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Все про:Зеленский (1511) Саакашвили (2704) Рух нових сил (12)

 Саакашвили прилетает в Киев 29 мая, - Рух новых сил

Представители партии "Рух новых сил" заявили, что будут встречать Михеила Саакашвили в Международном аэропорту "Борисполь" 29 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в сообщении РНС на странице в Facebook.

"Друзья, единомышленники и поклонники! Рады Вам сообщить, что уже завтра, 29 мая в 17:00 собираемся в Борисполе встречать Михеила Саакашвили в Украину", - сообщает РНС.

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оснований для недопуска Саакашвили в страну нет, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3129341
 
   
 Топ комментарии
 
Тобто, коли Порошенко, використовуючи владу, ганяв Саакашвілі по дахам та викидав з країни без жодного права на захист - це не було політичне переслідування політичного опонента за яке тепер потрібно відповідати за законом?
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Тобто, коли Порошенко, використовуючи владу, ганяв Саакашвілі по дахам та викидав з країни без жодного права на захист - це не було політичне переслідування політичного опонента за яке тепер потрібно відповідати за законом?
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Якщо ви - зебіли, ще остаточно не перетворилися на баранів і зберегли хочаб 10% того що притаманне homo sapiens - поясніть чому при зростаючій економіці, вчетверо збільшеному ЗВР, стабільній гривні виникають думки про ДЕФОЛТ?
І що доброго в цьому для ВАС?
Забули 90-ті?
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Що таке ЗВР?..Засрана Верховна Рада?...Ви справді вважаєте,шо вона вчетверо збільшена,ніж потрібно?..
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Виктор Барт При дефолті буде гірше,ніж в 90-ті.Тоді в людей навіть не було техніки,а зараз для людей.це буде катастрофа.
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подтянулилсь соевые эксперты Саакашвілі прилітає до Києва 29 травня, - Рух нових сил - Цензор.НЕТ 1410 После избрания Зе уже доллар рухнул до 60 Саакашвілі прилітає до Києва 29 травня, - Рух нових сил - Цензор.НЕТ 1410
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Зебилы правда такие тупые или прикидываются? Гоняла по крышам любителя галстуков полиция, а не Порошенко, и в связи с незаконными действиями самого грузина, который даже на родине в розыске, к тому же суд признал законным его выдворение.
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Та пусть уже прилетит...надоело это шоу...пора начинать ему приносить пользу Украине, если не балабол... Саакашвили прилетает в Киев 29 мая, - Рух новых сил - Цензор.НЕТ 7145
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Правильно пусть прилетает!
И поможет ЗЕле бороться с барыгой Коломойским!

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Чорні дні для соєвоіі вати))
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а ты был в Грузии хоть раз в жизни? ну подсобирай бутылок на билет, или хоть по скайпу свяжись, пусть расскажут, как они относятся к этому пиз@аболу. тебе хоть понятно, что управлять колхозом не тоже самое, что мегаполисом, а 3 млн человек это не 40, столица как пол Харькова, а 4 больших города как рядовые украинские ПГТ.
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Так як ви "24%" відноситись до Зеленського,так і грузини,чких Міхо відігнав від корита,відносяться до Міхо))
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24% це іліта. і притому з одного міста...всі знають з якого.... а останні 75% як вони кажуть населееня країни бидло тупе...хахаха забули як рік в смітті жили по гланди...
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а ты был в Грузии? где принцип кумовства лежал в основе государства? и изгнание одного коррупционера цепляло 200 человек его родственников? там половина страны шахером-махером промышляло
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Отлично ! прилетает большая проблема для Вовы...
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Вова сейчас олицетворяет Украину, поэтому проблем не хотелось бы... Саакашвили прилетает в Киев 29 мая, - Рух новых сил - Цензор.НЕТ 2004
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Я бы попросил не "олицетворять" с Украиной порноактера, похожего на президента
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Пока так и будет...к сожалению....или он опровергнет наши опасения и бет крутым президентом, но ...пока предпосылок мало...
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ждёмс..... сейчас движ начнётся...... я бы поставил его премьер министром....****** всех...срочно пост дать высокий нужно. и грузина САКВАРЕЛИДЗЕ вместо луЦенко...
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лучше вместо Авакова, что бы неподарлись.
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Міхо,Україна на тебе чекала,вітаємо тебе на Богом даній нам землі!!!
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Александр Иванович 866f20ca - Саакашвілі прилітає до Києва 29 травня, - Рух нових сил - Цензор.НЕТ 8120

Не надо за всю Украину....
Вас кто уполномочил за нее расписываться?
Я бы к примеру с удовольствием отправил его в Грузию - отбывать справедливое уголовное наказание...
И таких как я до хрена и больше....
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В Грузии от такой весточки точно диарея у некоторых откроется
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Александр Иванович 866f20ca - 30% которые голосовали именно за Зю в первом туре...

