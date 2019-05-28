 Зеленский назначил руководителя "Офиса эффективного регулирования" Гончарука заместителем главы АП

Речь об этом идет в указе №328/2019, опубликованном на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем Главы Администрации Президента Украины", - гласит текст указа.
Алексею Гончаруку 35 лет. Он - юрист, адвокат, представитель партии "Сила людей". Руководитель организации "Офис эффективного регулирования". Ранее работал в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины. Бывший управляющий партнер в Constructive Lawyers.
Также на Цензор.НЕТ: "Выбрали, что лучше скандал, чем здесь все рухнет", - замглавы АП Тимошенко о назначении Богдана
визжащая вата и горящие кацапы.
Горит !
очень интересная подборка фотожаб и мнений.
О майских коломойских тезисах:
- Да, олигархи договорились, картинка устраивает всех.
- Да, Аваков подстраховал, надежный парень, оставим главным в милиции, со всеми последствиями.
- Да, и снова да, "Петя надоел" своей неуправляемостью.
- Да, и на парламентских провернем то же самое.
- Да, Тимошенко друг с опытом налаживания связей с Кремлем, хи-хи.
- Да, с овцами сделаем что захотим, никаких Госдепов с МВФ, это наше стадо и мы его доим.
- Война? Ценности? Нация? Держава? Та я вас умоляю...
Є три речі, які українцеві треба знати про дефолт
1. Справжній дефолт - це красиво. Це не порошенкове зубожіння, а повноцінний зубожілий армагєдєц. Це долар по 100, бензин по 150, а цибуля тільки для начальства.
2. Дефолту бути. Про це заявив Бєня в інтерв'ю FT, поки преЗедент слинив лисину лисого.
3. Нікому ніколи не кажіть, що ви голосували за Зе...Буде боляче.
Алексей Гончарук
глава Офиса эффективного регулирования (BRDO)
Реформы, приготовленные на медленном огне
20 июля 2018, 09:00
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Трансформация страны - это скорее не о фастфуд-изменениях на бегу, а о "готовить на медленном огне, бережно помешивая". Не об внезапном ливне, который мгновенно приносит облегчение и высокий урожай, а о медленных, но неизбежных изменениях бизнес-климата.
И это дает гораздо больше оптимизма, чем обманчивые быстрые победы, которые так же быстро могут превратиться в неудачи.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VWVVJtdeK2YJ:https://biz.nv.ua/experts/reformy-prihotovlennye-na-medlennom-ohne-2483402.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=by
Что реформы это не волшебная палочка у Зе.