь нет", - отметила Супрун.

Она призвала придерживаться в повседневном питании украинских традиций, а также не покупать в дорогих супермаркетах продукты иностранного производства.

"Идите на рынок, покупайте морковь, яблоки, картошку - свежую, нашу, украинскую. Это - наиболее здоровая пища. В нашей стране - в каждом сезоне есть свежие продукты. Также употребляйте черный хлеб - самый здоровый из всех видов. В Европе он стоит в десять раз дороже, его подают в дорогих ресторанах. Мы же его можем употреблять ежедневно", - сказала Супрун.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина лидирует по смертности из-за неправильного питания в Европе и СНГ, - исследование. ИНФОГРАФИКА

По данным международных экспертов, неинфекционные болезни - рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства и хронические обструктивные заболевания легких - являются ведущей причиной смертности в Украине. Развитие неинфекционных заболеваний можно предотвратить, придерживаясь здорового образа жизни, в частности, правильного питания, активных физических нагрузок, и при своевременном обращении к врачам при малейших симптомах болезни.

Также на Цензор.НЕТ: Украинцы тратят на еду почти половину своих доходов, - Госстат

Источник: https://censor.net.ua/n3129348
 
   
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Её надо депортировать и паспорт забрать
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Её надо депортировать и паспорт забрать
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или петицию начать оформлять... Или билет всем сообща собраться и купить... Но ведь с этим уже что-то необходимо делать! Она же ни с кем не советуется! Она несет то, что ей в голову взбредет. А людям жить с этим. Через пару месяцев соберет чемодан и тикАть отсюда). А к тому времени могут все больницы позакрываться с таким, как у нее подходом к медицине. У нее потом по бешенным ценам приборы для того же электрофореза покупать будем? Потому что те, что сейчас, на металлолом ушлые люди отнесут за ненадобностью и по приказу "проффессора" Супрун.
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"Она несет то, что ей в голову взбредет" - 100%
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Электрофорез пару дней назад оно запретило.
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Вот кто мне объяснит, почему гражданка Супрун, которая НЕ министр, а И.О. - запретило? Кто ей давал на то право? Это она запретила, а это она советует. Сейчас наши депутатики проголосуют и нам таки прийдется кушать только то, что сказала и Ой, спасибо и на этом, разрешила!! Супрун! НогЫ ей теперь за все советы целовать?) Она в Америке будет хомячить мясо с салями, да икрой закусывать, а нам, значит, картошку да одуванчики только жрать? Достала! И.А., а не и.о.
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Хорошо если картошку... Зашел в атб, а она по 19,50 старая.
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Самый лучшие доктора Ты и Я. Я к докторам только с травмами попадал.А Так бог миловап.Вот растолстел- гипертония появилась .Похудею -гипотония будет. 110 на 70. Так живём. Толстеем -худеем..
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Когда же Супрун, наконец, станет вторым доктором Комаровским и обычным блогером? Дайте ей передачу на ТВ. Хотя под вывеской Супрун навеоняка целая бригада писак за бюджетные деньги работает.
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"Также употребляйте черный хлеб - самый здоровый из всех видов. В Европе он стоит в десять раз дороже, его подают в дорогих ресторанах."
лолшто? "Как в детстве в селе", - Супрун дала рекомендации по здоровому питанию - Цензор.НЕТ 9640
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Што..Што... она говорит "ешь хлеб". И хватит с тебя)) и с меня тоже)
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Ну то, что черный хлеб однозначно полезнее абсолютно бесполезного и даже вредного белого - это она правду сказала. Если полностью выкинуть из рациона белый хлеб - вы никаких ценных для организма ресурсов не потеряете - ибо в белом хлебе их нет вообще.
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тому що зараз не сезон яблук. Дорого коштує зберегти яблука до червня
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Еще полтора месяца и пойдут вниз. Сезонное подорожание - так у нас всегда.
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Супрун на базар ходит "Как в детстве в селе", - Супрун дала рекомендации по здоровому питанию - Цензор.НЕТ 9008
"Лучше летом отдыхать,чем зимой работать"
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Она хоть летом в селе бывала или так сморозила.
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не факт что эти "умные" мысли принадлежат самой Супрун.
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Такое ощущение что Супрун только открыла для себя соцсети и тащит все, что ******* к себе в бложик
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Овощи потихоньку дешевеют, но еще дороговато на них сейчас сидеть выйдет.
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Здоровье дороже.
Да и "сидеть" нужно явно не на пластмассовых помидорах, а есть овощи по сезону: зимой - капусту и редьку, в апреле-июне - листовые овощи(салаты, укроп, шпинат, зеленый лук...) и редис, затем только огурцы и уже с июля - помидоры.
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Деревенская пища всегда была с дустом...У бабушки.Летом с чулком с дустом не расставалась на капусте и яблоках.
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А шо делать тем, у кого бабушка в городе жила? "Як в дитинстві в селі", - Супрун дала рекомендації щодо здорового харчування - Цензор.НЕТ 7273
Переходить на соленые огурцы и квашеную капусту?
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если на соления и прочая, то прийдется подождать следующего урожая, ибо те, что квасили прошлой оснью, съели). Вон одуванциков до Белены полно... лекарственные травки... чистотел... самый, что ни на есть подножный корм. Есть его)
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Но у вас общие советы с Супрун, особенно про чистотел... Его, если не в курсе , его ни одна тварь не ест, ядовитый... "Як в дитинстві в селі", - Супрун дала рекомендації щодо здорового харчування - Цензор.НЕТ 633
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только бабушка давно умерла не выдержав покращень в медицине
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Хорошее здоровье - это когда в аптеку ходишь только за презервативами.
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Не спешите. Ещё не вечер. Мы ещё дождёмся от этого гения медицины: "В Украине секаса нет!"
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Аггга, сматрел ентот "телемост"....
🤣🤣🤣🤣
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Уникальность Супрун пока не доказана ни учеными ни законом... но психиатры уже не
самневаютца ...
🤗
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Супрун на три года моложе Юлии Владимировны, а выглядит как будто её бабушка. Все советы по здоровому образу жизни пусть применит к себе. Каждый день -новое откровение от Уляны, о пользе клубники, о вреде курения....Достала
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Вы правда думаете, что Юлия Владимировна питается хотдогами и колбасой?
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Хаспата Гасссияне валите с этой ветки . Вам до Супрун как до Киева рачки
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"Мочить манту можно, а Супрун - нельзя?". Топ-10 последствий медреформы для украинцев
["Мочить манту можно, а Супрун - нельзя?". Топ-10 последствий медреформы для украинцев]: Посмотри! http://ua24ua.net/mochit-mantu-mogno-a-suprun-nelzya-top-10-posledstviy-medreformi-dlya-ukraintsev/

