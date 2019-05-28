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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (1511) Львов (3461) облсовет (374) украинский язык (677)

 Львовский облсовет требует от Зеленского перестать говорить по-русски в публичных сферах общественной жизни

На сессии Львовского областного совета во вторник, 28 мая, депутаты единогласно приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по недопущению игнорирования статуса государственного языка и использования его в его публичной деятельности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", львовские депутаты напоминают новоизбранному президенту, что он в публичной речи нарушает украинское законодательство об обязательном использовании государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью, что, в свою очередь, нарушает права граждан на получение такой информации и ее понимания.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, считаем, что президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни, как официальный язык России - государства-агрессора", - говорится в обращении.

Также депутаты в своем обращении к Верховной Раде и президенту указывают на недопустимость выносить на референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией, а также касательно назначения на должности лиц, подпадающих под действие закона "Об очищении власти".

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Источник: https://censor.net.ua/n3129337
 
   
 Топ комментарии
 
А ЗЕбилы считают что президент должен говорить с украинцами на русском???
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пускай в отсавку подает и тогда не будет нарушать закон
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Все правильно...дома с женой...с пивбаре в кругу зебеней...хоть на китайском...а в публичных сферах только украинский.....это к стати и разумкова с богданой касается....
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Так и чувак с ксивой презЕдента не кисло так с паРашей торгует...вот недавно права на показ своей поделки "слуга народа" яндексу продал......
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Уже будучи презЕдентом к стати....и это факт....
А о Пете только слухи...фактов подтверждающих то что он вел бизнес в паРаше нет....
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100% ! А народ повёлся. Тупо повёлся. И будет народ полным зебилом, если что-то подобное произойдёт на выборах в Раду!!
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А Яник російськомовний крав і теж мав контрабанду з Рашки. Мова тут до чого?

Є Конституція і закон про мову і президент має їх дотримуватися!
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"Мы, депутаты Львовского областного совета, считаем, что президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни, как официальный язык России - государства-агрессора", - говорится в обращении.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вы не считайте,а работайте на благо львовской области.
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Че не час починати АТО у ЛьвівНР?
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думаю, тебе слід на паРашу заслати... Десь так у сибір...
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лучше в вышиванке и на мове ,как свыня со свинячуками?
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Интересно, что наркоботы пишут "облсовет иди лесом", простите но это не требование облсовета, это требования конституции, так что наркоботы вам правильно бы писать "Украина иди лесом" этот слоган вполне четко отражает вашу гнилую украинофобскую суть
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А почему Львовский облсовет не требал от Порошенко прекратить воровство на армии и наказания ворюг?
А вместо этого дружно проголосовали за Петю во 2-м туре
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может потому что они не верят в соловьиную лапшу?
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Львовский облсовет в отличии от тебя не смотрел шария, 1+1,не шарился по сайтам СРАНА и СРУВЕСНА. Они не любители жрать говно ложками, как ты.
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Львовский сепаратизьм Президенту.Шатуны!Им по.барабану смерти солдат и неналаженный быт у воинов.
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a 29 лет разворовывать страну на мови это как? свиней от кормушки оттаскивают-вот они и визжат. про мову опять ссуки заговорили-еще не все ***** украли
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О,лахте методички подвезли,а до этого молчали,,как рыба об лед,,
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на коровьем разворовывали, на коровьем языке... Только-только РІДНУ МОВУ ввели. А вы там 3,14здуйте на паРашу и там языком... языком...
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Русский язык у Зе для ордынского лохторату,чтобы не было лукавого кисялёвско соловьёвского переводу.Прямо в уши!.Гибридная война однако по развалу тюрьмы народов..А Львов в 20 м веке осталси.
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После 27 лет независимости, сколько людей в Украине общается на русском?
А сколько быстренько перешли на украинский и спокойно делают гадости Украине?
Тяжело предать родыну в первый раз, а дальше ты продажная ...

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.... что президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах... представляете в годы Второй мировой войны кремлёвский Фюрер сралин обратился бы к своему крепостному народу на немецком языке , а в конце крикнул бы три раза "Зит Халь", наверное бы всё советское население убежало бы за Урал Львівська облрада вимагає від Зеленського припинити говорити по-російськи в публічних сферах суспільного життя - Цензор.НЕТ 5359
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"Ха-ароший у вас план, таварищ Жюков! "(С)
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Зеля, вслед за облсоветом приедут они. На этот раз без опоздания. Готовься. Львівська облрада вимагає від Зеленського припинити говорити по-російськи в публічних сферах суспільного життя - Цензор.НЕТ 7839
"19-20.02.2014. После восьми (вечера) люди стали расходиться активнее, прибывающих почти не было. По Крешатику со стороны Бессарабки бежала большая группа вооруженных щитами и битами людей- до ста человек. Это был конец. Ребята взялись за камни и кинулись поджигать коктели. Группа быстро приближалась, когда стали видны их лица закрались сомнения сменившиеся пониманием - Наши. Такие лица могут быть только у Наших. Мужики сорока - пятидесяти лет подбежали, выстроились в колону по четверо и первый ряд грохнув щитами упал на колени. То, что мы услышали вырвало сознание. - Брати! пробачте що так довго їхали. Плакали все. Все. Это была Львовская сотня".
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у львовян наверно проблем в жизни не осталось, раз так волнуются за рузьге язык. и с экономикой все хорошо, и коррупцию победили, и рабочие места есть высокооплачиваемые
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Як би там не було, а порушувати закон клоун не має права. Йому просто про це нагадали.
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как вам мало нужно для счастья. вон пингвины даже корабль угнали - так хотелось в антарктиду

