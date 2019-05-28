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 Политика Украины
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Все про:Лещенко (562) Луценко (7498) Саакашвили (2704)

 "Завтра Саакашвили возвращается. И я не завидую Луценко", - Лещенко

Генеральный прокурор Юрий Луценко несет политическую ответственность за авантюру, в которую он втянул адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и за ложь, которую он распространял в адрес Михеила Саакашвили.

Об этом с трибуны заявил народный депутат Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Порошенко уже понес политическую ответственность. Теперь политическую ответсвенность понесет Юрий Луценко. Завтра Саакашвили возвращается. И я не завидую Луценко", - заявил он.

Также Лещенко призвал как можно скорее отправить Луценко в отставку.

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Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3129346
 
   
 Топ комментарии
 
Посочувствуй лучше Авакову. "Завтра Саакашвили возвращается. И я не завидую Луценко", - Лещенко - Цензор.НЕТ 6388
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Там многие "рады и счастливы",особенно хряк
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Саакашвили, по его словам, друг Трампа - может надо не завидовать Лещу?... "Завтра Саакашвили возвращается. И я не завидую Луценко", - Лещенко - Цензор.НЕТ 487
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Проблема Юика в жене,он будет сидеть,а она с трахальщиками отдыхать за бугром на своих виллах..)
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Така мерзенна пика, як і поведінка, дайте йому лезо поголитися, бо він нагадує невмитого шахтаря.
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Ты бы мерзость уже молчал. По ходу эта крыса уже лижет жопу новому хозяину. Элитную квартирку откуда взял, борец с корупцией хренов.
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Я вот только не понял - Лещ вступает в партию Михо или Михо в партию Леща?
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Ничего, Луценко продемонстрирует признания снайперов.
Тады посмотрим
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А все-таки катюзі,
Як кажуть, буде по заслузі.
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"Вы не люди, вы - бараны! Стадо скотов." И.Шварц "Убить дракона"
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Порох-армія,віра,мова.Кловун-рояль,термос,Ленка-порноактриса,готова принять спереди и сзади в любом количестве.
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Луцик - гей и лещь гей.
Причем в плохом смысле этого слова.
И в чем могла бы быть зависть гея гею - ну... это как женская дружба, наверное.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Завтра Саакашвили возвращается. И я не завидую Луценко", - Лещенко
 
 
 
 
 
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