🤔
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А шо она посоветует, дорогие импортные напитки или наш отечественный самогон из буряка? "Як в дитинстві в селі", - Супрун дала рекомендації щодо здорового харчування - Цензор.НЕТ 4804
В селе импортных напитков не было, так шо теперь делать?
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Гоню вискарь из цукера...🤗
Вещь!
😁😁
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С утра балдень в норме и печень!
Но совесть трохи мучає..
😁😁
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Hennessy - зло. Нас врятують лише Супрун і бурячиха.
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У власти кипиш: политики прячут паспорта.
Суд открыл ящик пандоры! Суд запретил Супрун занимать должность, поскольку она является гражданкой США
После того как суд запретил гражданке США без высшего образования Ульяне Супрун занимать должность исполняющей обязанности Министра Здравоохранения Украины, политики разных мастей начали настоящий переполох.
Суд запретил Супрун занимать должность, поскольку она является гражданкой США. Вопреки Законам Украины Супрун не отказалась от американского гражданства после вручения ей украинского гражданства, что является грубым нарушением Законов и Конституции Украины.
Как известно, каждый второй украинский политик высшего эшелона власти имеет двойное, тройное и даже 5-ное гражданство на случай если в стране начнется переполох..
По сути большинство украинских политики являются преступниками которые обогащаются в Украине, но живут и имеют гражданство далеко не украинское.
Большинство украинских политиков являются гражданами Израиля, Великобритании, США, Швейцарии, России, Швеции и маленьких островов.
После вынесенного судом решения по Супрун, украинцы требуют немедленно, в судебном порядке, проверить гражданина Порошенко на наличие паспорта другого государства.
Есть неопровержимые доказательства, что Порошенко является гражданином не только Украины…
В связи с этим Министр Закордонных Справ Украины в срочном порядке выступил с обращением.
По его словам, суд открыл ящик пандоры!
«Вы же понимаете, что это решение в нашем не основывающемся на прецедентах праве открывает ящик Пандоры», - продолжил он и пояснил, что в случае масштабной переоценки деятельности всех исполняющих обязанности ситуация в стране может зайти далеко.
5 февраля Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск депутата Верховной Рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука об отстранении Супрун. Суд усмотрел «наличие признаков очевидной противоправности» в ее назначении на должность и.о. главы Минздрава и разрешил ей исполнять только обязанности заместителя главы ведомства.
Заместителю Супрун запрещено занимать ее место. Суд принял во внимание доводы истца о двойном гражданстве.
Чиновница получила гражданство страны при переезде из США в 2015 году, при этом у нее остался американский паспорт, что запрещено законом.
[У власти кипиш: политики прячут паспорта]: Посмотри! http://ua24ua.net/v-kieve-strashniy-perepoloh-politiki-pryachut-pasporta/🤣🤣
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"Нема хліба?Тоді іжте тістечка!" - казала одна королева...От і Супрун рекомендує - їдьте на село!..Там вас чекають бабця,здорова їжа,корови,вода з криниці...Так,далеко відірвалася від життя ця ошизіла старушенція...
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Самое интересное нас ждёт впереди. Очень скоро мы узнаем, что эта типа реформ тора пока сидела в Кабинете стала миллионером. Долларовой..
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Как раз наоборот - она оторвала от кормушки очень многих присосавшихся, но далеко не всех - медицинская мафия так просто не сдается...
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Да. Это она сама сказала или как? Не знаю, что и кого она от кормушки отащила. Но больницу она закрыла. И после её т. н. реформ к врачу попасть просто невозможно. Так, что сказки про мафию другим рассказывай.
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Я порохобот но так счастлив что этого чучела Супрунихи через 2 месяца в стране не будет.
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ага)) Щас она за то врекмя, что осталось, такого напридумывает! И это на фоне того, что в стране люди умирают от кори! Об этом она не думает, ей пофиг потому что! Пофиг на всех нас и давно(
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почетное имя порохобота еще надо заслужить! и уж точно не хейтерством в отношении Уляні Супрун
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Супрун дала рекомендации