Львівська облрада вимагає від Зеленського припинити говорити по-російськи в публічних сферах суспільного життя - Цензор.НЕТ 5880
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про щасте. так мало для нього потрібно. як тим пінгвінам
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А може нафіга нам прапор, гімн, герб, мова, якщо в нас ковбаса дорога?! Отакі і голосували за зєлю.
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ось дивіться: в засрашке лохторат годують тим же самим: вяличие и скрепы замість комфортного та гідного життя. і вони це хавають з лопати з задоволеням. і яка між вами різниця?
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А львовяне тут при чём? Это засевшие там ублюдки от бпп и свободы. Вчера они ваще недовиру мэру мутили, сегодня - вот президенту. Мародёры, что от них ожидать.
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ви скажіть дякую --шо на евріті--фені ботає..
то дві країни є в світі--Ізраїль і Україна
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там не офіційні. скоріше за всього, мається на увазі його виступ на іфорумі
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Это должен требовать не облсовет. Это законное и безоговорочно требование Закона о выборах президента Украины и Конституции Украины. Зебеня нарушает оба этих закона
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У будь якому випадку українська це основа для України. Без неї в нас ніяк не буде держави. Тому всі маніпуляції з "ригіанальнимі ізіками" потрібно забути, та ніколи вже до них не повертатися. Те що хтось крав, та прикривався мовою, ніяк не надає право її ігнорувати.
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Гандзюк ничего не крала...и лес вряд ли . И прекратите шишки грызть, наконец.
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Ну не може воно русськочелюстное більше ніж півтори хвилини розмовляти украінською... тай не хоче ..Ото вже як впав рейтінг Пороха шо за цього блазня курва голосували ...аби що б не барига
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Ці противсіхи вже привели до влади зека, а тепер оце
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Может они еще потребуют от пана преЗедента не выступать в квартале 95 и лиге смеха , просто охирели
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мне все равно на каком языке говорит президент пусть хоть на китайском главное что бы страну вывел из жо пы. разные там фарионы пусть идут лесом вместе со своими свинарчуками
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але чому більшість гівна на Зе в цій темі вилито саме російською. дивно.
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Тому що кремлеботи пишуть і проти Свінарчуків, і проти Бенярчуків.
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Этим говнюка подерживающим Пецю надо напомнить о мусорной блокаде...:)
Судя по всему,этим бандерлогам нравится жить в дерьме..
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Навіть не віриться,що ще дев"ять років тому одна з найпотужніших фракцій у Львівській обл раді була фракція Партіі регіонів...
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Брехло ЗЕбільне рівно девять років тому в 2010 !!!
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.Перейти до навігаціїПерейти до пошуку

Львівська обласна рада народних депутатів V демократичного скликання - представничий орган Львівської області у 2006-2010 роках.
Нижче наведено список депутатів Львівської обласної ради народних депутатів V демократичного скликання, обраних 26 березня 2006 року. Всього до Львівської обласної ради V демократичного скликання було обрано 120 осіб. Згідно з результатами виборів до облради потрапили представники зі списків таких політичних сил:[1]«Наша Україна» - 44 депутатиБЮТ - 41ВО «Свобода» - 10Український народний блок Костенка і Плюща - 10«Пора» - 9ПППУ - 6 депутатів...бандитів рігоАналів жодного ..
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Верю что долбанный закон о "мове" отменят..)
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Ясно одно то что если только продажные ЗЕбилы предоставят особый федеральный статус на оккупированной проклятыми российскими фашистами захватчиками части Донбасса. 100 % что такой автономный статус моментально будет не только на Львовщине но и во всей Западной Украине. И ясно что со своими национальным : парламентом, копами, судебной системой ....
И ясно то что не продажный ...резидент не его свора янычар украинофобов слуг не украинского народа даже ногой не ступят в этот форпост всех украинских патриотических сил.
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Посмотрите на Канаду, там отлично уживается франко и англо говорящее население
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Цей приклад не канає. Канада це країна емігрантів. Та й франко і англомовні уживаються там не без проблем.
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нарколига окрім кацапсінскої блювоти (я3ика по **************** не розуміє..зебілоїд) і окрім як стояти на колінах (паскуда прокацапська) і скиглити..владімір владіміровіч забєрітє мєня за долгі за газ ..ніхрена не може..а зебілоїди проголосували..зато он смєйотся прікольна! довбойоби!
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А інакше він без бамажкі нє умєєт! Тому доля мовного закону ********** вже вирішена - украІнскій язик раз'єдіняєт страну.
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«У державі державною мовою не розмовляють гості, наймити і окупанти.» /К.Маркс/
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ха, а может для начала отменим поезда с посадочной станцией Львов и конечная остановка Москва Львівська облрада вимагає від Зеленського припинити говорити по-російськи в публічних сферах суспільного життя - Цензор.НЕТ 1632
а то как-то не того
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Вот съездит Зе в Канаду и привезет оттуда мировой опыт жизни с 2 гос. языками.
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