Во 2-ом это было протестное голосование...
Все уже это признали...
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Прикольно Аваков - МВД, Саакашвили прокурор, сладкая парочка, что Воха с Лысым. Саакашвілі прилітає до Києва 29 травня, - Рух нових сил - Цензор.НЕТ 107
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С Аваковым Кеша/Беня уже перетер, теперь мол можно впускать собаку бешеную? )))
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Смешной парень этот Миха. Когда-то олицетворял себя спартанским царём в Украине,ища 300 спартанцев,бегал по крышам и площадям, ссорился с теперь уже не удел ,так и не состоявшимся Ксерксом---Порошенко. Оба царят теперь на политических свалках.
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Президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство. Об этом идет речь в указе президента №329/2019.

"Внести в Указ президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц" изменение, исключив положение о потере Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - говорится в документе.

Этим же указом Зеленский постановил принять в гражданство "лиц, которые представляют государственный интерес для Украины". В перечне имена уроженца Ирана (проживает в Киеве), России (в Донецкой области), Азербайджана (в Киеве) и Киргизии (в Киеве).

Кроме того, глава государства распорядился принять в гражданство Украины уроженца Сирии, проживающего в Одессе, за выдающиеся заслуги перед Украиной.

На своей странице в соцсети Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за решение в отношении себя. По информации отдельных СМИ, уже завтра Саакашвили вернется в Украину.
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пусть прилетает!!
Будет щукой в нашем ставке для карасей.
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Урря! Секта святого Міхо пляшет і пайот!
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ты не к какой секте случайно не относишься?
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А у нас даже есть на чем его отправить

КБ Южное разработало новую ракету-носитель
https://nv.ua/ukraine/events/kb-yuzhnoe-razrabotalo-novuyu-raketu-nositel-50023867.html

спасибо вам дорогие, спасибо !
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Затычки порошенка ,это же кошмар,Михо завтра здесь,а Пеца куда,да в Рассею конечно же,там три завода пашут на родную
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Ну попёрли ,, слетаются как мухи на .овно .. Саакашвілі прилітає до Києва 29 травня, - Рух нових сил - Цензор.НЕТ 232 .
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Летит в самолёте, привязанный с креслом
Надсадно пропелер зеленый ревет
Внизу зеленеют бараны

Философский стих самурая
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Київ, зустрічай грузинську братву. Радійте власники елітних ресторанів. Гуляє братва!

P.S. Ех, а так все урто було по ТВ, всі на велосипедах та в хрущовках ;(
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он только себе хуже делает, не пройдет и года, как будет ор о наркомане зе...
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Уже лечу ,лечу родные . Щасс только вареньем заправлюсь . Саакашвілі прилітає до Києва 29 травня, - Рух нових сил - Цензор.НЕТ 4737 .

Саакашвілі прилітає до Києва 29 травня, - Рух нових сил - Цензор.НЕТ 5794 .
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Будет смешно, когда грузинская балаболка будет целоваться в дёсна с троллившим его Аваковым и "барыгой" Коломойским Саакашвілі прилітає до Києва 29 травня, - Рух нових сил - Цензор.НЕТ 3310
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Балаган в сборе. Хлеба не будет, в меню только зрелища.
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Порохоботы, крепитесь вам теперь гадить на два фронта!!
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Все лайно збирається. Чекаємо Азарова з Овочем.
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- Папа, купи мне пистолет
- Пока я хозяин в доме у тебя не будет пистолета
- Купи мне пистолет и ты не будешь хозяином в доме.
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и бежит наш Карлсончик впереди дыма паровоза, ажно пинджак заворачивается )
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Я вот только не понял - Лещ вступает в партию Михо или Михо в партию Леща?
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так у наркомана с пропеллером 2 гражданства, что с ним теперь делать?
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Зе впустив бультерєра Міхо в вольєр з соєвими крисами, ото буде піску, поперекушує падлюк.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили прилетает в Киев 29 мая, - Рух новых сил
 
 
 
 
 
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