 Саакашвили прилетает в Киев 29 мая, - Рух новых сил

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в сообщении РНС на странице в Facebook.

"Друзья, единомышленники и поклонники! Рады Вам сообщить, что уже завтра, 29 мая в 17:00 собираемся в Борисполе встречать Михеила Саакашвили в Украину", - сообщает РНС.

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил решение Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины.

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