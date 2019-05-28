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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1511) Зеленский (1511) указ (321)

 Зеленский назначил руководителя "Офиса эффективного регулирования" Гончарука заместителем главы АП

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы своей администрации руководителя "Офиса эффективного регулирования" Алексея Гончарука.

Речь об этом идет в указе №328/2019, опубликованном на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем Главы Администрации Президента Украины", - гласит текст указа.

Алексею Гончаруку 35 лет. Он - юрист, адвокат, представитель партии "Сила людей". Руководитель организации "Офис эффективного регулирования". Ранее работал в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины. Бывший управляющий партнер в Constructive Lawyers.

Также на Цензор.НЕТ: "Выбрали, что лучше скандал, чем здесь все рухнет", - замглавы АП Тимошенко о назначении Богдана

Источник: https://censor.net.ua/n3129327
 
 
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Шо, опять? Не, килю давайте папизже, к киле я ещё не гитова.
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тобє треба луччє вiвчити азiрiвську мiву. Правильно казати - готiва.
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тебе не нравится янавич? Может ты шо то имеешь и против николозовича?
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Есть две вещи которыми можно любоваться вечно
визжащая вата и горящие кацапы.

Горит !
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Пожежа на російському есмінці (В Североморске загорелся корабль)
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що за кадр? По фейсу бачу, що це не той Гончарук, якого знаю... Да не Валерій. Ага, це з Офісу ефективного регулювання; понятно, бенін кадр.
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Уже штук шесть заместителей главы АП..... Зеленський призначив керівника "Офісу ефективного регулювання" Гончарука заступником глави АП - Цензор.НЕТ 9050 Маловато будет...давай еще с десяток....
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Инетресно...а в какой очередности они богдану замещать будут?? Кто то по четным...кто то по нечетным... кто то в первую неделю месяца...кто то в последнюю...или там график..?? Зеленський призначив керівника "Офісу ефективного регулювання" Гончарука заступником глави АП - Цензор.НЕТ 2165
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Я думаю там просто обязанности делятся. Все-таки это целая страна, а не какая-то фирма. Какой-то заместитель работает по направлениям Айти, кто-то по энергетике, кто-то по юридическим вопросам. Задач ведь очень много.
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Много....а бюджетных денег мало.... Зеленський призначив керівника "Офісу ефективного регулювання" Гончарука заступником глави АП - Цензор.НЕТ 3916 вот на зарплату учителям и не хватает...замы главы Ап скушивают....
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будут кости бросать - у кого больше выпадет, тот и водит.
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молодые реформаторы. нет, надо так--зеленые реформаторы.
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Ну хоч один призначений не з Кварталу. Мабуть з сусідньої вулиці
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https://oleg-leusenko.livejournal.com/11709663.html#comments
очень интересная подборка фотожаб и мнений.
О майских коломойских тезисах:
- Да, олигархи договорились, картинка устраивает всех.
- Да, Аваков подстраховал, надежный парень, оставим главным в милиции, со всеми последствиями.
- Да, и снова да, "Петя надоел" своей неуправляемостью.
- Да, и на парламентских провернем то же самое.
- Да, Тимошенко друг с опытом налаживания связей с Кремлем, хи-хи.
- Да, с овцами сделаем что захотим, никаких Госдепов с МВФ, это наше стадо и мы его доим.
- Война? Ценности? Нация? Держава? Та я вас умоляю...

Є три речі, які українцеві треба знати про дефолт
1. Справжній дефолт - це красиво. Це не порошенкове зубожіння, а повноцінний зубожілий армагєдєц. Це долар по 100, бензин по 150, а цибуля тільки для начальства.
2. Дефолту бути. Про це заявив Бєня в інтерв'ю FT, поки преЗедент слинив лисину лисого.
3. Нікому ніколи не кажіть, що ви голосували за Зе...Буде боляче.


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На сайте презЕдента появился раздел "супруга презЕдента"....
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А как же.... "мы открываем квн...для кого...для чего?"....
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Это ещё шо за хипстер криворожский?
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Мельчает УКРАИНА. Были донецкие,днепропетровские,винницкие,а сейчас уже провинциальный Кривой Рог при делах.Скоро ЖмЭрЫнская Ылита будет кЫрувать!
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В АП, как и в другие госорганы и структуры, нужно назначать не только молодых, а подбирать образованных и опытных специалистов не взирая на возраст. Посмотрите на штаты. Там главное твое образование, опыт и послужное досье. Поэтому там призывают во власть лучших, не взирая на возраст - ранее уволенных, лучших из бизнеса и даже пенсионеров с богатым опытом и знаниями. Там имеет значение не возраст, а кто ты есть, как личность и профессионал в своей отрасли.
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Это уЗеленский будет рассказывать

Алексей Гончарук
глава Офиса эффективного регулирования (BRDO)
Реформы, приготовленные на медленном огне

20 июля 2018, 09:00

374
Цей матеріал також доступний українською
Трансформация страны - это скорее не о фастфуд-изменениях на бегу, а о "готовить на медленном огне, бережно помешивая". Не об внезапном ливне, который мгновенно приносит облегчение и высокий урожай, а о медленных, но неизбежных изменениях бизнес-климата.
И это дает гораздо больше оптимизма, чем обманчивые быстрые победы, которые так же быстро могут превратиться в неудачи.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VWVVJtdeK2YJ:https://biz.nv.ua/experts/reformy-prihotovlennye-na-medlennom-ohne-2483402.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=by

Что реформы это не волшебная палочка у Зе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назначил руководителя "Офиса эффективного регулирования" Гончарука заместителем главы АП
 
 
 
 
 
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