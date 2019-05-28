 Оснований для недопуска Саакашвили в страну нет, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины", - отметил Слободян.

По его словам, Саакашвили было запрещено пересекать границу с Украиной, "как лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы", а сейчас эти обстоятельства исчезли.

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