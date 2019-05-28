 Львовский облсовет требует от Зеленского перестать говорить по-русски в публичных сферах общественной жизни

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", львовские депутаты напоминают новоизбранному президенту, что он в публичной речи нарушает украинское законодательство об обязательном использовании государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью, что, в свою очередь, нарушает права граждан на получение такой информации и ее понимания.
"Мы, депутаты Львовского областного совета, считаем, что президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни, как официальный язык России - государства-агрессора", - говорится в обращении.
Также депутаты в своем обращении к Верховной Раде и президенту указывают на недопустимость выносить на референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией, а также касательно назначения на должности лиц, подпадающих под действие закона "Об очищении власти".
А о Пете только слухи...фактов подтверждающих то что он вел бизнес в паРаше нет....
Є Конституція і закон про мову і президент має їх дотримуватися!
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Вы не считайте,а работайте на благо львовской области.
он вам ничего не должен
А вместо этого дружно проголосовали за Петю во 2-м туре
А сколько быстренько перешли на украинский и спокойно делают гадости Украине?
Тяжело предать родыну в первый раз, а дальше ты продажная ...
"19-20.02.2014. После восьми (вечера) люди стали расходиться активнее, прибывающих почти не было. По Крешатику со стороны Бессарабки бежала большая группа вооруженных щитами и битами людей- до ста человек. Это был конец. Ребята взялись за камни и кинулись поджигать коктели. Группа быстро приближалась, когда стали видны их лица закрались сомнения сменившиеся пониманием - Наши. Такие лица могут быть только у Наших. Мужики сорока - пятидесяти лет подбежали, выстроились в колону по четверо и первый ряд грохнув щитами упал на колени. То, что мы услышали вырвало сознание. - Брати! пробачте що так довго їхали. Плакали все. Все. Это была Львовская сотня".
то дві країни є в світі--Ізраїль і Україна
Судя по всему,этим бандерлогам нравится жить в дерьме..
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Львівська обласна рада народних депутатів V демократичного скликання - представничий орган Львівської області у 2006-2010 роках.
Нижче наведено список депутатів Львівської обласної ради народних депутатів V демократичного скликання, обраних 26 березня 2006 року. Всього до Львівської обласної ради V демократичного скликання було обрано 120 осіб. Згідно з результатами виборів до облради потрапили представники зі списків таких політичних сил:[1]«Наша Україна» - 44 депутатиБЮТ - 41ВО «Свобода» - 10Український народний блок Костенка і Плюща - 10«Пора» - 9ПППУ - 6 депутатів...бандитів рігоАналів жодного ..
И ясно то что не продажный ...резидент не его свора янычар украинофобов слуг не украинского народа даже ногой не ступят в этот форпост всех украинских патриотических сил.
а то как-то не того