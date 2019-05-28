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 Пограничник, торговавший наркотиками, задержан в Донецкой области, - ГБР

Следователи Краматорского территориального управления ГБР на основании уведомления Донецко-Луганского Управления внутренней и собственной безопасности Государственной пограничной службе Украины осуществляют досудебное расследование по фактам сбыта наркотического вещества пограничником.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

В сообщении отмечается: "По предварительной информации, старший сержант отдела пограничной службы "Бахмут" неоднократно предлагал сослуживцам приобрести у него наркотическое средство.

Совместно с Военной прокуратурой Донецкого гарнизона были задокументированы факты неоднократного сбыта пограничником вещества растительного происхождения зеленого цвета.

По заключению экспертизы вещество, которое продавал военнослужащий, является наркотическим средством - каннабисом. 27 мая 2019, сразу после сбыта очередной "дозы" наркотического средства, пограничника задержан в порядке статьи 208 УПК Украины".

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Источник: https://censor.net.ua/n3129333
 
 
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Коровы вострубили---быки заторчали---кобылы захрумкали----кони разоржались-зажрались, козлы с козами замекали! Повезло сохато-рогатым парно и не парно-копытным! Это вам не Колумбия---тут кокаин вымерзит!
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