 "Завтра Саакашвили возвращается. И я не завидую Луценко", - Лещенко

Об этом с трибуны заявил народный депутат Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Порошенко уже понес политическую ответственность. Теперь политическую ответсвенность понесет Юрий Луценко. Завтра Саакашвили возвращается. И я не завидую Луценко", - заявил он.

Также Лещенко призвал как можно скорее отправить Луценко в отставку.

Читайте также: Саакашвили прилетает в Киев 29 мая, - Рух новых сил

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины.