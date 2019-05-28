 Волкер опроверг информацию о том, что советовал Зеленскому не назначать Богдана главой АП

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга во вторник, 28 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Волкер отметил, что в своем общении с Владимиром Зеленским поднимал вопрос обязательств президента в плоскости реформ, а не персоналий.

"Мы дали четко понять, что он должен уделить внимание вопросу доверия к нему", - сказал Волкер.

Он опроверг информацию СМИ о том, что давал Зеленскому рекомендации по поводу назначения отдельных лиц в его администрацию.

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"Мы не давали конкретных советов в отношении отдельных лиц. Мы сфокусировались на политических вопросах", - заверил спецпредставитель США.

Волкер добавил, что США поддерживают курс Владимира Зеленского на проведение реформ в Украине.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщило, что Волкер звонил Зеленскому с настойчивой рекомендацией не назначать Богдана на должность как человека, связанного с олигархом Игорем Коломойским.

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