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 Россия должна немедленно освободить украинских моряков и корабли, - Волкер

Соединенные Штаты Америки призывают Россию выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и немедленно освободить украинских моряков и корабли.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы полностью поддерживает решение трибунала, и для России нет никаких законных оснований продолжать удерживать этих моряков", - заявил Волкер.

Посол напомнил, что украинских моряков "незаконно атаковали в международных водах, потом их незаконно перевезли в Россию".

"С ними должны обращаться как с представителями иностранных правительственных вооруженных сил. Нет оснований удерживать их России. Мы призываем (Россию, - Ред.) немедленно их освободить", - обозначил Волкер позицию США.

При этом он констатировал, что у России нет намерений выполнять это решение Трибунала, и нет "никаких сил", которые заставят это сделать.

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Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3129330
 
   
 Топ комментарии
 
А ты жри гавно дальше, не обляпайся...
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Добре, що хоч американців це турбує
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Да канеша на полезные санкции всем наплевать. Только они вытянули из экономики петушатника пол триллиона Американской вечно зелёной капусты
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Ножкой еще топни...
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Призывать к чему-то РФию - что призывать демонов - выглядит может быть и эффектно, но результат всегда нулевой.
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Воно то так, якщо констатувати, що "сили, яка б змусила кацапів виконувати рішення Трибуналу немає", знаючи, що це лукавство. Сила є. І це сила права. І її особливість - злочин повинен бути покараний. Чого немає, так це політичної волі у політиків-бізнесменів і політиків-лобістів великого бізнесу. Коли з'явиться справжня політична воля, то заборона проходу кацапам через Суецький канал, Через Боспор, через Панамський канал швидко стане для кацапів більш ніж мотивацією виконувати рішення Міжнародного трибуналу. А так - це лише бла-бла-бла.
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Интересно, а будет ли зеленский национализировать весь бизнес россиян и их прокладок регыАналов????
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У трампа спроси как он обещал не встречаться с х,,,лом дл освобождения наших моряков и нарушил свое обещания
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народу Америки обещал, причём тут Порох он Украинец
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Брехалівка московії буде продовжувати вдавати дурника і брехати до тих пір, поки суднам Брехалівки заборонять заходити у порти Європи і Америки. У керманичів Брехалівки критинізм і брехня підняті у ранг яоїсь несамовитої тупості
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Да канеша на полезные санкции всем наплевать. Только они вытянули из экономики петушатника пол триллиона Американской вечно зелёной капусты
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просто накласти арешт на кораблі, які заходять у порти демократичного світу і тримати їх доти до поки не відпустять мореманів і катери. Не визнавати їхнього бридичного права на затримку майна, бо вони не визнають ніякого крім своєї вигоди
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"Бридичного" - ближче до суті. Тобто начебто юридичне, але яке ж бридке...
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Це якщо в Чорне море зайде американська авіаносна ударна група (АУГ).І розпочне навчання довготривалі поблизу тимчасово окупованого Криму... До речі- до відома страдателєй за руцкій мір- американський авіаносець пройде Босфор,як нєхер делать...От тільки йому там,в Чорному морі,робити нехер.Він і з Середземного моря там може піз#онути,що мало кацапам не покажеься.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия должна немедленно освободить украинских моряков и корабли, - Волкер
 
 
 
 
 
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