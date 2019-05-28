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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1511) Зеленский (1511) Волкер Курт (427) Богдан Андрей (55)

 Волкер опроверг информацию о том, что советовал Зеленскому не назначать Богдана главой АП

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что при общении с президентом Владимиром Зеленским не давал советов в отношении конкретных лиц.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга во вторник, 28 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Волкер отметил, что в своем общении с Владимиром Зеленским поднимал вопрос обязательств президента в плоскости реформ, а не персоналий.

"Мы дали четко понять, что он должен уделить внимание вопросу доверия к нему", - сказал Волкер.

Он опроверг информацию СМИ о том, что давал Зеленскому рекомендации по поводу назначения отдельных лиц в его администрацию.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Выбрали, что лучше скандал, чем здесь все рухнет", - замглавы АП Тимошенко о назначении Богдана

"Мы не давали конкретных советов в отношении отдельных лиц. Мы сфокусировались на политических вопросах", - заверил спецпредставитель США.

Волкер добавил, что США поддерживают курс Владимира Зеленского на проведение реформ в Украине.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщило, что Волкер звонил Зеленскому с настойчивой рекомендацией не назначать Богдана на должность как человека, связанного с олигархом Игорем Коломойским.

Также на Цензор.НЕТ: "Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны", - замглавы АП Зеленского Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3129335
 
 
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Поклонники Владимира Александровича уже прокляли его до третьего колена и тут такое.... Волкер опроверг информацию о том, что советовал Зеленскому не назначать Богдана главой АП - Цензор.НЕТ 2265
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Соєва вата в котре обісралася)) Но жирним шрифтом печатать не перестала))
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Среди зебилов, 20 процентов кацапов, но ЗЕбилы быстро научились у них врать...
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Волкер-зелебот, хозяин свинофермы лучше знает что говорил Волкер.
Ылита не врет-это просто её работа.
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Он, как и психиатр, не даёт советы Шариковым, как правильно лизать свои яйца.
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Сегодня у порохоботов что то сломалось.
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Алена -- такой же журналист как порох патриот Волкер опроверг информацию о том, что советовал Зеленскому не назначать Богдана главой АП - Цензор.НЕТ 8426
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про оту, що ваш президент Бєня дефолтнути хоче
розважимося всі
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Всю порохоботовскую схему поламал, шайтан...
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Ну, це сьогодні вже якесь свято для порохолюбів ! Волкер опроверг информацию о том, что советовал Зеленскому не назначать Богдана главой АП - Цензор.НЕТ 1656
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любопытно, сколько еще зебилы будут оправдываться порохоботами?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВолкер опроверг информацию о том, что советовал Зеленскому не назначать Богдана главой АП
 
 
 
 
 
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