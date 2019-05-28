 Правоохранители, после двух месяцев поисков задержали убийцу, сбежавшего из апелляционного суда Киева, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте прокуратуры Черниговской области.

Отмечается, что в 2015 году осужденный в ходе ссоры застрелил потерпевшего из ружья, а затем сбросил его тело с моста в русло реки Удай. Деснянский районный суд города Чернигова приговорил мужчину за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Виновник с такой позицией прокурора и суда не согласился, подав апелляционную жалобу. Рассмотрение этой жалобы состоялось в Киевском апелляционном суде.



"Оценивая предоставленные суду доказательства и предчувствуя неизменность позиции суда, во время пребывания коллегии судей в совещательной комнате, осужденный сбежал из зала судебного заседания. Апелляционным судом приговор коллегии судей Деснянского районного суда г. Чернигова оставлен в силе", – говорится в сообщении. Отмечается, что почти 2 месяца мужчина скрывался от правоохранителей, однако 25 мая его задержали. Сейчас осужденный находится в Черниговском СИЗО, где ожидает исполнения приговора и этапирования в место заключения.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция поймала осужденного Чекана, сбежавшего из колонии на Херсонщине