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Даю рекомендацию Супрун.Дайте рекомендацию Реве,пусть что-то добавят к пенсии в 1500гр.
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даа, зрадоботия на всю проукраинскую власть помноженная на суперзрадоботию фармомафии против лично Уляні Супрун - дает дикую картину хейтерства со стороні тупого охлоса в отношении обїективно лучшего реформатора в правительстве гройсмана.
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Также употребляйте черный хлеб - самый здоровый из всех видов. В Европе он стоит в десять раз дороже, его подают в дорогих ресторанах. Мы же его можем употреблять ежедневно", - сказала Супрун.
Значит и в Украине скоро черный хлеб будет стоить в десять раз дороже, ведь еврооккупанты навязывают Украине именно такой образ жизни, как у них.
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Оккупанты у нас только из страны Московии. Европейцы в Украине ничего не оккупировали.
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Без разницы, что с востока, что с запада, если насаждается чужой образ жизни, значит это оккупация.
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Хорошо бы, если б миссис Супрун дала бы ещё рекомендацию, как соблюсти требования ст.9 Закона «Про громадянство України» в части подачи иностранцем, которому предоставлено гражданство Украины, обязательства выйти из иностранного гражданства (гражданств, если их несколько). А ещё было бы лучше, если б новоиспечённый «беззаветный поборник законности» Зелюк принял бы законные меры к миссис Супрун, как к лицу с иностранным гражданством в соответствии с всё тем же законом (лишил бы украинского гражданства или отменил бы решение о предоставлении).
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Как в детстве в селе", - Супрун дала рекомендации по здоровому питанию
 
 
 
 
 
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